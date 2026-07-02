Sokan felháborodtak: nem ezt várták Magyar Péter 100 ezres támogatásától

A kormány döntése alapján a rászoruló gyermekek számára bevezetett, összesen százezer forintos iskolakezdési támogatás első, ötvenezer forintos részletét augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár – jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a cél, hogy a családok még a tanév kezdete előtt meg tudják vásárolni a szükséges tanszereket és felszereléseket.

Magyar Péter a kampányban még egészen más feltételekről beszélt az iskolakezdési támogatás kapcsán (Forrás: Pinterest)

Kik jogosultak a támogatásra?

A támogatás automatikusan jár azoknak az iskolás gyermekeknek, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Emellett jogosultak az emelt összegű családi pótlékban részesülő tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékossággal élő gyermekek, a sajátos nevelési igényű tanulók, a Dobbantó programban és műhelyiskolai képzésben részt vevő fiatalok, az egyszülős családokban élő gyermekek, valamint a gyermekvédelmi intézményekben vagy nevelőszülőknél nevelkedők is.

A második ötvenezer forintos részlet novemberben, utalvány formájában érkezik, amely kizárólag iskoláztatási célokra használható fel.

A támogatás adómentes lesz, és végrehajtás alá sem vonható. A kormány számításai szerint mintegy 400 ezer gyermek családját érinti az új támogatás.