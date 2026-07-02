Sokan felháborodtak: nem ezt várták Magyar Péter 100 ezres támogatásától

A kormány döntése alapján a rászoruló gyermekek számára bevezetett, összesen százezer forintos iskolakezdési támogatás első, ötvenezer forintos részletét augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár – jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a cél, hogy a családok még a tanév kezdete előtt meg tudják vásárolni a szükséges tanszereket és felszereléseket.
Kik jogosultak a támogatásra?
A támogatás automatikusan jár azoknak az iskolás gyermekeknek, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Emellett jogosultak az emelt összegű családi pótlékban részesülő tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékossággal élő gyermekek, a sajátos nevelési igényű tanulók, a Dobbantó programban és műhelyiskolai képzésben részt vevő fiatalok, az egyszülős családokban élő gyermekek, valamint a gyermekvédelmi intézményekben vagy nevelőszülőknél nevelkedők is.
A második ötvenezer forintos részlet novemberben, utalvány formájában érkezik, amely kizárólag iskoláztatási célokra használható fel.
A támogatás adómentes lesz, és végrehajtás alá sem vonható. A kormány számításai szerint mintegy 400 ezer gyermek családját érinti az új támogatás.
Kevesebb jogosult, más kifizetési rend
A most bejelentett konstrukció több ponton is eltér attól, amit a Tisza Párt a választási kampányban ígért.
Korábban arról beszéltek, hogy mintegy 700 ezer rászoruló család részesül majd a százezer forintos iskolakezdési támogatásból.
A most ismertetett rendszer szerint viszont a támogatás várhatóan 400 ezer gyermekhez jut el, vagyis a kedvezményezettek köre szűkebb a korábban kommunikáltnál. A kifizetés módja is változott: míg a kampányban a teljes összeg augusztusi biztosításáról volt szó, a jelenlegi szabályozás alapján az iskolakezdés előtt csak ötvenezer forint érkezik, a fennmaradó összeget pedig novemberben, utalvány formájában kapják meg a jogosultak.
„Nem ezt ígérték!” – a kommentelők felháborodtak
A támogatás részleteinek ismertetése után élénk vita alakult ki Magyar Péter Facebook-oldalán – számolt be a Szeretek Magyarország. Az indulatos hangok szerint a középosztálybeli, dolgozó családok ismét kimaradnak a támogatásból, míg mások arra emlékeztettek, hogy a kampányban szélesebb körű jogosultságról esett szó.
Mintha azt ígérte volna a Tisza, hogy MINDEN gyerek kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást!!!?? MOST pedig diszkrimináltan, csak rászorultság alapon támogatja a gyerekeket? Kicsit mellébeszéltek, vagy csak elfelejtettem az ígéreteket, vagy lehet, hogy én nem értettem jól? Hmm, ezek szerint lesz még egy-két mézes madzag, úgy érzem”
– fogalmazott egy hozzászóló.