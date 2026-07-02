Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sokan felháborodtak: nem ezt várták Magyar Péter 100 ezres támogatásától

Tragédia

Két postás halt meg a hőségriadó idején, megszólalt a Magyar Posta

Magyar Péter

Sokan felháborodtak: nem ezt várták Magyar Péter 100 ezres támogatásától

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Magyar Péter bejelentette, hogy augusztus 24-ig megkezdik a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás első részletének folyósítását. A részletszabályokból ugyanakkor kiderül, hogy a támogatás kevesebb jogosulthoz jut el, mint amit korábban a kampányban ígértek, és az összegnek is csak a fele érkezik meg az iskolakezdés előtt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterkommentszekcióMagyar Államkincsárgyermekiskolakezdési támogatásTisza-kormány

A kormány döntése alapján a rászoruló gyermekek számára bevezetett, összesen százezer forintos iskolakezdési támogatás első, ötvenezer forintos részletét augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár – jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a cél, hogy a családok még a tanév kezdete előtt meg tudják vásárolni a szükséges tanszereket és felszereléseket.

Magyar Péter
Magyar Péter a kampányban még egészen más feltételekről beszélt az iskolakezdési támogatás kapcsán (Forrás: Pinterest)

 

Kik jogosultak a támogatásra?

A támogatás automatikusan jár azoknak az iskolás gyermekeknek, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Emellett jogosultak az emelt összegű családi pótlékban részesülő tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékossággal élő gyermekek, a sajátos nevelési igényű tanulók, a Dobbantó programban és műhelyiskolai képzésben részt vevő fiatalok, az egyszülős családokban élő gyermekek, valamint a gyermekvédelmi intézményekben vagy nevelőszülőknél nevelkedők is.

A második ötvenezer forintos részlet novemberben, utalvány formájában érkezik, amely kizárólag iskoláztatási célokra használható fel.

A támogatás adómentes lesz, és végrehajtás alá sem vonható. A kormány számításai szerint mintegy 400 ezer gyermek családját érinti az új támogatás.

Magyar Péter: százezer forintos iskolakezdési támogatást ad a kormány

 

Kevesebb jogosult, más kifizetési rend

A most bejelentett konstrukció több ponton is eltér attól, amit a Tisza Párt a választási kampányban ígért.

Korábban arról beszéltek, hogy mintegy 700 ezer rászoruló család részesül majd a százezer forintos iskolakezdési támogatásból.

A most ismertetett rendszer szerint viszont a támogatás várhatóan 400 ezer gyermekhez jut el, vagyis a kedvezményezettek köre szűkebb a korábban kommunikáltnál. A kifizetés módja is változott: míg a kampányban a teljes összeg augusztusi biztosításáról volt szó, a jelenlegi szabályozás alapján az iskolakezdés előtt csak ötvenezer forint érkezik, a fennmaradó összeget pedig novemberben, utalvány formájában kapják meg a jogosultak.

Magyar Péter
Csak úgy záporoztak az elégedetlen kommentek Magyar Péter Facebook-oldalán (Fotó: Havran Zoltán)

 

„Nem ezt ígérték!” – a kommentelők felháborodtak

A támogatás részleteinek ismertetése után élénk vita alakult ki Magyar Péter Facebook-oldalán – számolt be a Szeretek Magyarország. Az indulatos hangok szerint a középosztálybeli, dolgozó családok ismét kimaradnak a támogatásból, míg mások arra emlékeztettek, hogy a kampányban szélesebb körű jogosultságról esett szó.

Mintha azt ígérte volna a Tisza, hogy MINDEN gyerek kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást!!!?? MOST pedig diszkrimináltan, csak rászorultság alapon támogatja a gyerekeket? Kicsit mellébeszéltek, vagy csak elfelejtettem az ígéreteket, vagy lehet, hogy én nem értettem jól? Hmm, ezek szerint lesz még egy-két mézes madzag, úgy érzem”

– fogalmazott egy hozzászóló.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!