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Magyar Péter

Szétszedték Magyar Pétert a Mercedes-gyár átadása után: a kommentelők Szijjártó Pétert éltették

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Éles kritikákat váltott ki a közösségi médiában, hogy Magyar Péter és Kapitány István adta át a Mercedes-Benz második kecskeméti gyárát. A kommentelők szerint a több száz milliárd forintos beruházás még az Orbán-kormány idején indult el, és elsősorban Orbán Viktor, valamint Szijjártó Péter munkájának eredménye. Többen kifogásolták, hogy Magyar Péter kommunikációja alapján úgy tűnhet, mintha a fejlesztés a mostani kormány érdeme lenne.
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Mint arról az Origo is beszámolt, átadták a Mercedes-Benz második kecskeméti gyárát, amelynek köszönhetően Kecskeméten működik majd Európa legnagyobb Mercedes-üzeme. A mintegy háromezer új munkahelyet teremtő beruházás átadóünnepségén Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is részt vett. A fejlesztés azonban még az Orbán-kormányok idején indult el, és Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter tárgyalásainak eredményeként valósult meg. 

Magyar Péter
Nem tetszett  kommentelőknek, hogy Magyar Péter és Kapitány István a saját projektjüknek próbálták beállítani az új Mercedes-gyárat (Forrás: Képernyőkép)

A kommentelők közül sokan kifogásolták, hogy erről sem a miniszterelnök, sem a gazdasági miniszter nem tett említést, ezért záporoztak az Orbán-kormány és Szijjártó Péter munkáját méltató, valamint Magyar Pétert bíráló hozzászólások.

A kommentmezőben záporoztak a kritikák Magyar Péterre

Az átadást követően Kapitány István közösségi oldalát és Magyar Péter élő videóját is elárasztották a kritikus hozzászólások. A legtöbben azt kifogásolták, hogy a jelenlegi kormány olyan beruházás átadásánál szerepel, amelynek előkészítése és megvalósítása még az Orbán-kormány idején történt. Sokan azt rótták fel, hogy sem Magyar Péter, sem Kapitány István nem említette meg Szijjártó Péter szerepét a beruházás létrejöttében. Többen úgy fogalmaztak: 

Köszönet érte Szijjártó Péternek! Ezt egész véletlen elfelejtette megemlíteni.”

Mások szerint a jelenlegi kabinet „nem az első tortával büszkélkedik, amit nem ő sütött”, míg többen azt írták, hogy a Tisza-kormánynak „ehhez a megnyitóhoz semmi köze”, mert a beruházás az elmúlt 16 év gazdaságpolitikájának eredménye. Volt, aki ennél is élesebben fogalmazott, mindössze annyit írva: 

Ehhez is pofa kell.”

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A Fidesz is reagált

A történtekre a Fidesz is reagált. A párt közleményében hangsúlyozta, hogy a kecskeméti Mercedes-beruházás az Orbán-kormány gazdaságpolitikájának és Szijjártó Péter nemzetközi tárgyalásainak eredménye, ezért szerintük a köszönet nem a jelenlegi kabinetet illeti. A Fidesz úgy fogalmazott:

Ma átadásra kerül a világ második legnagyobb Mercedes-gyára, amely Magyarország legnagyobb autógyára lesz. Köszönjük, Szijjártó Péter.”

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