Szétszedték Magyar Pétert a Mercedes-gyár átadása után: a kommentelők Szijjártó Pétert éltették

Mint arról az Origo is beszámolt, átadták a Mercedes-Benz második kecskeméti gyárát, amelynek köszönhetően Kecskeméten működik majd Európa legnagyobb Mercedes-üzeme. A mintegy háromezer új munkahelyet teremtő beruházás átadóünnepségén Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is részt vett. A fejlesztés azonban még az Orbán-kormányok idején indult el, és Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter tárgyalásainak eredményeként valósult meg.

Nem tetszett kommentelőknek, hogy Magyar Péter és Kapitány István a saját projektjüknek próbálták beállítani az új Mercedes-gyárat (Forrás: Képernyőkép)

A kommentelők közül sokan kifogásolták, hogy erről sem a miniszterelnök, sem a gazdasági miniszter nem tett említést, ezért záporoztak az Orbán-kormány és Szijjártó Péter munkáját méltató, valamint Magyar Pétert bíráló hozzászólások.

A kommentmezőben záporoztak a kritikák Magyar Péterre

Az átadást követően Kapitány István közösségi oldalát és Magyar Péter élő videóját is elárasztották a kritikus hozzászólások. A legtöbben azt kifogásolták, hogy a jelenlegi kormány olyan beruházás átadásánál szerepel, amelynek előkészítése és megvalósítása még az Orbán-kormány idején történt. Sokan azt rótták fel, hogy sem Magyar Péter, sem Kapitány István nem említette meg Szijjártó Péter szerepét a beruházás létrejöttében. Többen úgy fogalmaztak:

Köszönet érte Szijjártó Péternek! Ezt egész véletlen elfelejtette megemlíteni.”

Mások szerint a jelenlegi kabinet „nem az első tortával büszkélkedik, amit nem ő sütött”, míg többen azt írták, hogy a Tisza-kormánynak „ehhez a megnyitóhoz semmi köze”, mert a beruházás az elmúlt 16 év gazdaságpolitikájának eredménye. Volt, aki ennél is élesebben fogalmazott, mindössze annyit írva: