Magyar Péter: Mindenki jobban jár, ha önként visszafogja az energiafogyasztását – élőben az Origón

Soha nem volt olyan nehéz energetikai helyzetben Magyarország, mint most, ráadásul még csak a nehézségek elején járunk. A Duna vízszintjének csökkenése miatt várhatóan a teljes Paksi Atomerőművet le kell állítani – mondta Magyar Péter miniszterelnök a műszaki meghibásodás miatt leállt Dunamenti Erőműben tartott rendkívüli tájékoztatóján. – Nem várható a Duna vízszintjének emelkedése, a szakértők szerint -140 centi alá is mehet a vízszint – tette hozzá. A Dunai Erőmű várhatóan holnap már teljes kapacitással működhet, mivel megjött a hiányzó alkatrész – hangsúlyozta a miniszterelnök.

A kormányfő kitért arra is, hogy tegnap az önkorlátozásnak hála 151 megawatt-tal kevesebbet fogyasztott az ország. Majd újra megkérte a lakosságot, hogy a kritikus órákban ne fogyasszanak annyi áramot.

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Magyar Péter: Őszre teljes kapacitással működhet a MOL finomítója

A MOL finomítójára rátérve a miniszterelnök elmondta, hogy már szeptember környékén teljes kapacitással működhet a finomító a tavalyi baleset után. Magyar Péter jelezte, hogy a finomító és az erőmű nem véletlenül települt a Duna mellé, azonban itt elvégezték azokat a fejlesztéseket, amelyek lehetővé teszik a biztonságos üzemelést még az alacsony vízállás mellett is. Az előző kormány hibájának nevezte, hogy a paksi erőműnél ezeket nem végezték el.

– Mindenki jobban jár, ha mindenki önkéntesen csökkenti a fogyasztást, mert a kormánynak hamarosan kezében lesz a jogszabályi háttér, hogy rotációsan lekapcsolja a szükséges területeket – jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette: mindenki példát vehet a MOL-ról, amely jelentősen csökkentette önkéntesen az energiafogyasztást.

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Üzemanyag-ellátás: rosszabb a helyzet, mint korábban

Az üzemanyag-ellátással kapcsolatban úgy fogalmazott: rosszabb helyzetben vagyunk, mint korábban, egyrészt a Hormuzi-szorosnál történtek miatt, másrészt a szállítással is komoly gondok vannak, ráadásul az oroszok is importra szorulnak az export helyett.

– A Duna számunkra ipari vizet és hűtővizet is jelent, a vizet visszaengedjük, de először ki kell emelnünk – mondta Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója. Hozzátette: korábban ez a telep felkészült arra, hogy mélyebbről tudják kiszívni a folyóból a vizet a biztos működéshez. Kijelentette, hogy extrém körülmények között is biztosítják az ellátást.