Magyar Péter: Mindenki jobban jár, ha önként visszafogja az energiafogyasztását – élőben az Origón

Soha nem volt olyan nehéz energetikai helyzetben Magyarország, mint most, ráadásul még csak a nehézségek elején járunk. A Duna vízszintjének csökkenése miatt várhatóan a teljes Paksi Atomerőművet le kell állítani – mondta Magyar Péter miniszterelnök a műszaki meghibásodás miatt leállt Dunamenti Erőműben tartott rendkívüli tájékoztatóján. – Nem várható a Duna vízszintjének emelkedése, a szakértők szerint -140 centi alá is mehet a vízszint – tette hozzá. A Dunai Erőmű várhatóan holnap már teljes kapacitással működhet, mivel megjött a hiányzó alkatrész – hangsúlyozta a miniszterelnök.
A kormányfő kitért arra is, hogy tegnap az önkorlátozásnak hála 151 megawatt-tal kevesebbet fogyasztott az ország. Majd újra megkérte a lakosságot, hogy a kritikus órákban ne fogyasszanak annyi áramot.
Magyar Péter: Őszre teljes kapacitással működhet a MOL finomítója
A MOL finomítójára rátérve a miniszterelnök elmondta, hogy már szeptember környékén teljes kapacitással működhet a finomító a tavalyi baleset után. Magyar Péter jelezte, hogy a finomító és az erőmű nem véletlenül települt a Duna mellé, azonban itt elvégezték azokat a fejlesztéseket, amelyek lehetővé teszik a biztonságos üzemelést még az alacsony vízállás mellett is. Az előző kormány hibájának nevezte, hogy a paksi erőműnél ezeket nem végezték el.
– Mindenki jobban jár, ha mindenki önkéntesen csökkenti a fogyasztást, mert a kormánynak hamarosan kezében lesz a jogszabályi háttér, hogy rotációsan lekapcsolja a szükséges területeket – jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette: mindenki példát vehet a MOL-ról, amely jelentősen csökkentette önkéntesen az energiafogyasztást.
Üzemanyag-ellátás: rosszabb a helyzet, mint korábban
Az üzemanyag-ellátással kapcsolatban úgy fogalmazott: rosszabb helyzetben vagyunk, mint korábban, egyrészt a Hormuzi-szorosnál történtek miatt, másrészt a szállítással is komoly gondok vannak, ráadásul az oroszok is importra szorulnak az export helyett.
– A Duna számunkra ipari vizet és hűtővizet is jelent, a vizet visszaengedjük, de először ki kell emelnünk – mondta Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója. Hozzátette: korábban ez a telep felkészült arra, hogy mélyebbről tudják kiszívni a folyóból a vizet a biztos működéshez. Kijelentette, hogy extrém körülmények között is biztosítják az ellátást.
Hernádi Zsolt: Az iparvállalatok vezetői most ne a zsebüket nézzék!
– Készülünk arra, hogy befejezzük a beruházásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy leváljunk az orosz olajról. Azonban még problémát jelent, hogy nem tudni, hogy az Adria-vezetéken keresztül mennyi kőolaj szállítható – tette hozzá. Az iparvállalatok vezetőinek azt üzente, hogy ne a zsebüket nézzék, hanem az ország energiabiztonságára figyeljenek.
Az üzemanyag-ellátással kapcsolatban elmondta, hogy a benzinnel nincsenek akkora problémák, azonban a dízel hiánycikk, abból kevesebb áll rendelkezésre. Amióta a kormány kivezette a védett árat, azóta a dízel világpiaci ára legalább 160 forinttal emelkedett és még nem tudjuk, hogy hol a vége – tette hozzá.
A MOL gyakorlatilag leállította az exportot, ezen a területen importra szorulunk – jegyezte meg a vezérigazgató.
A tavalyi tűzesettel kapcsolatban a vezérigazgató elmondta, hogy az több szerencsétlen eset összjátéka volt. Mindent megtesznek azért, hogy az üzem mielőbb készen legyen, ami várhatóan szeptemberre meg is lesz. De először tesztelés lesz, hogy minden biztonságosan működjön – tette hozzá.
Kitért arra, hogy a Shell-től korábban is vásároltak, most pedig a ciprusi Aphrodité olajmező 35 százalékát vették meg. Várhatóan 2031-től tudják majd értékesíteni az ott kitermelt földgázt. – Vannak geopolitikai feszültségek és vannak ellátási problémák, de mi meg fogunk oldani minden felmerülő problémát – jelentette ki.
Meg kell akadályozni a benzinturizmust, ezért nem lehet itthon olcsóbb az üzemanyag
Magyar Péter a benzinárakkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy meg kell akadályozni az üzemanyag-turizmust, ezért nem lehet sokkal olcsóbb itthon az üzemanyag, mint a szomszédos országokban. – Nem nőhet a nagykereskedelmi ár sem máshol magasabbra, mint nálunk, mert akkor nem érné meg behozni Magyarországra az üzemanyagot – tette hozzá.
A miniszterelnök elmondta, hogy a paksi erőmű kiesése havonta legalább 55 milliárd forint pluszköltséget jelent. Majd azzal vádolta az ellenzéki politikusokat és a média egy részét, hogy elbagatellizálják a jelenlegi helyzetet.
Lehetnek vízellátási problémák, mint Szentendrén
A kormányfő a vízhelyzetre is kitért: most is felkészültek a víziközmű-rendszerek a megemelkedett fogyasztásra, azonban még így is lehetnek ellátási problémák, mint például ma reggel Szentendrén. Azt kérte mindenkitől, hanyagolják a medencék feltöltését és a kertek locsolását.
A miniszterelnök elmondta, hogy jelenleg 3500–3600 megawattot tudunk importálni, de ha kell, ez akár 5000 megawattra is emelhető. Kiemelte: hazugság, hogy Ukrajnába áramot exportálnánk, és nyomatékosan cáfolta azokat a híreszteléseket, hogy a most történtek arra szolgálnának, hogy előkészítsék a rezsicsökkentés kivezetését.
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Magyar Péter csütörtökön azt közölte, a Dunamenti Erőműben szerdán, a paksi atomerőmű egyik blokkjának kiesésével egy időben állt le az áramtermelés műszaki hiba miatt. Ez a leállás az eddigi legkritikusabb magyarországi energiahelyzet idején a paksi kiesés mellett további 380 megawattos teljesítménycsökkenést jelent.
A meghibásodott blokk újraindítása várhatóan pénteken megkezdődik, vasárnap pedig már teljes kapacitással működhet.
Magyarország energiaellátása jelenleg stabil, ugyanakkor a kapacitáshiányos napszakokban importra szorul az ország – közölte a kormányfő korábban.
A Mavir mint rendszerirányító kapcsolatban áll Magyarország legnagyobb villamosenergia-felhasználó üzemeivel, ipari létesítményeivel és egyezteti, mekkora önkéntes kapacitáscsökkentést tudnak vállalni a következő napokban a kritikus 17 és 22 óra közötti fogyasztási időszakban. A miniszterelnök nyomatékosan felszólította a nagyfogyasztókat az elvárt fogyasztáscsökkentésre, valamint jelezte, a kormány előkészíti a jogszabályi hátteret, hogy kötelező leállást is elrendelhessen a legkritikusabb időszakokban.
Magyar Péter továbbra is kérik a lakosságot, hogy 17 és 22 óra között igyekezzenek átütemezni a fogyasztásukat, és lehetőség szerint más időpontokban végezzenek magas áramigényű tevékenységet, különösen elektromosautó-töltést és a légkondicionáló-használatot.