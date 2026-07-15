Magyar Péter aláírta: megszűnik az MCC és Áder János alapítványa is

Magyar Péter döntése alapján július végével összesen tizenhat közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) szűnik meg – derül ki a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból. Az érintett szervezetekhez elszámolási biztost rendelnek ki a vagyon és a működés lezárásának lebonyolítására.

Magyar Péter aláírta: a kekvák július végével megszűnnek (Fotó: Ladóczki Balázs)

A kormány szerint „a közérdekű vagyonkezelő alapítványok a gyakorlatban magánalapítványként működtek, miközben állami vagyont kezeltek”, ezért vált szükségessé a beavatkozás.

Július végén megszűnnek az alapítványok

A parlament még június közepén fogadta el az Alaptörvény módosítását, amely megteremtette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésének alkotmányos alapját. A folyamat következő állomásaként kormányhatározatban rögzítették a megszűnő szervezetek körét.

A döntés értelmében július 31-vel megszűnik többek között