Magyar Péter aláírta: megszűnik az MCC és Áder János alapítványa is

Magyar Péter döntése alapján július végével összesen tizenhat közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) szűnik meg – derül ki a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból. Az érintett szervezetekhez elszámolási biztost rendelnek ki a vagyon és a működés lezárásának lebonyolítására.
A kormány szerint „a közérdekű vagyonkezelő alapítványok a gyakorlatban magánalapítványként működtek, miközben állami vagyont kezeltek”, ezért vált szükségessé a beavatkozás.
Július végén megszűnnek az alapítványok
A parlament még június közepén fogadta el az Alaptörvény módosítását, amely megteremtette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésének alkotmányos alapját. A folyamat következő állomásaként kormányhatározatban rögzítették a megszűnő szervezetek körét.
A döntés értelmében július 31-vel megszűnik többek között
- a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány,
- a Mol – Új Európa Alapítvány,
- a Hauszmann Alapítvány,
- a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány,
- a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány,
- a Batthyány Lajos Alapítvány,
- a Magyar Kultúráért Alapítvány, valamint
- a ZalaZONE Alapítvány is.
Magyar Péter elszámolási biztosokat rendelt ki
A most megjelent határozat szerint valamennyi megszűnő alapítvány mellé elszámolási biztost jelöltek ki. Feladatuk a vagyon rendezése, a működés lezárása és a megszűnés jogi lebonyolítása lesz.
A kormány indoklása arra is kitér, hogy egyes szervezetek politikai jellegű tevékenységet is folytattak, ezért a kabinet szerint indokolt volt az alapítványi rendszer átalakítása.