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Magyar Péter

Magyar Péter aláírta: megszűnik az MCC és Áder János alapítványa is

48 perce
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Újabb szakaszába lépett a közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolása: a kormány közzétette azoknak a szervezeteknek a listáját, amelyek július 31-ig működnek. Az MCC és Áder János alapítványa, a Kék Bolygó megszűnéséről is rendelkező határozatot Magyar Péter írta alá, és az érintett szervezetekhez elszámolási biztosokat is kijelöltek.
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Magyar Péter döntése alapján július végével összesen tizenhat közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) szűnik meg – derül ki a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból. Az érintett szervezetekhez elszámolási biztost rendelnek ki a vagyon és a működés lezárásának lebonyolítására.

Magyar Péter
Magyar Péter aláírta: a kekvák július végével megszűnnek (Fotó: Ladóczki Balázs)

A kormány szerint „a közérdekű vagyonkezelő alapítványok a gyakorlatban magánalapítványként működtek, miközben állami vagyont kezeltek”, ezért vált szükségessé a beavatkozás.

Július végén megszűnnek az alapítványok

A parlament még június közepén fogadta el az Alaptörvény módosítását, amely megteremtette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésének alkotmányos alapját. A folyamat következő állomásaként kormányhatározatban rögzítették a megszűnő szervezetek körét.

A döntés értelmében július 31-vel megszűnik többek között

  • a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány, 
  • a Mol – Új Európa Alapítvány,
  • a Hauszmann Alapítvány,
  • a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány,
  • a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány,
  • a Batthyány Lajos Alapítvány,
  • a Magyar Kultúráért Alapítvány, valamint
  • a ZalaZONE Alapítvány is.
Ruff Bálint megszünteti az MCC alapítványát

Magyar Péter elszámolási biztosokat rendelt ki

A most megjelent határozat szerint valamennyi megszűnő alapítvány mellé elszámolási biztost jelöltek ki. Feladatuk a vagyon rendezése, a működés lezárása és a megszűnés jogi lebonyolítása lesz.

A kormány indoklása arra is kitér, hogy egyes szervezetek politikai jellegű tevékenységet is folytattak, ezért a kabinet szerint indokolt volt az alapítványi rendszer átalakítása.

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