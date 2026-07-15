Puzsér Róbert után Vásárhelyi Mária is élesen kritizálta Magyar Péter alázós stílusát

Mint arról az Origo beszámolt, az Országgyűlés keddi, rendkívüli ülésén a fideszes Pócs János felszólalása közben Magyar Péter miniszterelnök felállt és elhagyta az üléstermet, majd a Tisza-frakció többi tagja is kivonult. Pócs éppen Magyarnak azt a korábbi állítását utasította vissza, hogy az ülésen videózott volna. Forsthoffer Ágnes házelnök ezt követően egy perces szünetet rendelt el, Pócs mikrofonját pedig átmenetileg kikapcsolták. A szünet után Pócs folytatta felszólalását, amelyben ismét azt hangsúlyozta, hogy telefonján nem videófelvételt készített, hanem üzeneteket olvasott.

Pócs János felszólalása miatt hagyta ott az üléstermet Magyar Péter és a Tisza-frakció Fotó: Hatlaczki Balazs

Magyar Péter alázós stílusa visszaüthet, a demokráciát járatja le Vásárhelyi Mária szerint

Rövid távon sokaknak jelenthet erkölcsi elégtételt az, ahogyan a miniszterelnök alázza, megszégyeníti, nevetségessé teszi az ellenzéki képviselőket, hosszabb távon ez a demokrácia teljes elértéktelenedését fogja eredményezni – hívta fel a figyelmet bejegyzésében Vásárhelyi Mária szociológus. Mint írta, „egy olyan országban, ahol az egyik legnagyobb hiánycikk a demokratikus kultúra és ahol a legnagyobb szükség a társadalmi béke visszaállítására van, ott nem engedheti meg magának egyetlen felelős politikus sem, hogy a sértettség, a bosszúvágy, az ellenfél megalázása legyen a politikai mondanivalójának lényege.” Rámutatott, hogy a képviselők nem saját magukat, hanem a választóikat képviselik a parlamentben, nem azért küldték őket a választók oda, hogy saját – akár jogos – sérelmeik miatt revansot vegyenek.

Puzsér Róbert: El kellene felejteni már ezt az SZDSZ-es megbélyegzési technikát

Puzsér Róbert publicista a kivonulást mint „megbélyegzési technikát” nagyon ártalmas, rossz gesztusnak tartja, mint azt közösségi oldalán kifejtette. Úgy fogalmazott: „őszintén szólva nem érzem úgy, hogy az új elit működése elődeihez képest kellően eltérő volna.” Emlékeztetett rá, hogy „a kiközösítő szándékú ignorancia kivonulásban kifejeződő módszerét” még az SZDSZ országgyűlési képviselői honosították meg az 1990-es években, hogy jelezzék: meghallgatni sem hajlandóak azokat, akiket nem tekintenek magukhoz foghatóan civilizáltnak. A módszert a Fidesz frakciója is átvette: valahányszor Gyurcsány Ferenc szólásra emelkedett, a fideszes képviselők kivonultak. Ugyanehhez az eszközhöz nyúlt a Mi Hazánk képviselőcsoportja az Országgyűlés májusi nyitóülésén. Puzsér hozzátette: „legyen végre az a norma, hogy az országgyűlési képviselők a társadalmi párbeszéd fenntartásának szellemében igenis meg kell, hogy hallgassák egymást, és szavakkal meg érvekkel, nem pedig a másik fél tudomásul nem vételének a gesztusaival kell, hogy válaszoljanak egymásnak.”