Magyar Péter bejelentette: megszűnik a régi tankerületi rendszer

A miniszterelnök szerint az elmúlt két hónapban elvégzett átvilágítás súlyos működési problémákat tárt fel. Több tankerületnek a bérekre és más személyi juttatásokra elkülönített kerethez kellett hozzányúlnia ahhoz, hogy fedezni tudja az iskolák mindennapi kiadásait.

Arról döntöttünk, hogy a kémiaórát kémiatanár tartsa, hogy ha szükség van rá, akkor legyen gyógypedagógus az intézményekben, hogy néhány darab laptop vagy projektor megvásárlása ne hónapokig tartson, és hogy az iskolai mosdókat ne a szülőknek kelljen felújítani

– fogalmazott Magyar Péter. A kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy jelenleg több ezer betöltetlen álláshely van az oktatásban.

Vége lesz a központosított működésnek

Lannert Judit a bejelentéshez kapcsolódva arról írt, hogy a tárca átfogó átvilágítása szerint az elmúlt években ismét kialakult az a túlzottan központosított működés, amelynek problémái már 2016-ban megmutatkoztak. Az iskolák önállóságának növelése helyett egyre több döntés került vissza a központba, miközben nőtt a bürokrácia és szűkült az intézmények mozgástere.

Egy oktatási rendszer nem működhet úgy, hogy minden fontos döntést a központ akar meghozni. A jó iskola nem utasításokra, hanem szakmai felelősségre, bizalomra és helyben meghozható döntésekre épül

– hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Közlése szerint megszüntetik azt a működési logikát, amely az elmúlt években egyre inkább visszahozta a KLIK korszakának hibáit. Az új oktatásirányítás adatokra épül, csökkenti a felesleges bürokráciát, visszaadja az intézmények szakmai mozgásterét, és minden döntésnél a gyermekek érdekeit tekinti elsődlegesnek.