Magyar Pétert mégis a TEK védi

Magyar Péter őrzését pénteken a Terrorelhárítási Központ (TEK) vette át a Készenléti Rendőrségtől – írja a 24.hu.

Pár nappal azután, hogy leköpték Magyar Pétert, ismét a TEK felel a magyar miniszterelnök védelméért (Fotó: Mediaworks)

Magyar Péter miniszterelnök személyi védelmét eddig a Készenléti Rendőrség látta el. A váltás néhány nappal azután történt, hogy a kormányfőt leköpték Budapesten.

Leköpték Magyar Pétert

Vitézy Dávid közlekedési miniszterrel sétált a kormányfő a Nyugati pályaudvarnál, amikor egy férfi leköpte. Az inzultusról videó is készült. Egyelőre nem tudni, hogy az esetnek van-e köze a miniszterelnök védelmének megerősítéséhez.

A Belügyminisztérium a 24.hu megkeresésére a rendvédelmi szervek tervezett átalakítására hivatkozott. Közölték, hogy a személyvédelem teljes egészében az újjászerveződő TEK feladata lesz. A változások hivatalosan az átalakításról szóló jogszabály elfogadása és kihirdetése után léphetnek életbe, a szervek között azonban már zajlanak az egyeztetések.

Átalakul a TEK és a rendvédelmi rendszer

A tervek szerint a TEK önálló rendvédelmi szervként megszűnik, és változatlan néven, közvetlenül az ORFK irányítása alatt működik tovább.

Feladatköre a személyvédelemmel bővül.

A Nemzeti Nyomozó Iroda kiválik a Készenléti Rendőrségből, amely ezután elsősorban az objektumvédelmi és tűzszerészeti feladatokra összpontosít.

Magyar Péter korábban közölte, hogy nem tart igényt a TEK személyvédelmére, és ezt a feladatot a Készenléti Rendőrségre bízta.