Magyar Péter: Változások indulnak a szakképzési rendszerben– kövesse nálunk élőben!

Újabb videó jelent meg miniszterelnök Facebook-oldalán. Magyar Péter bejelentette, hogy 15 órakor sajtótájékoztatót tart, amelynek középpontjában a kormány legfrissebb döntései és a politikai aktualitások állnak majd.

Szondi Vanda közölte: a kormány korábban vizsgálatot rendelt el az azbesztszennyezéssel kapcsolatban (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Tisza-kormány döntéseiről tájékoztat Magyar Péter

Magyar Péter a sajtótájékoztató előtt fogadta Baden-Württemberg tartományi parlamentjének elnökét, majd a Parlament előtt az úgynevezett párakitörő eszközöket is kipróbálta.

A kormányfő délelőtt vasútfejlesztési programot is bejelentett. Mint az Origo megírta, a kormány elfogadta a Baross Gábor Programot, amelynek részleteit Magyar Péter és Vitézy Dávid közlekedési miniszter a jövő héten ismerteti. A kabinet emellett megkezdte a Szent István Vidékfejlesztési Program tárgyalását.

Eltávolítják az azbeszttel szennyezett zúzott követ Szombathely érintett útjairól

Szondi Vanda közölte: a kormány korábban vizsgálatot rendelt el az azbesztszennyezéssel kapcsolatban. Ennek eredményei alapján a szennyezéssel leginkább érintett területen, a szombathelyi Oladi Plató városrészben eltávolítják a zúzott követ az érintett útszakaszokról.

Bár a mérések szerint a szennyezés mértéke az egészségügyi határérték alatt marad, a probléma ezen a részen olyan nagy és összefüggő területet érint, amely indokolttá teszi a beavatkozást. Mintegy 12 kilométernyi közútról van szó, a városrészben pedig körülbelül 1500 ember él.

Más területeken a vizsgálatok alapján nincs szükség hasonló intézkedésre. A munkálatok finanszírozásának részleteiről később adnak tájékoztatást, a kormány pedig még ezen a héten egyeztet Szombathely polgármesterével.

Megszüntetnék a szakképzési centrumok kettős vezetését

A kormány javaslatot nyújt be a szakképzési centrumok irányításának átalakításáról. Ennek értelmében 2027. január 1-jétől megszüntetnék az előző kormány által bevezetett kettős vezetési rendszert.

A jelenlegi modellben egy főigazgató és egy kancellár közösen irányítja az intézményeket, hogy a szakmai szempontok mellett a gazdasági szemlélet is érvényesüljön a vezetésben. Az eddigi tapasztalatok alapján azonban ez a rendszer nem működött megfelelően, ezért a kormány egy egyszerűbb, kevésbé hierarchikus irányítási struktúra kialakítását tartja szükségesnek.

Az oktatási tárca október 30-ig írja ki a pályázatokat az új főigazgatói tisztségekre.

A jelenlegi vezetői megbízatások 2026. december 31-én megszűnnek, ugyanakkor az eddigi vezetők is pályázhatnak a posztokra, amennyiben megfelelnek a meghatározott feltételeknek.