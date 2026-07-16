Magyar Péter: Változások indulnak a szakképzési rendszerben– kövesse nálunk élőben!

Újabb videó jelent meg miniszterelnök Facebook-oldalán. Magyar Péter bejelentette, hogy 15 órakor sajtótájékoztatót tart, amelynek középpontjában a kormány legfrissebb döntései és a politikai aktualitások állnak majd.
A Tisza-kormány döntéseiről tájékoztat Magyar Péter
Magyar Péter a sajtótájékoztató előtt fogadta Baden-Württemberg tartományi parlamentjének elnökét, majd a Parlament előtt az úgynevezett párakitörő eszközöket is kipróbálta.
A kormányfő délelőtt vasútfejlesztési programot is bejelentett. Mint az Origo megírta, a kormány elfogadta a Baross Gábor Programot, amelynek részleteit Magyar Péter és Vitézy Dávid közlekedési miniszter a jövő héten ismerteti. A kabinet emellett megkezdte a Szent István Vidékfejlesztési Program tárgyalását.
Eltávolítják az azbeszttel szennyezett zúzott követ Szombathely érintett útjairól
Szondi Vanda közölte: a kormány korábban vizsgálatot rendelt el az azbesztszennyezéssel kapcsolatban. Ennek eredményei alapján a szennyezéssel leginkább érintett területen, a szombathelyi Oladi Plató városrészben eltávolítják a zúzott követ az érintett útszakaszokról.
Bár a mérések szerint a szennyezés mértéke az egészségügyi határérték alatt marad, a probléma ezen a részen olyan nagy és összefüggő területet érint, amely indokolttá teszi a beavatkozást. Mintegy 12 kilométernyi közútról van szó, a városrészben pedig körülbelül 1500 ember él.
Más területeken a vizsgálatok alapján nincs szükség hasonló intézkedésre. A munkálatok finanszírozásának részleteiről később adnak tájékoztatást, a kormány pedig még ezen a héten egyeztet Szombathely polgármesterével.
Megszüntetnék a szakképzési centrumok kettős vezetését
A kormány javaslatot nyújt be a szakképzési centrumok irányításának átalakításáról. Ennek értelmében 2027. január 1-jétől megszüntetnék az előző kormány által bevezetett kettős vezetési rendszert.
A jelenlegi modellben egy főigazgató és egy kancellár közösen irányítja az intézményeket, hogy a szakmai szempontok mellett a gazdasági szemlélet is érvényesüljön a vezetésben. Az eddigi tapasztalatok alapján azonban ez a rendszer nem működött megfelelően, ezért a kormány egy egyszerűbb, kevésbé hierarchikus irányítási struktúra kialakítását tartja szükségesnek.
Az oktatási tárca október 30-ig írja ki a pályázatokat az új főigazgatói tisztségekre.
A jelenlegi vezetői megbízatások 2026. december 31-én megszűnnek, ugyanakkor az eddigi vezetők is pályázhatnak a posztokra, amennyiben megfelelnek a meghatározott feltételeknek.
Enyhítik a segítőkutyák pórázhasználatára vonatkozó szabályokat
A kormány a segítőkutyák pórázhasználatáról is döntött. Szondi Vanda elmondta, hogy Gajdos László tárcája enyhíti a jelenlegi előírásokat, így a jövőben belterületen és közterületen is lehetőség nyílik arra, hogy a segítőkutyákat póráz nélkül sétáltassák. A módosítást az indokolja, hogy ezek az állatok csak póráz nélkül tudnak megfelelően pihenni és kikapcsolódni.
Július óta ismét korlátlanul fogadja a támogatási kérelmeket a Nemzeti Filmiroda
Július 1-jétől a Nemzeti Filmiroda ismét folyamatosan és korlátozás nélkül fogadja be a támogatási kérelmeket. A kérelmek gyorsabb feldolgozásával a magyar filmipar további élénkítését szeretnék elősegíteni.
Az Egyesült Királyság után Magyarország rendelkezik Európa második legnagyobb filmiparával, amely számos embernek biztosít munkát. A kormány szerint ezért az ország alapvető érdeke, hogy az ágazat megőrizze a jelenlegi pozícióját. Ezt szolgálja egyebek mellett a 30 százalékos adókedvezmény is, amely a kabinet álláspontja szerint több bevételt termel, mint amennyibe kerül.
Magyarország csatlakozik az uniós AI Gigafactory programhoz
Tanács Zoltán technológiai miniszter szerint az Orbán-kormány mindent megtett azért, hogy Magyarország ne férhessen hozzá az uniós forrásokhoz, a Tisza-kormány azonban megteremti ezek lehívásának lehetőségét. A miniszter közölte: a kormány szeretné kivezetni Magyarországot az „összeszerelő üzem” szerepéből, ezért
az ország csatlakozik az Európai Unió mesterségesintelligencia-fejlesztéseket támogató AI Gigafactory programjához.
Magyarország ezen a területen jelentős lemaradásban van, noha tíz évvel ezelőtt még kedvező helyet foglalt el a régióban – tette hozzá. Tanács Zoltán az AI jelentőségét az elektromos áraméhoz hasonlította, mondván: a technológia a gazdaság és a mindennapi élet valamennyi területét áthatja. A kormány 500 millió eurót tervez a fejlesztésekbe fektetni, amihez kedvező feltételek mellett vehet fel hitelt. Magyarország egy lengyel vezetésű konzorcium tagjaként csatlakozik a programhoz.
Tanács Zoltán: A Fidesz-kormány cserbenhagyta a kisvállalkozásokat
Tanács Zoltán technológiai miniszter szerint a Fidesz-kormány cserbenhagyta a kis- és középvállalkozásokat. Bár korábban programot indítottak annak érdekében, hogy minden kkv saját honlaphoz jusson, az idei évre nem biztosították a kezdeményezés folytatásához szükséges forrásokat.
A program keretében a kiválasztott szolgáltatók mintegy 6-7 ezer vállalkozás számára fejlesztettek honlapot. A miniszter közölte, hogy a szabályosan megvalósított projekteket kifizetik.
A program második ütemét ugyanakkor már nem hajtják végre. Ehelyett a kormány új rendszert dolgoz ki a hasonló támogatások lebonyolítására.
Magyarország csatlakozik az EU műholdprogramjához
Tanács Zoltán bejelentette, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Unió IRIS² műholdprogramjához, amelyet az unió Elon Musk Starlink-rendszerének alternatívájaként hoz létre. Úgy fogalmazott, hogy "ne Elon Musktól függjön."
A technológiai miniszter szerint fontos, hogy Európa minél több saját műholddal rendelkezzen, és ne függjön egy magánvállalat szolgáltatásától. Mint mondta, Elon Musk elméletileg bármikor dönthetne úgy, hogy lekapcsolja a Starlink rendszerét.
A program első szakaszában csaknem 300 műhold állhat szolgálatba, amelyek közül 17-et kifejezetten magyarországi felhasználásra különítenének el. Ezeket a tervek szerint 2030-ban helyeznék üzembe.
Tanács Zoltán úgy véli, az IRIS² számos területen segítheti Magyarországot, így egyebek mellett a kiberbiztonság, a honvédelem, a mezőgazdaság, valamint a kutatás-fejlesztés területén is. A miniszter költséghatékony, a tagállamok együttműködését erősítő kezdeményezésnek nevezte a projektet. Hangsúlyozta: az űripar egyelőre ellenállónak bizonyul a gazdasági válságokkal szemben. Bár az ágazat Magyarországon még nem számít jelentősnek, a kormány szerint érdemes beruházni a fejlesztésébe.
Feljelentést tesz a kormány a Kréta, a Neptun és a Poszeidon rendszerek ügyében
Folyamatosan zajlanak az átvilágítások a minisztériumban, amelyek során Tanács Zoltán szerint számos gyanús ügy nyomára bukkantak.
A Kréta, a Neptun és a Poszeidon rendszerekkel kapcsolatos megállapításokat már a hatóságok elé tárják.
A technológiai miniszter elmondta: a rendszereknek kezdetben voltak piaci versenytársaik, az előző kormány azonban szerinte úgy alakította át a közbeszerzéseket, hogy az alternatív szolgáltatók fokozatosan eltűntek.
A 2019-ig visszamenő vizsgálat alapján az érintett termékekre és szolgáltatásokra több mint százmilliárd forintot költöttek.
Tanács Zoltán szerint az átvilágítás során olyan mennyiségű gyanús mintázatot tártak fel, hogy feljelentést tettek az ügyben. A minisztérium egy negyvenoldalas beadványt és egy terjedelmes mellékletet állított össze, amelyben részletesen bemutatják a rendszerek történetét. A tárca álláspontja szerint az érintett piacokról teljesen eltűnt a verseny, miközben a kormány és az intézmények kiszolgáltatottá váltak, az árak pedig indokolatlanul magasra emelkedtek. Tanács szerint a folyamat titkos döntésekkel és az egyes rendszerek kötelezővé tételével kezdődött.
Magyar Péter: Fontos nap volt július 15
Magyar Péter Tanács Zoltán prezentációjához hozzátette: az említett vállalatok Fauszt Zoltánhoz és Palkovics Lászlóhoz köthetők. A miniszterelnök július 15-ét fontos napnak nevezte, mert ekkor szűnt meg végleg a Szuverenitásvédelmi Hivatal.
Magyar Péter szerint a Fidesz a jelenlegi formájában nem marad fenn. Úgy véli, a választási eredmény és az előző napi események is igazolják azt, amit már a Partizánnak adott 2024-es interjújában állított: a NER nagyon gyorsan széteshet.
Húsz településen indul kísérleti program
Magyar Péter közölte: a kormány a Szent István Programról is tárgyalt.
Tíz-tíz településen indítanak kísérleti programokat, amelyek tapasztalatait beépítik a végleges döntésekbe.
A fejlesztésekről az önkormányzatokkal és a lakossággal is egyeztetnek, hogy azok valóban a helyi igényeket szolgálják, és erősítsék a települések népességmegtartó képességét.
Cikkünk frissül!