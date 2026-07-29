„Mi ezzel a probléma?” – Magyar Péter szerint az ő kék kormányzati plakátjaik csak tájékoztatnak

Mint arról az Origo beszámolt, hiába ért véget 16 évnyi Fidesz-kormányzás, úgy tűnik, az akkori ellenzék által rendszeresen bírált kormányzati kommunikáció nem tűnt el a kormányváltással. Az országszerte megjelenő kék plakátok ezúttal Magyar Péter iskolakezdési támogatását népszerűsítik, miközben a program több ponton eltér a kampányban tett ígéretektől.

Magyar Péter szerint ez nem kormánypropaganda – Fotó: Mandiner

Magyar Péter hajnali kommentben magyarázkodott

A 444 vette észre, hogy a téma a Redditen kezdett pörögni, Izé, őőő.. no comment felültéssel, ahol felvetődött a kérdés, „ez most akkor így ok?” Hajnali 1 órakor maga Magyar Péter miniszterelnök írt bejegyzést, visszakérdezve: „pontosan mi ezzel a probléma? Minden uniós tagállamban fogsz látni ilyet.” A kormányfő szerint a kormány a 400 ezer rászoruló gyereknek bevezetett új támogatási formáról a rendelkezésre álló ingyenes felületeken tájékoztatja az állampolgárokat. Hogy lehet ezt összehasonlítani a közpénzmilliárdokból finanszírozott gyűlöletkampánnyal, a háborús plakáterdővel? – vetette fel. Kitért arra is, hogy „a kis méretű plakátokat pedig a Miniszterelnökség nyomdagépén nyomtattuk 2-300 ezer forintért. Minden konzultációs és minden véleménykérést ingyen végzünk, míg az előző kormány százmilliárdokat költött hazug propagandára”. Magyar Péter megjegyezte: „szerintem nem kéne átesni a ló másik oldalára”.

Deák Dániel politikai elemző emlékeztetett rá, hogy a kék hátteres plakátok a kampány egyik fő témáját jelentették. Magyar Péterék hevesen bírálták ezeket, majd törvénnyel meg is szüntették a hagyományos kormányzati plakátkampányokat. Arra azonban kevesen számítottak, hogy valójában csak a papíralapú plakátokat váltják fel digitális hirdetések. Az elemző szerint a mostani kampánnyal vélhetően azt próbálják ellensúlyozni, hogy az eredeti ígéretekhez képest jóval szűkebb kör lesz jogosult a támogatásra. Ráadásul a tanévkezdés előtt csak az első részlet érkezik meg augusztusban, a második kifizetésre pedig novemberben kerül sor. Az iskolakezdési támogatás igényléséhez vagyonnyilatkozatot is be kell nyújtani, és az egy főre jutó jövedelem dönti el, hogy egy család egyáltalán jogosult-e rá. A jogosultsági határt ráadásul rendkívül alacsonyan, 64, illetve 67 ezer forintnál húzták meg, így gyakorlatilag azok a családok sem kapják meg a támogatást, ahol mindkét szülő minimálbért keres. Deák Dániel szerint a politikai logika így jól látható: minél kevesebb embernek kifizetni a támogatást, miközben intenzív kommunikációval minél nagyobb politikai hasznot próbálnak szerezni belőle. Felidézte, hogy az Orbán-kormányok idején minden gyermek számára ingyenessé tették a tankönyveket, ezt azonban nem kísérte hasonló plakát- vagy reklámkampány.

Takács Péter fideszes képviselő annyit jegyzett meg: legalább a dizájnon változtattak volna!