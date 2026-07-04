Magyar Péter ma nyújtja be az Alaptörvény 17. módosítását

Magyar Péter közösségi oldalán tájékoztatott az Alaptörvény 17. módosításának benyújtásáról. A kezdeményezés több fontos közjogi tisztség szabályait alakítaná át: korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatását, elmozdítaná a 70 év feletti alkotmánybírákat, és új szabályokat vezetne be az igazságszolgáltatás vezetőinek leváltására. Emellett módosítaná az Alaptörvény közpénzekre és az Alkotmánybíróság hatáskörére vonatkozó rendelkezéseit.
Radikális változtatásokat szorgalmaz Magyar Péter és a Tisza-kormány
A jogállami demokrácia működéséhez elengedhetetlen változtatások a Magyar Péter vezette Tisza-kormány szerint a következők:
- Időkorlát az országgyűlési képviselőknek. Egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be ezt a tisztséget.
- A köztársasági elnök megbízatásának rendezése. A hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnne, az Országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választana.
- Függetlenebb Alkotmánybíróság. A módosítás újra bevezetné az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát. Az Alkotmánybíróság tagjai ezentúl saját tagjaik közül választhatnának elnököt.
- Erősebb bírói önigazgatás. A bírák nagyobb szerepet kapnának az Országos Bírósági Hivatal elnökének és a Kúria elnökének kiválasztásában és elszámoltathatóságában.
- Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása.
- Kevesebb sarkalatos törvény. Csökkenne azoknak az ügyeknek a száma, amelyekhez kétharmados döntés kell.
- Az Alkotmánybíróság teljesebb hatásköre. Megszűnne az a korlátozás, amely bizonyos költségvetési és adóügyekben korlátozza az Alkotmánybíróság vizsgálati lehetőségét.
- A közpénz védelmének erősítése. A módosítás hatályon kívül helyezné a közpénz jelenlegi, szűkítő alaptörvényi meghatározását.
- Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata.
A módosítás célja tehát az, hogy Magyarországon állítólag újra működjenek a jogállami garanciák. Ami Brüsszel kifejezett elvárása.