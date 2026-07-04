Magyar Péter közösségi oldalán tájékoztatott az Alaptörvény 17. módosításának benyújtásáról. A kezdeményezés több fontos közjogi tisztség szabályait alakítaná át: korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatását, elmozdítaná a 70 év feletti alkotmánybírákat, és új szabályokat vezetne be az igazságszolgáltatás vezetőinek leváltására. Emellett módosítaná az Alaptörvény közpénzekre és az Alkotmánybíróság hatáskörére vonatkozó rendelkezéseit.

Magyar Péter ma nyújtja be az Alaptörvény 17. módosítását (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Radikális változtatásokat szorgalmaz Magyar Péter és a Tisza-kormány

A jogállami demokrácia működéséhez elengedhetetlen változtatások a Magyar Péter vezette Tisza-kormány szerint a következők:

Időkorlát az országgyűlési képviselőknek. Egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be ezt a tisztséget.

A köztársasági elnök megbízatásának rendezése. A hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnne, az Országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választana.

Függetlenebb Alkotmánybíróság. A módosítás újra bevezetné az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát. Az Alkotmánybíróság tagjai ezentúl saját tagjaik közül választhatnának elnököt.

Erősebb bírói önigazgatás. A bírák nagyobb szerepet kapnának az Országos Bírósági Hivatal elnökének és a Kúria elnökének kiválasztásában és elszámoltathatóságában.

Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása.

Kevesebb sarkalatos törvény. Csökkenne azoknak az ügyeknek a száma, amelyekhez kétharmados döntés kell.

Az Alkotmánybíróság teljesebb hatásköre. Megszűnne az a korlátozás, amely bizonyos költségvetési és adóügyekben korlátozza az Alkotmánybíróság vizsgálati lehetőségét.

A közpénz védelmének erősítése. A módosítás hatályon kívül helyezné a közpénz jelenlegi, szűkítő alaptörvényi meghatározását.

Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata.

A módosítás célja tehát az, hogy Magyarországon állítólag újra működjenek a jogállami garanciák. Ami Brüsszel kifejezett elvárása.