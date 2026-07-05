Magyar Péter: Magányos vagyok a csúcson

Magányosan a csúcson – ezzel a szöveggel tett ki magáról képet Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalára, a fotó „egy elkapott pillanat a Parlamentben lévő miniszterelnöki dolgozószobában”.

Magyar Péter

Fotó: MEDIAWORKS / Origo

Magyar Péter: Ez a hajóskapitányok sorsa

A kormányfő azt írta: „Korábban azt gondoltam, hogy miniszterelnökként az lesz a legnehezebb, hogy teljesen megváltozik az életem, és már soha többé nem lehetek az, aki korábban voltam. Tudtam, hogy nehéz lesz, hogy bárhova megyek, rengetegen fognak körülvenni, és már a gyerekeimmel sem lesznek nyilvános helyen privát pillanataim. De ehhez hozzá lehet/kell szokni. Ami viszont a legnehezebb és a legnagyobb felelősség, hogy az ember a csúcson szinte mindig magányos, akkor is ha rengetegen segítik. A végső döntést a lehetséges irányokról, változásról, cseréről és felelősségről végül mindig a hajóskapitány, jelen esetben a miniszterelnök hozza meg. Ezek a pillanatok sokszor valóban magányosak.”