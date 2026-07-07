Ezekkel a kiadáscsökkentésekkel kezdheti a megszorításokat Magyar Péter kormánya

Nem véletlenül emelte a tétet a miniszterelnök, amikor egy hete az Orbán-kormány bűnei közé sorolta a magas költségvetési hiányt. Magyar Péter a feszes költségvetési helyzetben egyszerre próbálta meg letörni azokat a túlzott választói elvárásokat, amelyeket a kampány hevében tett kijelentései tápláltak, illetve keretezni a közeljövőben várható megszorításokat. Persze osztogatás is lesz közben, az már más kérdés, jóval szerényebb mértékben, mint eddig tervezte – írta a Világgazdaság kedden.
A lap emlékeztetett rá, Magyar Péter drámai hangvételű videóban jelentkezett be a kihelyezett kormány- és frakcióülésükről, azzal vádolva az előző kormányzatot, hogy trükközött a számokkal. A kormányfő egyszerre képzett hivatkozási alapot
a költségvetési hiány további növelésének,
valamint a választói elvárásainak negligálására.
Magyar Péter nagyot vállalt, a szakértői csak pislogtak
A lap be is mutatta részletesen az ígéretcunamit, az alábbiakban soroljuk Magyar Péter nyugdíjasokat érintő vállalásait:
- megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat,
- bevezetik a nyugdíjas SZÉP-kártyát,
- kiterjesztik a SZÉP-kártyát,
- növelik az öregségi és rokkantsági nyugdíjat,
- emelik az alacsony összegű nyugdíjakat,
- kétszer akkorára emelik az időskorúak járadékát,
- megemelik az otthonápolási díjakat,
- fejlesztik a házi segítségnyújtás rendszerét,
- 20 ezer új férőhelyet hoznak létre a nyugdíjasotthonokban,
- vizsgálják a Férfiak40 program bevezetését,
- jelentősen növelik a házi gondozásban dolgozók számát.
Egyszerre engedhetik el a hiányt és jöhetnek a megszorítások
Ezek az ígéretek és számos más korábban felsoroltak is meghiúsulhatnak, vagy elhalaszthatja a kormány azok bevezetését. A gazdasági lap megjegyzi, valóban nincs a legjobb állapotban a magyar költségvetés, tavaly is a GDP 4,7 százaléka volt a deficit, amit az idén tartani tervezett a leköszönő Orbán-kormány, ám ennek esélye csökkent, miután az év eleji jövedelemnövelő intézkedések megtették a hatásukat.
A lap úgy véli, ebben a kifeszített helyzetben vette át a kassza kulcsát Magyar Péter, tehát ha helyet akar csinálni az ígéreteinek, akkor három lehetősége van:
- vagy elengedi a hiányt, és jócskán eltávolodunk a 6 százaléktól, 8 százalék fölé kőszik a hiányráta, aminek óriási ára lesz későbbiekben,
- vagy megszorít és nem hatja végre a kampányígéreteit, ebben az esetben a politikai kára még nagyobb lesz
- illetve a kettő ötvözete, azaz egyszerre engedi el a hiányt és veszi el az Orbán-kormány szent teheneit, azaz megszorít.
Ezeken a területeken nyirbálhatják meg a költségeket
A Tisza-kormány várhatóan az utóbbit teszi, az általuk megkérdezett Regős Gábor elemző szerint, ha takarékoskodni akar a Tisza-kormány, akkor bőven talál olyan kiadást, amit vissza lehet nyesni. Ezek között említette meg
- az Otthon Start program megnyirbálását,
- a 14. havi nyugdíj következő részletét,
- a 2 gyermekes anyák szja-mentességét, jövőre a 40-50 közöttiek kerülnének sorra.
Az elemző úgy véli, idén 6,4 százalék lehet a költségvetési hiány, amelyet még lehet kezelni, azonban a tervezett 3 százalékos hiánycél még messze van, jövőre sem vár lényegesen nagyobb csökkenést az egy százalékpont körülinél.