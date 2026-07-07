Ezekkel a kiadáscsökkentésekkel kezdheti a megszorításokat Magyar Péter kormánya

Magyar Péter nagyot vállalt, a szakértői csak pislogtak

A lap be is mutatta részletesen az ígéretcunamit, az alábbiakban soroljuk Magyar Péter nyugdíjasokat érintő vállalásait:

megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat,

bevezetik a nyugdíjas SZÉP-kártyát,

kiterjesztik a SZÉP-kártyát,

növelik az öregségi és rokkantsági nyugdíjat,

emelik az alacsony összegű nyugdíjakat,

kétszer akkorára emelik az időskorúak járadékát,

megemelik az otthonápolási díjakat,

fejlesztik a házi segítségnyújtás rendszerét,

20 ezer új férőhelyet hoznak létre a nyugdíjasotthonokban,

vizsgálják a Férfiak40 program bevezetését,

jelentősen növelik a házi gondozásban dolgozók számát.

Egyszerre engedhetik el a hiányt és jöhetnek a megszorítások

Ezek az ígéretek és számos más korábban felsoroltak is meghiúsulhatnak, vagy elhalaszthatja a kormány azok bevezetését. A gazdasági lap megjegyzi, valóban nincs a legjobb állapotban a magyar költségvetés, tavaly is a GDP 4,7 százaléka volt a deficit, amit az idén tartani tervezett a leköszönő Orbán-kormány, ám ennek esélye csökkent, miután az év eleji jövedelemnövelő intézkedések megtették a hatásukat.

A lap úgy véli, ebben a kifeszített helyzetben vette át a kassza kulcsát Magyar Péter, tehát ha helyet akar csinálni az ígéreteinek, akkor három lehetősége van:

vagy elengedi a hiányt, és jócskán eltávolodunk a 6 százaléktól, 8 százalék fölé kőszik a hiányráta, aminek óriási ára lesz későbbiekben,

vagy megszorít és nem hatja végre a kampányígéreteit, ebben az esetben a politikai kára még nagyobb lesz

illetve a kettő ötvözete, azaz egyszerre engedi el a hiányt és veszi el az Orbán-kormány szent teheneit, azaz megszorít.

Ezeken a területeken nyirbálhatják meg a költségeket

A Tisza-kormány várhatóan az utóbbit teszi, az általuk megkérdezett Regős Gábor elemző szerint, ha takarékoskodni akar a Tisza-kormány, akkor bőven talál olyan kiadást, amit vissza lehet nyesni. Ezek között említette meg

az Otthon Start program megnyirbálását,

a 14. havi nyugdíj következő részletét,

a 2 gyermekes anyák szja-mentességét, jövőre a 40-50 közöttiek kerülnének sorra.

Az elemző úgy véli, idén 6,4 százalék lehet a költségvetési hiány, amelyet még lehet kezelni, azonban a tervezett 3 százalékos hiánycél még messze van, jövőre sem vár lényegesen nagyobb csökkenést az egy százalékpont körülinél.