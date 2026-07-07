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ígéretcunami

Ezekkel a kiadáscsökkentésekkel kezdheti a megszorításokat Magyar Péter kormánya

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Magyar Péter kormánya a szakértők szerint egyszerre engedi el a költségvetési hiányt, és fogja megnyirbálni a kiadásokat. Utóbbinál az Otthon Start lakáshitelek, a 14. havi nyugdíj következő részlete és a 2 gyerekes anyák szja-mentessége kerülhet szóba.
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ígéretcunamimegszorításokTisza-kormányMagyar Péter

Nem véletlenül emelte a tétet a miniszterelnök, amikor egy hete az Orbán-kormány bűnei közé sorolta a magas költségvetési hiányt. Magyar Péter a feszes költségvetési helyzetben egyszerre próbálta meg letörni azokat a túlzott választói elvárásokat, amelyeket a kampány hevében tett kijelentései tápláltak, illetve keretezni a közeljövőben várható megszorításokat. Persze osztogatás is lesz közben, az már más kérdés, jóval szerényebb mértékben, mint eddig tervezte – írta a Világgazdaság kedden.

Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenárisülése, 2026.06.29. Magyar Péter, MagyarPéter
Magyar Péter a parlament ülésén Fotó: Hatlaczki Balázs

A lap emlékeztetett rá, Magyar Péter drámai hangvételű videóban jelentkezett be a kihelyezett kormány- és frakcióülésükről, azzal vádolva az előző kormányzatot, hogy trükközött a számokkal. A kormányfő egyszerre képzett hivatkozási alapot

a költségvetési hiány további növelésének,

valamint a választói elvárásainak negligálására.

 

 

Magyar Péter ígéretcunamija így robban rá a nyugdíjasokra

Magyar Péter nagyot vállalt, a szakértői csak pislogtak

A lap be is mutatta részletesen az ígéretcunamit, az alábbiakban soroljuk Magyar Péter nyugdíjasokat érintő vállalásait:

  • megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat,
  • bevezetik a nyugdíjas SZÉP-kártyát,
  • kiterjesztik a SZÉP-kártyát,
  • növelik az öregségi és rokkantsági nyugdíjat,
  • emelik az alacsony összegű nyugdíjakat,
  • kétszer akkorára emelik az időskorúak járadékát,
  • megemelik az otthonápolási díjakat,
  • fejlesztik a házi segítségnyújtás rendszerét,
  • 20 ezer új férőhelyet hoznak létre a nyugdíjasotthonokban,
  • vizsgálják a Férfiak40 program bevezetését,
  • jelentősen növelik a házi gondozásban dolgozók számát.

Egyszerre engedhetik el a hiányt és jöhetnek a megszorítások

Ezek az ígéretek és számos más korábban felsoroltak is meghiúsulhatnak, vagy elhalaszthatja a kormány azok bevezetését. A gazdasági lap megjegyzi, valóban nincs a legjobb állapotban a magyar költségvetés, tavaly is a GDP 4,7 százaléka volt a deficit, amit az idén tartani tervezett a leköszönő Orbán-kormány, ám ennek esélye csökkent, miután az év eleji jövedelemnövelő intézkedések megtették a hatásukat.

A lap úgy véli, ebben a kifeszített helyzetben vette át a kassza kulcsát Magyar Péter, tehát ha helyet akar csinálni az ígéreteinek, akkor három lehetősége van:

  • vagy elengedi a hiányt, és jócskán eltávolodunk a 6 százaléktól, 8 százalék fölé kőszik a hiányráta, aminek óriási ára lesz későbbiekben,
  • vagy megszorít és nem hatja végre a kampányígéreteit, ebben az esetben a politikai kára még nagyobb lesz
  • illetve a kettő ötvözete, azaz egyszerre engedi el a hiányt és veszi el az Orbán-kormány szent teheneit, azaz megszorít.

Ezeken a területeken nyirbálhatják meg a költségeket

A Tisza-kormány várhatóan az utóbbit teszi, az általuk megkérdezett Regős Gábor elemző szerint, ha takarékoskodni akar a Tisza-kormány, akkor bőven talál olyan kiadást, amit vissza lehet nyesni. Ezek között említette meg

Az elemző úgy véli, idén 6,4 százalék lehet a költségvetési hiány, amelyet még lehet kezelni, azonban a tervezett 3 százalékos hiánycél még messze van, jövőre sem vár lényegesen nagyobb csökkenést az egy százalékpont körülinél.

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