Döntött Magyar Péter mentelmi jogáról a parlamenti bizottság

Magyar Péter és Varga Lőrinc mentelmi ügyét is tárgyalta szerdán az Országgyűlés mentelmi bizottsága. Míg a miniszterelnök mentelmi jogát fenntartanák egy rágalmazási ügyben, addig párttársa mentelmi jogának felfüggesztését javasolják a parlamentnek.

Az Országgyűlés mentelmi bizottsága egyhangúlag Magyar Péter mentelmi jogának fenntartását javasolta (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Varga Lőrinc mentelmi jogát felfüggeszthetik

Varga Lőrinc 2024-ben, még parlamenti mandátumának megszerzése előtt

ittas vezetést követett el.

A bírósági eljárás elhúzódott, majd miután képviselővé választották, a bíróság felfüggesztette az eljárást, és kezdeményezte mentelmi jogának felfüggesztését.

Sasi-Nagy Edit, a bizottság tiszás elnöke az MTI-nek elmondta: a testület gyakorlata szerint a magánvádas ügyekben általában a mentelmi jog fenntartását, a közvádas eljárásokban pedig annak felfüggesztését indítványozzák. Mivel a tiszás képviselő ügye közvádas eljárás, a bizottság egyhangúlag támogatta mentelmi jogának felfüggesztését.