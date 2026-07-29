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Magyar Péter

Döntött Magyar Péter mentelmi jogáról a parlamenti bizottság

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Ülésezett az Országgyűlés mentelmi bizottsága. Egyhangúlag Magyar Péter mentelmi jogának fenntartását javasolják egy rágalmazási ügyben, amely az Origo értesülései szerint Szijjártó Péter feljelentése alapján indult. A tiszás Varga Lőrinc mentelmi jogát ittas vezetés miatt viszont felfüggeszthetik.
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Magyar Péter és Varga Lőrinc mentelmi ügyét is tárgyalta szerdán az Országgyűlés mentelmi bizottsága. Míg a miniszterelnök mentelmi jogát fenntartanák egy rágalmazási ügyben, addig párttársa mentelmi jogának felfüggesztését javasolják a parlamentnek.

Magyar Péter
Az Országgyűlés mentelmi bizottsága egyhangúlag Magyar Péter mentelmi jogának fenntartását javasolta (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Varga Lőrinc mentelmi jogát felfüggeszthetik

Varga Lőrinc 2024-ben, még parlamenti mandátumának megszerzése előtt

ittas vezetést követett el.

A bírósági eljárás elhúzódott, majd miután képviselővé választották, a bíróság felfüggesztette az eljárást, és kezdeményezte mentelmi jogának felfüggesztését.

Sasi-Nagy Edit, a bizottság tiszás elnöke az MTI-nek elmondta: a testület gyakorlata szerint a magánvádas ügyekben általában a mentelmi jog fenntartását, a közvádas eljárásokban pedig annak felfüggesztését indítványozzák. Mivel a tiszás képviselő ügye közvádas eljárás, a bizottság egyhangúlag támogatta mentelmi jogának felfüggesztését.

Az Országgyűlés várhatóan jövő hétfőn dönt az ügyben.

Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezték a diszkóbotrány nyomán

Magyar Péter mentelmi jogát fenntartanák

Rágalmazás miatt kezdeményezték Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését.

A feljelentést Szijjártó Péter még külgazdasági és külügyminiszterként tette télen, miután Magyar Péter a Facebookon állításokat fogalmazott meg a gödi Samsung-gyárral kapcsolatban

– tudta meg az Origo.

Mivel magánvádas ügyről van szó, a bizottság egyhangúlag a miniszterelnök mentelmi jogának fenntartását javasolta.

Budai Gyula, a mentelmi bizottság fideszes tagja lapunknak elmondta: magánvádas eljárásokban mindig a mentelmi jog fenntartását szokták javasolni. A testület ugyanezen elv alapján Takács Péter fideszes képviselő, valamint Toroczkai László mentelmi jogának fenntartását is támogatta.

Utóbbi ellen rágalmazás és becsületsértés miatt négy bírósági eljárás zajlik egyetlen cselekménnyel kapcsolatban.

Sasi-Nagy Edit szerint a magánvádas eljárások tipikus példái annak, amiért a mentelmi jog intézményét létrehozták: azért, hogy a politikusok szabadon végezhessék munkájukat.

Mint megírtuk, Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztése már más ügyben is felmerült. Június elején a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István fordult a legfőbb ügyészhez, hogy kezdeményezze az Országgyűlés elnökénél a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztését az úgynevezett diszkóbotránnyal összefüggésben. Az eljárás az egyik belvárosi szórakozóhelyen történt lopás gyanúja miatt indult, és korábban az ügyészség az európai parlamenti mentelmi jog felfüggesztését is indítványozta, amit azonban az Európai Parlament nem hagyott jóvá.

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