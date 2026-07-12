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Magyar Péter

Magyar Péter megmutatta, milyen jól érezte magát a nyaralásán – videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Videóban mutatta meg törökországi pihenését a kormányfő, aki gyermekeivel együtt strandolva és a tengerparton sétálva is látható. Magyar Péter a bejegyzésében az ellenzéki újságírókon élcelődött, majd ismertette a hétfői események menetrendjét.
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Magyar PéterTörökországOrszággyűlésTisza-kormány

„Propagandistáknak egy kis különkiadás. Hosszúhétvége a gyerekeimmel Törökországban saját pénzen. Se helikopter, se elnöki lakosztály, viszont egy kis móka, kacagás” – élcelődött közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök törökországi nyaralásáról töltött fel egy montázsvideót, amelyen gyerekeivel strandol, majd zenei aláfestéssel a tengerpartra kiülve, drámai módon néz a végtelenbe és még a papucsát is elsodorja a tenger.

Érdemi információmorzsát a kormányzásról csak a videó végén kapunk, amikor közli, hogy hétfőn délelőtt 10 órakor átadják a Mercedes-üzemet Kecskeméten, valamint hogy 13 órától kezdődik az Országgyűlés rendkívüli ülése, amelyen a tiszás többség megszavazza majd Sulyok Tamás köztársasági elnöki megszűnését. A témáról ezen cikkünkben olvashat részletesen.

 

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