Magyar Péter megmutatta, milyen jól érezte magát a nyaralásán – videó

„Propagandistáknak egy kis különkiadás. Hosszúhétvége a gyerekeimmel Törökországban saját pénzen. Se helikopter, se elnöki lakosztály, viszont egy kis móka, kacagás” – élcelődött közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök törökországi nyaralásáról töltött fel egy montázsvideót, amelyen gyerekeivel strandol, majd zenei aláfestéssel a tengerpartra kiülve, drámai módon néz a végtelenbe és még a papucsát is elsodorja a tenger.

Érdemi információmorzsát a kormányzásról csak a videó végén kapunk, amikor közli, hogy hétfőn délelőtt 10 órakor átadják a Mercedes-üzemet Kecskeméten, valamint hogy 13 órától kezdődik az Országgyűlés rendkívüli ülése, amelyen a tiszás többség megszavazza majd Sulyok Tamás köztársasági elnöki megszűnését. A témáról ezen cikkünkben olvashat részletesen.