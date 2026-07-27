Véget értek a mézeshetek Magyar Péter kormányának

Mint arról az Origo beszámolt, megtorpant Magyar Péter pártjának a támogatottsága, júniushoz képest „hibahatáron billegő mértékű” – azaz 3–5 százalékos – visszaesés következett be a támogatottságában – derült ki a HVG számára készített Medián-felmérésből. A „Polgár-ügyben” az elhamarkodott kommunikációt, a beígért társadalmi egyeztetés elmaradását még a Tisza-szavazók jelentős többsége is kifogásolta.

Magyar Péter mattot kap Polgár Judittól – Fotó: Facebook/Magyar Péter

Magyar Péter eddigi leglátványosabb kudarcát jelentette – vélekedtek egyöntetűen a politikai elemzők és ellenfelek –, hogy Polgár Judit sakknagymester kikosarazta – történetesen éppen a sakk nemzetközi világnapján –, és tisztelettel, de visszautasította az államfői posztra való felkérést.

A Medián felmérése szerint közben a Fidesz stabilizálni tudta a helyzetét: a teljes népesség 19 százaléka, a választani tudók 22, míg a biztos szavazók 23 százaléka mondta azt, hogy a Fideszre szavazna, ami mindhárom viszonyítási alapon hibahatáron belüli növekedést jelent az előző hónaphoz viszonyítva. A Mi Hazánk támogatottsága nőtt június óta, miközben továbbra is kevesen vannak a párt nélküli állampolgárok.

A Publicus Intézet legfrissebb felmérése szerint – amelyet a Népszava rendelt meg és közölt – A teljes népességben a Tisza 52, a biztos szavazók körében 55, a biztos szavazó pártválasztók csoportjában 68 százalékon áll. A Fidesz ugyanebben a három kategóriában csak 18, 19 és 23 százalékot tud felmutatni. Annak ellenére is hatalmas a különbség, hogy a májusi adatokhoz képest a Tisza – kategóriától függően – 3-5 százalékot veszített, a Fidesz viszont 1-3 százalékkal erősödött.

Magyar Péter alkalmasságának megítélése jelentősen romlott

A kutatás szerint Magyar Péter alkalmasságának megítélése jelentősen romlott az elmúlt hónapokban. Májusban még a megkérdezettek 72 százaléka tartotta alkalmasnak arra, hogy Magyarország miniszterelnöke legyen, jelenleg 62 százalék gondolja így.

Török Gábor politikai elemző szerint a „megtorpanás”, a „mézeshetek vége” most már adatokkal is alátámasztható. A teljes népességben májusban 61 százalékon állt a Tisza, a Polgár-eset után most 57. A Fidesz 2010-2026 között soha nem volt ilyen magasan sem, ráadásul mindenki tudta, hogy a csökkenés előbb-utóbb elkerülhetetlen, de azért érdemes rögzíteni: ez tényleg politikai hiba volt – emelte ki.