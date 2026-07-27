Véget értek a mézeshetek Magyar Péter kormányának

Mint arról az Origo beszámolt, megtorpant Magyar Péter pártjának a támogatottsága, júniushoz képest „hibahatáron billegő mértékű” – azaz 3–5 százalékos – visszaesés következett be a támogatottságában – derült ki a HVG számára készített Medián-felmérésből. A „Polgár-ügyben” az elhamarkodott kommunikációt, a beígért társadalmi egyeztetés elmaradását még a Tisza-szavazók jelentős többsége is kifogásolta.
Magyar Péter eddigi leglátványosabb kudarcát jelentette – vélekedtek egyöntetűen a politikai elemzők és ellenfelek –, hogy Polgár Judit sakknagymester kikosarazta – történetesen éppen a sakk nemzetközi világnapján –, és tisztelettel, de visszautasította az államfői posztra való felkérést.
A Medián felmérése szerint közben a Fidesz stabilizálni tudta a helyzetét: a teljes népesség 19 százaléka, a választani tudók 22, míg a biztos szavazók 23 százaléka mondta azt, hogy a Fideszre szavazna, ami mindhárom viszonyítási alapon hibahatáron belüli növekedést jelent az előző hónaphoz viszonyítva. A Mi Hazánk támogatottsága nőtt június óta, miközben továbbra is kevesen vannak a párt nélküli állampolgárok.
A Publicus Intézet legfrissebb felmérése szerint – amelyet a Népszava rendelt meg és közölt – A teljes népességben a Tisza 52, a biztos szavazók körében 55, a biztos szavazó pártválasztók csoportjában 68 százalékon áll. A Fidesz ugyanebben a három kategóriában csak 18, 19 és 23 százalékot tud felmutatni. Annak ellenére is hatalmas a különbség, hogy a májusi adatokhoz képest a Tisza – kategóriától függően – 3-5 százalékot veszített, a Fidesz viszont 1-3 százalékkal erősödött.
Magyar Péter alkalmasságának megítélése jelentősen romlott
A kutatás szerint Magyar Péter alkalmasságának megítélése jelentősen romlott az elmúlt hónapokban. Májusban még a megkérdezettek 72 százaléka tartotta alkalmasnak arra, hogy Magyarország miniszterelnöke legyen, jelenleg 62 százalék gondolja így.
Török Gábor politikai elemző szerint a „megtorpanás”, a „mézeshetek vége” most már adatokkal is alátámasztható. A teljes népességben májusban 61 százalékon állt a Tisza, a Polgár-eset után most 57. A Fidesz 2010-2026 között soha nem volt ilyen magasan sem, ráadásul mindenki tudta, hogy a csökkenés előbb-utóbb elkerülhetetlen, de azért érdemes rögzíteni: ez tényleg politikai hiba volt – emelte ki.
Deák Dániel politikai elemző trendfordulót lát, úgy véli, mindez reményt jelenthet az ellenzék számára: ha Magyar Péternek nem a Fidesszel és Orbán Viktorral, hanem a kormányzás mindennapi feladataival kell foglalkoznia, akkor még számára kedvezőnek tűnő ügyekben is komoly politikai hibát tud elkövetni, amely a támogatottság csökkenésében is megmutatkozik. Felhívta a figyelmet, hogy ősszel ráadásul ennél jóval összetettebb ügyek következnek: érkeznek a költségvetési számok, az adóváltozások és más kormányzati döntések, amelyek várhatóan jelentős politikai vitákat váltanak majd ki, és ezekre alapozva lehet ellenzéki politikát építeni.
Nagy Attila Tibor politikai elemző úgy látja, figyelmeztetést kapott a Tisza Párt, ám ezt még nem kell dramatizálni: a mai Medián mérés szerint is bőven kétharmados többséget kapna Magyar Péter pártja.
Hozzátette: az őszi hónapok,
- a költségvetés
- az adópolitika
- az energiahelyzet
- az eufória várható további hanyatlása/megszűnése
kormányzati szempontból nehezebbnek ígérkeznek, mint a májusi-júniusi-júliusi hónapok.