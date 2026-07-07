A minisztériumokban nincs nyári vakáció, Magyar Péter mégis leruccan a török tengerpartra

Másfél hónappal ezelőtt még sajnálatát fejezte ki Magyar Péter, amiért nem mehetnek szabadságra idén nyáron a kormány tagjai és a minisztériumi dolgozók. A miniszterelnök a szigorú döntést magára nézve mégsem érzi kötelező érvényűnek, hiszen a héten több napot is a török tengerparton tölt – írta a Magyar Nemzet kedden.

Magyar Péter Isztambulban, a NATO-csúcs előtt

Fotó: Facebook/Magyar Péter

Egy héttel ezelőtt az Országgyűlés plenáris ülésén tudatta Magyar Péter, hogy július 7-8. között részt vesz a törökországi Ankarában tartandó NATO-csúcson. A miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón azt is hozzátette, hogy fapados menetrend szerinti repülőjárattal utazik Törökországba.

Arról viszont már csak a vasárnap megosztott videójában adott hírt Magyar Péter, hogy a kétnapos NATO-csúcs ellenére egy egész hétig távol lesz: a hétfő hajnali indulás után csak vasárnap érkezik haza, aminek pedig az oka, hogy a miniszterelnök a munkát egy gyors nyaralással is összeköti. Magyar Pétert a két kisebb fia is elkíséri Törökországba, akikkel a NATO-csúcs után négy napot töltenek majd a török tengerparton, a magyarok körében is népszerű Antalya városában. A miniszterelnök szerint azért mennek most családi nyaralásra, mert előreláthatólag később a nyáron erre már nem lesz lehetőségük.

A Magyar Nemzet emlékeztetett rá: Magyar Péter az RTL-nek adott első miniszterelnöki nagy interjújában még arról beszélt, hogy szó sem lesz vakációról azután, hogy átvették a kormányzást.

A kormányban és a minisztériumokban senki nem fog szabadságra menni ezen a nyáron, ezért előre is elnézést kérek a minisztériumi dolgozóktól

– mondta alig másfél hónapja a miniszterelnök.

Korábban a lapnak nyilatkozó minisztériumi dolgozók elmondták,