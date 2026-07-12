Magyar Péter négy napig nyaralt a török Riviérán, jönnek a kérdések

Mint arról az Origo beszámolt, az Országgyűlés plenáris ülésén jelentette be korábban Magyar Péter, hogy július 7-8. között részt vesz a törökországi Ankarában tartandó NATO-csúcson, majd utána négy napig nyaralni fog: csak vasárnap érkezik haza, előtte ugyanis a két kisebb fiával négy napot töltenek a török tengerparton.

Magyar Péter nyaral

Fotó: Facebook/Deák Dániel

Helikopteres transzfer, magyar zászló a luxusrezidencia bejáratánál, és egy lakosztály, aminek az ára láttán mindenkinek leesik az álla – vezette fel Bohár Dániel riporter a Magyar Péter törökországi nyaralás kapcsán feltehető kérdéseket. Az ellenzéki riporter azokra a kérdésekre vár választ a miniszterelnöktől, hogy

Ki lehetett az a vendég, aki miatt kifeszítették a magyar nemzeti lobogót a Belekben található luxus szálloda impozáns bejáratánál?

A medence, ahol a selfie készült, a Girell Premier Hotel Presidental Pulse Suite-nél van?

Valóban a 3 eltöltött éjszaka majdnem 3 millió forintba kerül?

Miniszterelnök úr itt töltötte a nyaralását?

Nem tudja véletlenül, hogy ki ült a helikopteren?

Vele voltak a testőrei. A vélhetően elég drága szállásukat ki fizette?

A témával kapcsolatban Deák Dániel azt tette hozzá, az ügy külön pikantériája, hogy

Magyar Péter éppen törökországi nyaralása alatt vádolta meg Áder Jánost azzal, hogy családi vakációt finanszírozott közpénzből. A volt köztársasági elnök ezt határozottan cáfolta.”

Magyar Péter kijelentette, szó sem lesz vakációzásról

Magyar Péter egyébként az RTL-nek adott első miniszterelnöki nagy interjújában még arról beszélt, hogy szó sem lesz vakációról azután, hogy átvették a kormányzást:

A kormányban és a minisztériumokban senki nem fog szabadságra menni ezen a nyáron, ezért előre is elnézést kérek a minisztériumi dolgozóktól.”

Később hozzátette, augusztus 10. és 20. között Magyar Péter tíz nap szabadságot enged a minisztereinek és a Tisza Párt képviselőinek.

Magyar Péter a nyaralása alatt is Sulyok Tamást fenyegeti

Magyar Péter a törökországi nyaralásáról üzent: hétfőn az Országgyűlés megszavazza az Alaptörvény 17. módosítását, Sulyok Tamásnak ezután öt napja lesz azt aláírni, különben megfosztási eljárást indítanak ellene. Sulyok Tamás korábban jelezte: a módosítás az ő személyére szabott, példátlan Európában és nem felel meg a jogállamiság követelményének.