Magyar Péter újabb frontot nyitott – megszólalt a fideszes polgármester a lemondatási akcióról

Marton József Zoltán, Vasad 2010 óta hivatalban lévő polgármestere az Origónak adott interjúban reagált arra, hogy Magyar Péter több fideszes településvezetőt is lemondásra szólított fel. Beszélt arról, hogyan értékeli a polgármestereket érő politikai nyomásgyakorlást, és azt is elárulta, tapasztalt -e hasonlót a saját munkája során. Elárulta, szerinte milyen következményei lehetnek annak, ha az országos politikai konfliktusok az önkormányzatok szintjére is leszivárognak, hogyan látja a választások utáni közhangulatot a településén, valamint mit gondol a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról és a cikluskorlátozás tervéről.

Marton József Zoltán ámokfutásnak nevezte Magyar Péter törekvéseit (Forrás: YouTube/képernyőkép)

- Magyar Péter több önkormányzati vezetőt, polgármestert is lemondásra szólította fel. Ön kapott ilyen felkérést, vagy érzett bármilyen politikai nyomást?

- Értesülünk erről az úgynevezett ámokfutásról, amelyet az újdonsült miniszterelnök részéről tapasztalunk az utóbbi időben. Én személy szerint közvetlenül nem kaptam semmilyen ilyen megkeresést, de

ismerek olyan városi vezetőt, akit felkerestek, és finoman szólva arra kérték, hogy adja át a helyét a következő generációnak.

Egy ilyen kis településen azonban a politika nem igazán szól bele a választásba. Itt az emberek nem pártokra, hanem személyekre szavaznak. A választók a polgármesterben bíznak, nem a pártban. Úgy gondolom, hogy ez a döntés még a Tisza szavazóinak egy része számára is negatív üzenetet hordoz.

- Magyar Péter azzal indokolja ezt, hogy a Fidesz választási vereségével a fideszes polgármesterek is elvesztették a választók bizalmát.

- Ez óriási butaság. Ahogy az előbb is mondtam, egy ilyen kis településen az emberek a személyt választják meg, nem a pártot.

Én elítélem, hogy ilyen alacsony szintre is lehozzák a politikát.

Sajnos egyre több alaptalan támadás éri az embert anélkül, hogy ismernék a munkáját vagy a habitusát. Egyszerűen mindenkit egy kalap alá vesznek.