Magyar Péter újabb frontot nyitott – megszólalt a fideszes polgármester a lemondatási akcióról

Marton József Zoltán, Vasad 2010 óta hivatalban lévő polgármestere az Origónak adott interjúban reagált arra, hogy Magyar Péter több fideszes településvezetőt is lemondásra szólított fel. Beszélt arról, hogyan értékeli a polgármestereket érő politikai nyomásgyakorlást, és azt is elárulta, tapasztalt -e hasonlót a saját munkája során. Elárulta, szerinte milyen következményei lehetnek annak, ha az országos politikai konfliktusok az önkormányzatok szintjére is leszivárognak, hogyan látja a választások utáni közhangulatot a településén, valamint mit gondol a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról és a cikluskorlátozás tervéről.
- Magyar Péter több önkormányzati vezetőt, polgármestert is lemondásra szólította fel. Ön kapott ilyen felkérést, vagy érzett bármilyen politikai nyomást?
- Értesülünk erről az úgynevezett ámokfutásról, amelyet az újdonsült miniszterelnök részéről tapasztalunk az utóbbi időben. Én személy szerint közvetlenül nem kaptam semmilyen ilyen megkeresést, de
ismerek olyan városi vezetőt, akit felkerestek, és finoman szólva arra kérték, hogy adja át a helyét a következő generációnak.
Egy ilyen kis településen azonban a politika nem igazán szól bele a választásba. Itt az emberek nem pártokra, hanem személyekre szavaznak. A választók a polgármesterben bíznak, nem a pártban. Úgy gondolom, hogy ez a döntés még a Tisza szavazóinak egy része számára is negatív üzenetet hordoz.
- Magyar Péter azzal indokolja ezt, hogy a Fidesz választási vereségével a fideszes polgármesterek is elvesztették a választók bizalmát.
- Ez óriási butaság. Ahogy az előbb is mondtam, egy ilyen kis településen az emberek a személyt választják meg, nem a pártot.
Én elítélem, hogy ilyen alacsony szintre is lehozzák a politikát.
Sajnos egyre több alaptalan támadás éri az embert anélkül, hogy ismernék a munkáját vagy a habitusát. Egyszerűen mindenkit egy kalap alá vesznek.
- A miniszterelnök az önkormányzatok decentralizációjáról beszél, ehhez képest mégis lemondásra szólítja fel a településvezetőket. Lát ebben bármiféle következetességet?
- Nem. Ebben sem látok semmiféle következetességet, ahogy nagyon sok más döntésben sem. Bízom benne, hogy előbb-utóbb a miniszterelnök úr is belátja ezt.
- 2010 óta vezeti Vasadot. Tapasztal bármilyen megosztottságot a településen?
- A kampányidőszakban érzékelhető volt a megosztottság. Az emberek mindkét oldalon kevésbé merték felvállalni a véleményüket. A választás után azonban úgy érzem, hogy településünkön visszatért a nyugalom. Ennek ellenére vannak olyan Tisza-szavazók, akik továbbra sem merik nyíltan vállalni a véleményüket, pedig az általuk támogatott párt került hatalomra. Talán azért, mert időközben csalódtak. Az intézkedésekből, a megszólalásokból és a parlamenti munkából azt látják, hogy nincsenek eredmények, nincs olyan teljesítmény, amelyre büszkék lehetnének.
Hallottam már olyan véleményt is, hogy valaki megbánta, hogy a Tiszára szavazott. Nem ezt várta a kampányígéretek alapján, ezért csalódott.
- Most, hogy túl vagyunk a választásokon, és új rendszert ígért a miniszterelnök: mit tartana meg az előző időszakból, és min változtatna?
- Nagyon sok minden jól működött az elmúlt tizenhat évben.
Úgy érzem, hogy a Magyar Falu Program sikeres volt, ahogy összességében a pályázati rendszer, az intézmények működése és az információcsere is.
Lehet, hogy elfogult vagyok, de én ezekből mindent megtartanék.
- A Tisza Párt költséghatékonysági okokra hivatkozva befagyasztja a polgármesterek fizetését. Mi volt az első gondolata, amikor ezt meghallotta?
- Őszintén szólva azóta több fórumon is beszélgettünk erről a környékbeli polgármesterekkel. Természetesen ez is szóba került, és mindenki elmondta a véleményét. Egyikünk sem a pénzért végzi ezt a munkát, hanem az emberekért, a közösségért, a sikerekért. Ugyanakkor fontos, hogy ezért megfelelő anyagi megbecsülés is járjon.
Számunkra nem is elsősorban a pénz a kérdés, hanem az a megbecsülés, amelyet ez a döntés megkérdőjelezne. Inkább az az üzenet elfogadhatatlan, amit ez közvetít.
- Nemrég fogadta el az Országgyűlés a Lex Orbánként emlegetett törvényt, amely két ciklusban maximálná a miniszterelnöki megbízatást. Felmerült az is, hogy ezt a szabályt a polgármesterekre is kiterjesztenék. Ön 2010 óta vezeti Vasadot. Mit gondol erről, és kapott-e olyan kéréseket, hogy maradjon hivatalban?
- Igen, természetesen kaptam ilyen visszajelzéseket. Egy ilyen kis településen minden siker, minden fejlesztés, minden program és maga az önkormányzati munka is közös teljesítmény. Az intézmények működtetése is csapatmunka. Ha ebből a közösségből kiemelnek valakit – legyen az akár a polgármester –, az az egész csapat munkájára hatással van.
Én úgy gondolom, hogy ami jól működik, azon nem kellene változtatni.
- Mit üzenne azoknak a Fidesz-szavazóknak, akik most csalódottak vagy letargiában vannak?
- Nemcsak nekik, hanem saját magamnak is azt üzenem, hogy mögöttünk áll tizenhat év közös munka, amelyet nagyon sok siker kísért. Emellett ott van mögöttünk egy erős közösség is. Én tizenhat éve dolgozom azon, hogy a lokálpatriotizmus minél erősebben jelen legyen Vasadon. Mindenkinek azt üzenem, hogy ne adjuk fel azt az utat, amelyet közösen felépítettünk, és ne hagyjuk, hogy bármi letérítsen bennünket róla.