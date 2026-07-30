Magyar Péter nyitja az Országgyűlés rendkívüli ülését, mentelmi ügyek is napirenden

Az Országgyűlés hétfőn és kedden kétnapos rendkívüli ülést tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik és mellette felszólaló lesz Aba-Horváth István, roma nemzetiségi szószóló is – mondta el Hallerné Nagy Anikó (Tisza) a házbizottság csütörtöki ülése után az MTI-nek.

Magyar Péter miniszterelnök

Fotó: Hatlaczki Balázs / Origo

Ittas vezetés miatt is tárgyalnak egy képviselő mentelmi jogáról

Az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök ismertette: a képviselők hétfőn, az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról.

Az Országgyűlés keddi napirendjén szerepel

a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítása, amiről szavaznak is a képviselők.

Hétfőn tárgyalnak és döntenek a képviselők Varga Lőrinc Mihály (Tisza), Takács Péter (Fidesz) , Toroczkai László (Mi Hazánk) mentelmi jogának felfüggesztéséről.

A mentelmi bizottság Varga Lőrinc Mihály esetében, ittas vezetés ügyében közvádas eljárás miatt a mentelmi jog felfüggesztését javasolta, a többi képviselő esetében, mivel magánvádas eljárásokról van szó, fenntartanák a mentelmi jogot.

Hallerné Nagy Anikó ismertette: Magyar Péter (Tisza) miniszterelnök ügyében még a büntető eljárási szakaszban a feljelentést visszavonták, így a mentelmi jogról sem kell dönteni.

A képviselők több fontos törvényről is döntenek

Hallerné Nagy Anikó elmondta: az Országgyűlés megkezdi a szakképzésről szóló törvény módosításának és a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslat tárgyalását is.

Kérdésre válaszolva kitért arra is, hogy a házbizottság ülésén ismét szóba kerültek a „slágertémák” az egyebek napirendi pontban.

Újra felmerült valamennyi frakció részéről a fegyelmezés témája, voltak kérdések a házszabályról, a plenáris ülésteremben történő videózásról és egyéb fegyelemsértésekről.

Hallerné Nagy Anikó úgy fogalmazott: érzékelhető, hogy a téma nincs nyugvó ponton és könnyen lehet, hogy részletesebben, hosszabban, mélyebben kell majd átbeszélni ezt kérdéskört.