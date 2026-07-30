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Rendkívüli

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országgyűlés

Magyar Péter nyitja az Országgyűlés rendkívüli ülését, mentelmi ügyek is napirenden

27 perce
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Rendkívüli kétnapos ülést tart az Országgyűlés hétfőn és kedden. A parlament előtt egészségügyi és köznevelési törvények módosítása, valamint több képviselő mentelmi jogának ügye is szerepel.
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országgyűlésképviselőkMagyar Péter

Az Országgyűlés hétfőn és kedden kétnapos rendkívüli ülést tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik és mellette felszólaló lesz Aba-Horváth István, roma nemzetiségi szószóló is – mondta el Hallerné Nagy Anikó (Tisza) a házbizottság csütörtöki ülése után az MTI-nek.

Magyar Péter
Magyar Péter miniszterelnök
Fotó: Hatlaczki Balázs / Origo

Ittas vezetés miatt is tárgyalnak egy képviselő mentelmi jogáról

Az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök ismertette: a képviselők hétfőn, az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról.

Az Országgyűlés keddi napirendjén szerepel 

a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítása, amiről szavaznak is a képviselők.

Hétfőn tárgyalnak és döntenek a képviselők Varga Lőrinc Mihály (Tisza), Takács Péter (Fidesz) , Toroczkai László (Mi Hazánk) mentelmi jogának felfüggesztéséről.

A mentelmi bizottság Varga Lőrinc Mihály esetében, ittas vezetés ügyében közvádas eljárás miatt a mentelmi jog felfüggesztését javasolta, a többi képviselő esetében, mivel magánvádas eljárásokról van szó, fenntartanák a mentelmi jogot.

Hallerné Nagy Anikó ismertette: Magyar Péter (Tisza) miniszterelnök ügyében még a büntető eljárási szakaszban a feljelentést visszavonták, így a mentelmi jogról sem kell dönteni.

A képviselők több fontos törvényről is döntenek

Hallerné Nagy Anikó elmondta: az Országgyűlés megkezdi a szakképzésről szóló törvény módosításának és a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslat tárgyalását is.

Kérdésre válaszolva kitért arra is, hogy a házbizottság ülésén ismét szóba kerültek a „slágertémák” az egyebek napirendi pontban. 

Újra felmerült valamennyi frakció részéről a fegyelmezés témája, voltak kérdések a házszabályról, a plenáris ülésteremben történő videózásról és egyéb fegyelemsértésekről.

Hallerné Nagy Anikó úgy fogalmazott: érzékelhető, hogy a téma nincs nyugvó ponton és könnyen lehet, hogy részletesebben, hosszabban, mélyebben kell majd átbeszélni ezt kérdéskört.

Ismét megfogalmazta a kérését, hogy mindenki a saját frakcióján belül újra, nyomatékosan tájékoztassa valamennyi érintettet a fegyelmi ügyekről, a házszabályról, illetve az előző házbizottságon elfogadott megállapodásról, amellyel valamennyi frakció támogatásával kimondták, hogy a hozzájárulás nélküli, bármilyen eszközzel történő videózás a plenáris ülésteremben sérti a ház méltóságát és nem megengedett.

A magyar kormány munkáját továbbra is figyelemmel kíséri a nemzetközi sajtó. A Die Zeit Magyar Péter politikai módszereivel kapcsolatban kritikákat fogalmazott meg.

 

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