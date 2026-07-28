Ismét rendreutasították Magyar Pétert a parlamentben

Ismét figyelmeztette Magyar Pétert a házelnök az Országgyűlésben. A miniszterelnököt Forsthoffer Ágnes után Hallerné Nagy Anikónak is rendre kellett utasítania. A kormányfő ezúttal a szavazások alatt törte meg az ülésterem rendjét.

Ismét figyelmeztették Magyar Pétert (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ma olyan nagy horderejű ügyekben szavazott az Országgyűlés, mint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) felállításáról szóló törvényjavaslat. A szavazás közben az ülésterem viszonylagos csendjét Magyar Péter ellenzéki frakcióknak címzett üzengetése törte meg, majd a házelnök csengője volt hallható a levezető alelnök utasítása mellett:

Miniszterelnök úr, kérem ne zavarja a szavazást!

Hallerné Nagy Anikó felszólítását az ellenzéki frakciók tapssal fogadták.

Bár a közvetítésben az incidens nem látszott és nem is hallatszott, a kormányfő rendreutasítása hatásos volt, Magyar Péter a szavazás végéig már nem kiabált és mutogatott az ellenzéki frakciók felé.

Nem először intették meg Magyar Pétert a házelnöki székből

Közel egy hónapja, június 29-én Forsthoffer Ágnes előbb figyelmeztette Magyar Pétert egy interpellációra adott válaszánál, hogy eltért a tárgytól, majd kikapcsolta Magyar Péter mikrofonját.

Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke interpellációjában azt sérelmezte, hogy a vészhelyzeti rendeletek törvényi szinte emeléséről nem volt társadalmi vita, mint fogalmazott, „arra még a Fidesz uralma alatt sem volt példa, hogy egy törvényjavaslathoz egyetlen percben sem szólhat hozzá egy frakció”. Magyar Péter erre úgy válaszolt, azért kellett gyorsított eljárás a rendeletek átemelésére, mert különben „működésképtelenné vált volna az ország”. A kormányfő még egy korábbi, Hegedűs Barbara által feltett kérdésre akart válaszolni, ám ekkor Forsthoffer Ágnes előbb figyelmeztette, hogy nem a tárgyról beszél, végül kikapcsolták Magyar Péter mikrofonját. A Fidesz és a KDNP frakciója ezt tapssal fogadta.