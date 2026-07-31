Leáll a paksi atomerőmű, Magyar Péter a helyszínen tart tájékoztatót – élőben az Origón

A Paksi Atomerőmű 44 év után először teljesen leáll a Duna alacsony vízállása miatt. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter és Kapitány István rendkívüli sajtótájékoztatót tart az erőműben. A kormányfő ma reggel azt közölte: a Paksi Erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel. A hálózat csúcsterhelése tegnap a tervezett alatt maradt 151 megawattal az önkéntes korlátozások miatt. A miniszterelnök délelőtt a MOL százhalombattai finomítójában is tartott egy tájékoztatót a Dunai Erőművel és az üzemanyag-ellátással kapcsolatban.

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A Paksi Atomerőműben a miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter várhatóan 16 órakor – a tervezetthez képest egyórás csúszással – ad tájékoztatást az ország energiaellátás-biztonságáról és a kormány döntéseiről.

A kormányfő korábban jelezte, hogy már el kellett kezdeni az atomerőmű blokkjainak leállítását, azonban az előrejelzések még alacsonyabb vízszintet mutatnak a Dunán, ami miatt minden blokk leállítása szükséges lehet.

Így várhatóan hétfőtől a teljes erőmű felfüggeszti a termelést.

Magyar Péter azt is közölte, Magyarország energiaellátása jelenleg stabil, ugyanakkor a kapacitáshiányos napszakokban importra szorul.

A Mavir mint rendszerirányító kapcsolatban áll Magyarország legnagyobb villamosenergia-felhasználó üzemeivel, ipari létesítményeivel és egyezteti, mekkora önkéntes kapacitáscsökkentést tudnak vállalni a következő napokban a kritikus 17 és 22 óra közötti fogyasztási időszakban. Azonban ahogy a miniszterelnök korábban, úgy a délelőtti sajtótájékoztatón is hangsúlyozta,

nem csak a nagyfogyasztóknak van felelőssége, hanem a lakosságnak is, így azt kérte az emberektől, hogy ők is csökkentsék a fogyasztásukat a kritikus idősávban.

Korábban már azt is bejelentette, hogy a paksi atomerőmű kényszerű leállása az előzetes számítások szerint az állami költségvetésnek 50 milliárd forint többletköltséget okozhat havonta.