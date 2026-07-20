„Magyarország nem egy sakktábla!” – szétszedték a kommentelők Magyar Pétert

A közvéleményt, de még a fideszes elfogultsággal aligha vádolható közéleti szereplőket és politikai elemzőket is erősen megosztotta, hogy a miniszterelnök Polgár Juditot nevezte meg, mint lehetséges köztársasági elnököt. A vita azonban nem állt meg a nyilvánosság ismert szereplőinél: Magyar Péter követői között is komoly felháborodást váltott ki a bejelentés, a hozzászólások között pedig egyértelműen túlsúlyba kerültek a kritikus vélemények.
Miközben a kommentelők többsége elismeri Polgár Judit világraszóló teljesítményét, sokan úgy vélik, hogy a köztársasági elnöki tisztséghez jogi vagy államigazgatási tapasztalatra is szükség lenne.
Mások nem elsősorban a lehetséges jelölt személyét, hanem a kiválasztás módját kifogásolják: Magyar Péter ugyanis korábban még széles körű társadalmi egyeztetést ígért, Polgár Judit neve azonban alig egy nappal később már szinte eldöntött jelöltként került nyilvánosságra.
Magyar Péternek nekimentek a követői
A legtöbb bírálat a kiválasztási folyamatnak szólt. Többen arra emlékeztették Magyar Pétert, hogy korábban a választók bevonását ígérte, ezért szerintük nem lenne szabad egyetlen nap alatt lezárni a kérdést.
Kár, hogy nincsen értetlen emoji, amit lehetne küldeni. Arról volt szó, hogy lehet jelöltet javasolni, nem arról, hogy pikk-pakk eldönti a kormány. Ez nagyon visszás
– írta az egyik kommentelő. Egy másik hozzászóló arra kérte a miniszterelnököt, hagyja dönteni a választókat, hiszen korábban maga ígérte meg, hogy őket is bevonja az új államfő kiválasztásába.
Mások hasonlóan fogalmaztak:
Várjuk meg a nép hangját! Ne kapkodjuk el!
Volt, aki már Magyar Péter korábbi politikai ellenfeléhez hasonlította a kormányfő eljárását.
Ha holnap Polgár Judit igent mond, ez nagyon sok ember számára lesz csalódás, és az ellenzék igazolva fogja látni, hogy Ön ugyanolyan diktátorként irányítja az országot, mint Orbán Viktor
– olvasható az egyik hozzászólásban.
Egy másik kommentelő szerint Magyar Péter a hirtelen bejelentéssel magát Polgár Juditot is kellemetlen helyzetbe hozta:
Nagyon kellemetlen, már-már megalázó helyzetbe hozta Polgár Juditot ezzel a hirtelen bejelentéssel. Csodálkoznék, ha nem utasítaná vissza a felkérést.
A bírálatok között egy sakkos szójáték is megjelent:
Péter, ezt is elCHESSted…
A közjogi tapasztalatot sokan hiányolják
A hozzászólások másik része Polgár Judit alkalmasságát kérdőjelezte meg.
Minden tiszteletem Judité, de nem támogatom! Nincsen semmi államigazgatási ismerete. Csak egy újabb báb lenne
– fogalmazott az egyik kommentelő.
Egy másik szerint „nem celebre, hanem jogvégzett emberre van szükség”. Mások azt kérdezték, elegendő-e egy kiemelkedő sakk-karrier az ország egyik legfontosabb közjogi tisztségéhez. „Örülök, hogy jól sakkozik, de ez nem kevés egy köztársasági elnöki címhez?” – írta az egyik hozzászóló.
Jó lenne egy hozzáértő személy erre a pozícióra, aki tudja, mit ír alá, és aki mer ellentmondani is akár
– áll egy másik kommentben. Többen attól tartanak, hogy megfelelő közjogi tapasztalat nélkül Polgár Judit nem tudna valódi ellensúlyként működni.
A legindulatosabb hozzászólók egyenesen azt állították, hogy a Tisza szavazóinak többsége nem ezt akarja, és azt kérdezték, hol marad a nép szava és a társadalmi egyeztetés. Egyikük üzenete szerint
Magyarország nem egy sakktábla!
Míg mások röviden csak annyit írtak: „Óriási csalódás”, illetve azt remélik, hogy Polgár Judit nem fogadja el a felkérést.
A kommentelés lehetőségét is kikapcsolták
A Kontroll korábbi beszámolója szerint Magyar Péter Facebook-bejegyzése alatt szokatlanul nagy számban jelentek meg kritikus hozzászólások. Mint az Origo megírta, a kommentelők jelentős része nem Polgár Judit személyét támadta, hanem azt kifogásolta, hogy az államfőjelölt kiválasztását nem előzte meg valódi társadalmi egyeztetés.
A több ezer hozzászólásban alternatív jelöltek nevei is felmerültek:
- Bárándy Péter korábbi igazságügyi minisztert,
- Fülöp Botond ügyvédet, a Vidéki Prókátort, továbbá
- Hadházy Ákos volt parlamenti képviselőt,
- Iványi Gábor metodista lelkészt, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és az Oltalom Karitatív Egyesület vezetőjét, valamint
- Romsics Ignác történészt is
többen alkalmasnak tartanák a köztársasági elnöki tisztségre.
A vita Magyar Péter nyilvános oldala mellett a csaknem félmillió tagot számláló Talpra Magyarok – Tisza Közössége Facebook-csoportban is fellángolt.
Kikapcsolták a hozzászólás lehetőségét,
miután az egyik bejegyzés alatt többségbe kerültek az egyeztetés elmaradását és a döntést bíráló vélemények.