„Magyarország nem egy sakktábla!” – szétszedték a kommentelők Magyar Pétert

A közvéleményt, de még a fideszes elfogultsággal aligha vádolható közéleti szereplőket és politikai elemzőket is erősen megosztotta, hogy a miniszterelnök Polgár Juditot nevezte meg, mint lehetséges köztársasági elnököt. A vita azonban nem állt meg a nyilvánosság ismert szereplőinél: Magyar Péter követői között is komoly felháborodást váltott ki a bejelentés, a hozzászólások között pedig egyértelműen túlsúlyba kerültek a kritikus vélemények.

Magyar Pétert a saját kommentelői szedik szét Polgár Judit jelölése miatt (Forrás: YouTube)

Miközben a kommentelők többsége elismeri Polgár Judit világraszóló teljesítményét, sokan úgy vélik, hogy a köztársasági elnöki tisztséghez jogi vagy államigazgatási tapasztalatra is szükség lenne.

Mások nem elsősorban a lehetséges jelölt személyét, hanem a kiválasztás módját kifogásolják: Magyar Péter ugyanis korábban még széles körű társadalmi egyeztetést ígért, Polgár Judit neve azonban alig egy nappal később már szinte eldöntött jelöltként került nyilvánosságra.

Magyar Péternek nekimentek a követői

A legtöbb bírálat a kiválasztási folyamatnak szólt. Többen arra emlékeztették Magyar Pétert, hogy korábban a választók bevonását ígérte, ezért szerintük nem lenne szabad egyetlen nap alatt lezárni a kérdést.

Kár, hogy nincsen értetlen emoji, amit lehetne küldeni. Arról volt szó, hogy lehet jelöltet javasolni, nem arról, hogy pikk-pakk eldönti a kormány. Ez nagyon visszás

– írta az egyik kommentelő. Egy másik hozzászóló arra kérte a miniszterelnököt, hagyja dönteni a választókat, hiszen korábban maga ígérte meg, hogy őket is bevonja az új államfő kiválasztásába.

Mások hasonlóan fogalmaztak:

Várjuk meg a nép hangját! Ne kapkodjuk el!

Volt, aki már Magyar Péter korábbi politikai ellenfeléhez hasonlította a kormányfő eljárását.

Ha holnap Polgár Judit igent mond, ez nagyon sok ember számára lesz csalódás, és az ellenzék igazolva fogja látni, hogy Ön ugyanolyan diktátorként irányítja az országot, mint Orbán Viktor

– olvasható az egyik hozzászólásban.

Egy másik kommentelő szerint Magyar Péter a hirtelen bejelentéssel magát Polgár Juditot is kellemetlen helyzetbe hozta:

Nagyon kellemetlen, már-már megalázó helyzetbe hozta Polgár Juditot ezzel a hirtelen bejelentéssel. Csodálkoznék, ha nem utasítaná vissza a felkérést.

A bírálatok között egy sakkos szójáték is megjelent: