Medencében pózoló fotóval jelentkezett Magyar Péter: szombat este bármit lehet tőle kérdezni

Magyar Péter miniszterelnök a a Redditen jelentkezett be: „Üdv Törökországból! Sok víz lefolyt a Tiszán, mióta utoljára itt voltam. Már egy egészen más országban élünk. Itt az ideje újra válaszolnom a kérdéseitekre. Szombaton 20 órától AMA minden témában. Lehet ez politika, kormányzás, magánélet, sport (vb), nyár, kultúra, etc.” – közölte. (Az AMA az angol ask me anything, kérdezz tőlem bármit kifejezés rövidítése – a szerk.)

Fotó: Facebook/Magyar Péter

Magyar Péter 4 napig nyaral a NATO-csúcs után

Mint arról az Origo beszámolt, az Országgyűlés plenáris ülésén jelentette be korábban Magyar Péter, hogy július 7-8. között részt vesz a törökországi Ankarában tartandó NATO-csúcson (ezért hagyta ki a parlament ülését, ahol Vitézy Dávid közlekedési miniszter tartotta a napirend előtti felszólalást). A miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón azt is hozzátette, hogy fapados menetrend szerinti repülőjárattal utazik Törökországba. Arról viszont már csak a később megosztott videójában adott hírt Magyar Péter, hogy a kétnapos NATO-csúcs után négy napig nyaralni fog: csak vasárnap érkezik haza, előtte ugyanis a két kisebb fiával négy napot töltenek a török tengerparton, a magyarok körében is népszerű Antalya városában. A miniszterelnök szerint azért mennek most családi nyaralásra, mert előreláthatólag később a nyáron erre már nem lesz lehetőségük.

Magyar Péter egyébként az RTL-nek adott első miniszterelnöki nagy interjújában még arról beszélt, hogy szó sem lesz vakációról azután, hogy átvették a kormányzást.

A kormányban és a minisztériumokban senki nem fog szabadságra menni ezen a nyáron, ezért előre is elnézést kérek a minisztériumi dolgozóktól

A Telex megkeresésére a kormányzati kommunikáció egyébként azt is közölte: augusztus 10. és 20. között Magyar Péter tíz nap szabadságot enged a minisztereinek és a Tisza Párt képviselőinek.