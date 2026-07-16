Újabb videó jelent meg Magyar Péter Facebook-oldalán. A bejegyzésben azt írja a miniszterelnök, hogy 15 órakor sajtótájékoztat tart. Magyar Péter fogadta Baden-Württemberg házelnökét is.
Magyar Péter bejelentette, hogy sajtótájékoztatót tart 15 órakor tájékoztató a TISZA-kormány döntéseiről és a politikai aktualitásokról.
Előtte a magyar miniszterelnök fogadta Baden-Württemberg házelnökét. Emellett Magyar Péter a Parlament előtt kipróbálta az úgynevezett párakitörőket is.
Magyar Péter vasútfejlesztési programot jelentett be
Ahogy az Origo is beszámolt róla, elfogadta a Baross Gábor Programot a kormány. A részleteket jövő héten ismerteti Magyar Péter kormányfő és közlekedési minisztere, Vitézy Dávid.
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