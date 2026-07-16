Magyar Péter fogadta Baden-Württemberg házelnökét

Magyar Péter bejelentette, hogy sajtótájékoztatót tart 15 órakor tájékoztató a TISZA-kormány döntéseiről és a politikai aktualitásokról.

Magyar Péter - Fotó: Hatlaczki Balazs

Előtte a magyar miniszterelnök fogadta Baden-Württemberg házelnökét. Emellett Magyar Péter a Parlament előtt kipróbálta az úgynevezett párakitörőket is.

Magyar Péter vasútfejlesztési programot jelentett be

Ahogy az Origo is beszámolt róla, elfogadta a Baross Gábor Programot a kormány. A részleteket jövő héten ismerteti Magyar Péter kormányfő és közlekedési minisztere, Vitézy Dávid.