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Magyar Péter fogadta Baden-Württemberg házelnökét

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Újabb videó jelent meg Magyar Péter Facebook-oldalán. A bejegyzésben azt írja a miniszterelnök, hogy 15 órakor sajtótájékoztat tart. Magyar Péter fogadta Baden-Württemberg házelnökét is.
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Magyar PérersajtótájékoztatóParlament

Magyar Péter bejelentette, hogy sajtótájékoztatót tart 15 órakor tájékoztató a TISZA-kormány döntéseiről és a politikai aktualitásokról.

Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatója, MagyarPéterrendkívülisajtótájékoztató, 2026.07.13. Magyar Péter, MagyarPéter
Magyar Péter - Fotó: Hatlaczki Balazs

Előtte a magyar miniszterelnök fogadta Baden-Württemberg házelnökét. Emellett Magyar Péter a Parlament előtt kipróbálta az úgynevezett párakitörőket is. 

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Ahogy az Origo is beszámolt róla, elfogadta a Baross Gábor Programot a kormány. A részleteket jövő héten ismerteti Magyar Péter kormányfő és közlekedési minisztere, Vitézy Dávid. 

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