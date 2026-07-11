Magyar Péter a nyaralása alatt is Sulyok Tamást fenyegeti

Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy az Országgyűlés hétfőn megszavazza az Alaptörvény 17. módosítását.
A kormányfő üzent Sulyok Tamás köztársasági elnöknek, akinek „öt napja lesz aláírni” vagy megindítják ellene a megfosztási eljárást.
Magyar Péter már régóta eltávolíttatná az államfőt, aki szerint ez nem jogállami megoldás
Mint arról az Origo beszámolt, a Sándor-palota korábban jelezte: Európában is egyedülálló helyzet, hogy egy hivatalban lévő köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva, a köztársasági elnöki intézmény autonómiáját biztosító garanciák nyílt sérelmével távolítanak el hivatalából, az Alaptörvény-módosítás záró rendelkezései közé illesztett, félreérthetetlenül személyre szabott módon.
Az ezt követően hivatalba lépő államfő egy alkotmányosan megválasztott, de a jogállammal ellentétes eszközökkel eltávolított köztársasági elnök utódjaként, az őt eltávolító hatalom jelöltjeként, egyfajta politikai kinevezettként kerül tisztségébe
– írták a közleményében.
A Fidesz szintén felszólalt a jogállamisággal ellentétes módszerek ellen. Gulyás Gergely frakcióvezető szerint
ez nem sérelme a jogállamnak, hanem a vége – jelentette ki a javaslattal kapcsolatban a frakcióvezető.
A Fidesz Stop Önkény! elnevezéssel tüntetést is szervezett: csütörtök este a Sándor-palota előtt több tízezren gyűltek össze, hogy jelezzék, nem akarnak diktatúrában élni. A tüntetésre egyébként Orbán Viktor is biztatta az embereket, aki azonban személyesen nem volt jelen, hogy ne vonja el a megmozdulás fókuszát.
A rendezvényen felszólalt többek között Havasi Bertalan és Áder János is. A volt államfő történelmi példákkal érzékeltette a köztársasági elnöki intézmény jelentőségét. Áder szerint a köztársasági elnök eltávolítására irányuló kezdeményezés alkotmánysértő, a tervezett Alaptörvény-módosítás pedig a magyar jogállam lebontását jelentené.