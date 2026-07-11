Magyar Péter a nyaralása alatt is Sulyok Tamást fenyegeti

Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy az Országgyűlés hétfőn megszavazza az Alaptörvény 17. módosítását.

Magyar Péter szerint öt napja lesz aláírni a módosítást az államfőnek Fotó: Hatlaczki Balázs

A kormányfő üzent Sulyok Tamás köztársasági elnöknek, akinek „öt napja lesz aláírni” vagy megindítják ellene a megfosztási eljárást.

Magyar Péter már régóta eltávolíttatná az államfőt, aki szerint ez nem jogállami megoldás

Mint arról az Origo beszámolt, a Sándor-palota korábban jelezte: Európában is egyedülálló helyzet, hogy egy hivatalban lévő köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva, a köztársasági elnöki intézmény autonómiáját biztosító garanciák nyílt sérelmével távolítanak el hivatalából, az Alaptörvény-módosítás záró rendelkezései közé illesztett, félreérthetetlenül személyre szabott módon.

Az ezt követően hivatalba lépő államfő egy alkotmányosan megválasztott, de a jogállammal ellentétes eszközökkel eltávolított köztársasági elnök utódjaként, az őt eltávolító hatalom jelöltjeként, egyfajta politikai kinevezettként kerül tisztségébe

– írták a közleményében.

A Fidesz szintén felszólalt a jogállamisággal ellentétes módszerek ellen. Gulyás Gergely frakcióvezető szerint

ez nem sérelme a jogállamnak, hanem a vége – jelentette ki a javaslattal kapcsolatban a frakcióvezető.

A Fidesz Stop Önkény! elnevezéssel tüntetést is szervezett: csütörtök este a Sándor-palota előtt több tízezren gyűltek össze, hogy jelezzék, nem akarnak diktatúrában élni. A tüntetésre egyébként Orbán Viktor is biztatta az embereket, aki azonban személyesen nem volt jelen, hogy ne vonja el a megmozdulás fókuszát.