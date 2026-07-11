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Magyar Péter a nyaralása alatt is Sulyok Tamást fenyegeti

Fontos!

Mint egy akciófilmben: 11 órás túszdráma zajlott egy berlini szupermarketben

Magyar Péter

Magyar Péter a nyaralása alatt is Sulyok Tamást fenyegeti

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Magyar Péter a törökországi nyaralásáról üzent: hétfőn az Országgyűlés megszavazza az Alaptörvény 17. módosítását, Sulyok Tamásnak ezután öt napja lesz azt aláírni, különben megfosztási eljárást indítanak ellene. Sulyok Tamás korábban jelezte: a módosítás az ő személyére szabott, példátlan Európában és nem felel meg a jogállamiság követelményének.
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Magyar PéterSulyok TamásAlaptörvény-módosítás

Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy az Országgyűlés hétfőn megszavazza az Alaptörvény 17. módosítását. 

Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenárisülése, 2026.06.29. Magyar Péter, MagyarPéter
Magyar Péter szerint öt napja lesz aláírni a módosítást az államfőnek Fotó: Hatlaczki Balázs

A kormányfő üzent Sulyok Tamás köztársasági elnöknek, akinek „öt napja lesz aláírni” vagy megindítják ellene a megfosztási eljárást. 

Magyar Péter már régóta eltávolíttatná az államfőt, aki szerint ez nem jogállami megoldás

Mint arról az Origo beszámolt, a Sándor-palota korábban jelezte: Európában is egyedülálló helyzet, hogy egy hivatalban lévő köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva, a köztársasági elnöki intézmény autonómiáját biztosító garanciák nyílt sérelmével távolítanak el hivatalából, az Alaptörvény-módosítás záró rendelkezései közé illesztett, félreérthetetlenül személyre szabott módon. 

Az ezt követően hivatalba lépő államfő egy alkotmányosan megválasztott, de a jogállammal ellentétes eszközökkel eltávolított köztársasági elnök utódjaként, az őt eltávolító hatalom jelöltjeként, egyfajta politikai kinevezettként kerül tisztségébe

– írták a közleményében. 

A Fidesz szintén felszólalt a jogállamisággal ellentétes módszerek ellen. Gulyás Gergely frakcióvezető szerint 

ez nem sérelme a jogállamnak, hanem a vége – jelentette ki a javaslattal kapcsolatban a frakcióvezető.

A Fidesz Stop Önkény! elnevezéssel tüntetést is szervezett: csütörtök este a Sándor-palota előtt több tízezren gyűltek össze, hogy jelezzék, nem akarnak diktatúrában élni. A tüntetésre egyébként Orbán Viktor is biztatta az embereket, aki azonban személyesen nem volt jelen, hogy ne vonja el a megmozdulás fókuszát. 

A rendezvényen felszólalt többek között Havasi Bertalan és Áder János is. A volt államfő történelmi példákkal érzékeltette a köztársasági elnöki intézmény jelentőségét. Áder szerint a köztársasági elnök eltávolítására irányuló kezdeményezés alkotmánysértő, a tervezett Alaptörvény-módosítás pedig a magyar jogállam lebontását jelentené.

 

 

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