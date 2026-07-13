Gulyás Gergely: A Tisza az elmúlt 36 év leggyalázatosabb parlamenti döntésére készül

Kijelentette, hogy amennyiben Sulyok Tamás nem írja alá az Alaptörvény-módosítást, megkezdik ellene a megfosztási eljárást, és így majd Forsthoffer Ágnes házelnök veszi át ideiglenesen a köztársasági elnök feladatait.

Gulyás Gergely megcáfolta Magyar Péter állításait

A miniszterelnök kipihenten sem képes igazat mondani – állapította meg Gulyás Gergely. A Fidesz frakcióvezetője kijelentette:

Az alkotmánymódosítás kapcsán rám, illetve a Fidesz-frakcióra vonatkozó valamennyi állítása valótlan. Miközben ma a Tisza az elmúlt 36 év leggyalázatosabb parlamenti döntésére készül, a miniszterelnök minden alapot nélkülöző vádakat fogalmaz meg azokkal szemben, akiket éppen közjogi eszközökkel akar kiiktatni a demokratikus versenyből.

Van, amiben egyetért Magyar Péterrel a frakcióvezető. „Legyen mindenki számára teljesen világos, aki ebben a sötét, alkotmányellenes akcióban részt vesz, és ezzel megakadályozná a demokratikus népakarat érvényesülését, ezért később vállalnia kell a felelősséget” – utalt a miniszterelnök szavaira Gulyás Gergely.

Mi jöhet az Alaptörvény-módosítás után?

Ifjabb Lomnici Zoltán az Origónak értékelte a köztársasági elnök melletti tüntetést és a Sulyok Tamás eltávolítása érdekében tett lépéseket.

Az Alaptörvény szerint az elfogadott, de még ki nem hirdetett módosítást

az elnök öt napon belül aláírja és kihirdeti, kivéve, ha az eljárási követelmények megsértését állapítja meg, ebben az esetben az Alkotmánybírósághoz fordulhat előzetes vizsgálatért,

az Alkotmánybíróság csak az eljárási követelmények betartását vizsgálhatja, tartalmi felülvizsgálatra nincs hatásköre,

ha az Alkotmánybíróság eljárási hibát állapít meg, a módosítás kihirdetése megakadályozható vagy semmissé tehető.

A célzott, személyre szabott átmeneti rendelkezés ellentétes a jogállamiság és a jogbiztonság elvével, ugyanis az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a szerzett jogok védelme alapvető alkotmányos érték, és a jogalkotónak tiszteletben kell tartania a jogalanyok jogos várakozásait – hívta fel a figyelmet egy korábbi alkotmánybírósági döntésre az alkotmányjogász.