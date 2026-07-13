Gulyás Gergely: A Tisza az elmúlt 36 év leggyalázatosabb parlamenti döntésére készül

Ma szavaz az Országgyűlés az Alaptörvény 17. módosításáról. Ezzel fontos lépéséhez érkezik a Tisztítótűz művelet – írta Magyar Péter a közösségi oldalán. Kiemelte: megteremtik a lehetőséget a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozására, megszüntetik a több évtizedes politikai monopólium lehetőségét és demokratikus felhatalmazásra hivatkozva megkezdhetik a közjogi méltóságok lecserélését.
A miniszterelnök útjában álló ellenzék és közjogi méltóságok eddig sem számíthattak semmi jóra, de még Magyar Péter teljhatalmának útjában állnak. A kormányfő azzal vádolja az ellenzéket hogy Gulyás Gergely vezetésével ők készítik a köztársasági elnök és az Alkotmánybíróság beadványait, határozatait.
Kijelentette, hogy amennyiben Sulyok Tamás nem írja alá az Alaptörvény-módosítást, megkezdik ellene a megfosztási eljárást, és így majd Forsthoffer Ágnes házelnök veszi át ideiglenesen a köztársasági elnök feladatait.
Gulyás Gergely megcáfolta Magyar Péter állításait
A miniszterelnök kipihenten sem képes igazat mondani – állapította meg Gulyás Gergely. A Fidesz frakcióvezetője kijelentette:
Az alkotmánymódosítás kapcsán rám, illetve a Fidesz-frakcióra vonatkozó valamennyi állítása valótlan. Miközben ma a Tisza az elmúlt 36 év leggyalázatosabb parlamenti döntésére készül, a miniszterelnök minden alapot nélkülöző vádakat fogalmaz meg azokkal szemben, akiket éppen közjogi eszközökkel akar kiiktatni a demokratikus versenyből.
Van, amiben egyetért Magyar Péterrel a frakcióvezető. „Legyen mindenki számára teljesen világos, aki ebben a sötét, alkotmányellenes akcióban részt vesz, és ezzel megakadályozná a demokratikus népakarat érvényesülését, ezért később vállalnia kell a felelősséget” – utalt a miniszterelnök szavaira Gulyás Gergely.
Mi jöhet az Alaptörvény-módosítás után?
Ifjabb Lomnici Zoltán az Origónak értékelte a köztársasági elnök melletti tüntetést és a Sulyok Tamás eltávolítása érdekében tett lépéseket.
Az Alaptörvény szerint az elfogadott, de még ki nem hirdetett módosítást
- az elnök öt napon belül aláírja és kihirdeti, kivéve, ha az eljárási követelmények megsértését állapítja meg, ebben az esetben az Alkotmánybírósághoz fordulhat előzetes vizsgálatért,
- az Alkotmánybíróság csak az eljárási követelmények betartását vizsgálhatja, tartalmi felülvizsgálatra nincs hatásköre,
- ha az Alkotmánybíróság eljárási hibát állapít meg, a módosítás kihirdetése megakadályozható vagy semmissé tehető.
A célzott, személyre szabott átmeneti rendelkezés ellentétes a jogállamiság és a jogbiztonság elvével, ugyanis az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a szerzett jogok védelme alapvető alkotmányos érték, és a jogalkotónak tiszteletben kell tartania a jogalanyok jogos várakozásait – hívta fel a figyelmet egy korábbi alkotmánybírósági döntésre az alkotmányjogász.