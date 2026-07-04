Magyar Péter: Megszűnik Sulyok Tamás megbízatása

Magyar Péter közösségi oldalán tájékoztatott az Alaptörvény 17. módosításának benyújtásáról. A kezdeményezés több fontos közjogi tisztség szabályait alakítaná át: korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatását, elmozdítaná a 70 év feletti alkotmánybírákat, és új szabályokat vezetne be az igazságszolgáltatás vezetőinek leváltására. Emellett módosítaná az Alaptörvény közpénzekre és az Alkotmánybíróság hatáskörére vonatkozó rendelkezéseit.

Magyar Péter ma nyújtja be az Alaptörvény 17. módosítását (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Radikális változtatásokat szorgalmaz Magyar Péter és a Tisza-kormány

A jogállami demokrácia működéséhez elengedhetetlen változtatások a Magyar Péter vezette Tisza-kormány szerint a következők:

Időkorlát az országgyűlési képviselőknek. Egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be ezt a tisztséget.

A köztársasági elnök megbízatásának rendezése. A hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnne, az Országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választana.

Függetlenebb Alkotmánybíróság. A módosítás újra bevezetné az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát. Az Alkotmánybíróság tagjai ezentúl saját tagjaik közül választhatnának elnököt.

Erősebb bírói önigazgatás. A bírák nagyobb szerepet kapnának az Országos Bírósági Hivatal elnökének és a Kúria elnökének kiválasztásában és elszámoltathatóságában.

Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása.

Kevesebb sarkalatos törvény. Csökkenne azoknak az ügyeknek a száma, amelyekhez kétharmados döntés kell.

Az Alkotmánybíróság teljesebb hatásköre. Megszűnne az a korlátozás, amely bizonyos költségvetési és adóügyekben korlátozza az Alkotmánybíróság vizsgálati lehetőségét.

A közpénz védelmének erősítése. A módosítás hatályon kívül helyezné a közpénz jelenlegi, szűkítő alaptörvényi meghatározását.

Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata.

A módosítás célja tehát az, hogy Magyarországon állítólag újra működjenek a jogállami garanciák. Ami Brüsszel kifejezett elvárása.

A miniszterelnök nem sokkal a bejelentés után egy friss videóban részleteket is megosztott. Magyar Péter ebben arról beszélt, hogy a kormány komolyan veszi a választóktól kapott felhatalmazást ennek pedig része a mostani alkotmány-módosítás is. „Meggyőződésünk, hogy a mostani módosítás egy újabb fontos lépés a működő és emberséges Magyarország felé” – fogalmazott.

Magyar Péter egyúttal jelezte, hogy a mostani módosítás értelmében a jelenlegi köztársasági elnök, Sulyok Tamás megbízatása véget ért.

Ennek kapcsán arról beszélt, hogy nem lehet egy új Magyarországot építeni addig ameddig egy olyan ember tölti be a köztársasági elnöki tisztséget, aki „az előző kormányt éltette” valamint aki „részt vett a köztársaság leépítésében”. Ezután Magyar Péter arról beszélt, hogy Sulyok Tamás véleménye szerint alkotmánybíróként és köztársasági elnökként is asszisztált az előző kormány bűneihez.

A miniszterelnök egyúttal elárulta, hogy az új köztársasági elnököt az Országgyűlés választja majd meg, várhatóan még a nyáron.

A kormányfő szerint emellett visszaadják az Alkotmánybíróság függetlenségét, valamint létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt. A társadalmi egyeztetést meghallgatva Magyar Péter szerint három évben maximalizálják a képviselői mandátumot, mert ahogy ő fogalmazott, „a képviselői lét nem életforma”.

A társadalmi egyeztetést egyébként Magyar Péter szembe állította a nemzeti konzultációkkal, miután véleménye szerint a Tisza-kormány ezt az egyeztetést nulla forint közpénzből végezte.

A miniszterelnök jelezte, hogy a konzultáció során a magyar emberek többségének kérésére a modern feudalizmus építésére szolgáló vármegyék rendszerét is kivezetik, aminek véleménye szerint nincs helye egy „modern közigazgatásban”.

Ez az alaptörvény-módosítás lezárja a rombolás korszakát, és egyben ősztől pedig egy hatalmas közös munka kezdődik az új magyar alkotmány közös kidolgozása

– jelentette ki a miniszterelnök.