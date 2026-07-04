Magyar Péter: Megszűnik Sulyok Tamás megbízatása

Magyar Péter közösségi oldalán tájékoztatott az Alaptörvény 17. módosításának benyújtásáról. A kezdeményezés több fontos közjogi tisztség szabályait alakítaná át: korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatását, elmozdítaná a 70 év feletti alkotmánybírákat, és új szabályokat vezetne be az igazságszolgáltatás vezetőinek leváltására. Emellett módosítaná az Alaptörvény közpénzekre és az Alkotmánybíróság hatáskörére vonatkozó rendelkezéseit.
Radikális változtatásokat szorgalmaz Magyar Péter és a Tisza-kormány
A jogállami demokrácia működéséhez elengedhetetlen változtatások a Magyar Péter vezette Tisza-kormány szerint a következők:
- Időkorlát az országgyűlési képviselőknek. Egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be ezt a tisztséget.
- A köztársasági elnök megbízatásának rendezése. A hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnne, az Országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választana.
- Függetlenebb Alkotmánybíróság. A módosítás újra bevezetné az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát. Az Alkotmánybíróság tagjai ezentúl saját tagjaik közül választhatnának elnököt.
- Erősebb bírói önigazgatás. A bírák nagyobb szerepet kapnának az Országos Bírósági Hivatal elnökének és a Kúria elnökének kiválasztásában és elszámoltathatóságában.
- Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása.
- Kevesebb sarkalatos törvény. Csökkenne azoknak az ügyeknek a száma, amelyekhez kétharmados döntés kell.
- Az Alkotmánybíróság teljesebb hatásköre. Megszűnne az a korlátozás, amely bizonyos költségvetési és adóügyekben korlátozza az Alkotmánybíróság vizsgálati lehetőségét.
- A közpénz védelmének erősítése. A módosítás hatályon kívül helyezné a közpénz jelenlegi, szűkítő alaptörvényi meghatározását.
- Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata.
A módosítás célja tehát az, hogy Magyarországon állítólag újra működjenek a jogállami garanciák. Ami Brüsszel kifejezett elvárása.
A miniszterelnök nem sokkal a bejelentés után egy friss videóban részleteket is megosztott. Magyar Péter ebben arról beszélt, hogy a kormány komolyan veszi a választóktól kapott felhatalmazást ennek pedig része a mostani alkotmány-módosítás is. „Meggyőződésünk, hogy a mostani módosítás egy újabb fontos lépés a működő és emberséges Magyarország felé” – fogalmazott.
Magyar Péter egyúttal jelezte, hogy a mostani módosítás értelmében a jelenlegi köztársasági elnök, Sulyok Tamás megbízatása véget ért.
Ennek kapcsán arról beszélt, hogy nem lehet egy új Magyarországot építeni addig ameddig egy olyan ember tölti be a köztársasági elnöki tisztséget, aki „az előző kormányt éltette” valamint aki „részt vett a köztársaság leépítésében”. Ezután Magyar Péter arról beszélt, hogy Sulyok Tamás véleménye szerint alkotmánybíróként és köztársasági elnökként is asszisztált az előző kormány bűneihez.
A miniszterelnök egyúttal elárulta, hogy az új köztársasági elnököt az Országgyűlés választja majd meg, várhatóan még a nyáron.
A kormányfő szerint emellett visszaadják az Alkotmánybíróság függetlenségét, valamint létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt. A társadalmi egyeztetést meghallgatva Magyar Péter szerint három évben maximalizálják a képviselői mandátumot, mert ahogy ő fogalmazott, „a képviselői lét nem életforma”.
A társadalmi egyeztetést egyébként Magyar Péter szembe állította a nemzeti konzultációkkal, miután véleménye szerint a Tisza-kormány ezt az egyeztetést nulla forint közpénzből végezte.
A miniszterelnök jelezte, hogy a konzultáció során a magyar emberek többségének kérésére a modern feudalizmus építésére szolgáló vármegyék rendszerét is kivezetik, aminek véleménye szerint nincs helye egy „modern közigazgatásban”.
Ez az alaptörvény-módosítás lezárja a rombolás korszakát, és egyben ősztől pedig egy hatalmas közös munka kezdődik az új magyar alkotmány közös kidolgozása
– jelentette ki a miniszterelnök.
Videója végén Magyar Péter arra szólította fel az embereket, hogy soha ne higgyék el senkinek, hogy a közügyek nem az ő ügyük, és azt sem, hogy az alkotmányról csak politikusok és jogászok beszélhetnek.
Habár Magyar Péter a videóban széleskörű társadalmi egyeztetésről beszélt, azonban a valóságban több szervezet is kritikával élt a most benyújtott módosítás kapcsán. A Magyar Helsinki Bizottság ugyan üdvözölte, hogy a Tisza-kormány társadalmi egyeztetést folytat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal kapcsán, és felállítását is legitim célnak tekintik, de szerintük „a jogalkotó adós maradt a hatósági eljárások jogállami garanciáival.”
Ennek kapcsán hangsúlyozták, az új állami szervezet „részben szokatlan jogi megoldásokkal” lesz létrehozva.
Szintén kritizálta a tervezetet Áder János korábbi köztársasági elnök, aki szerint Sulyok Tamás elmozdítása egyértelműen alkotmány ellenes. Ennek kapcsán pedig hangsúlyozta, hogy a módosítás alkotmányos puccsnak, közjogi szőnyegbombázásnak, hideg polgárháború kezdetének vagy egy orwelli világ megérkezésének is nevezhető.