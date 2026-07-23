A találkozóról Magyar Péter saját Facebook-oldalán számolt be. Bejegyzésében azt írta, hogy a Suzuki 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon, és kiemelte a japán vállalat több évtizedes magyarországi jelenlétét.

Magyar Péter a Suzuki vezetőjével tárgyalt a jövőbeli beruházásokról Forrás: Magyar Péter / Facebook

Az elektromos átállás is szóba került a találkozón

A megbeszélés egyik központi témája az autóipar átalakulása és az elektromos átállás volt. A globális autógyártók jelenleg komoly kihívásokkal szembesülnek, mivel az elektromos járművek térnyerése alapjaiban alakítja át az iparág működését.

Magyar Péter szerint a Suzuki vezetőjével a jövőbeli fejlesztésekről és új befektetésekről is egyeztettek. A miniszterelnök nem közölt részleteket arról, hogy pontosan milyen beruházási lehetőségekről volt szó, de hangsúlyozta a vállalat magyarországi szerepének fontosságát.

A Suzuki több mint három évtizede van jelen Magyarországon. A japán autógyártó esztergomi üzeme a hazai járműipar egyik ismert szereplője, amely jelentős szerepet tölt be a magyar autógyártásban és az exportban.

A Suzuki régóta meghatározó szereplője a magyar gazdaságnak

A japán vállalat 1991-ben kezdte meg magyarországi működését, és azóta több ezer embernek biztosított munkahelyet közvetlenül, illetve beszállítói hálózatán keresztül. A cég jelenléte az elmúlt évtizedekben a magyar–japán gazdasági kapcsolatok egyik fontos elemévé vált.

Az autóipar jövőjéről szóló vitákban egyre nagyobb szerepet kap az elektromos járművek gyártása, az akkumulátortechnológia fejlődése és az ellátási láncok átalakulása. Ezek a folyamatok a Magyarországon működő autóipari vállalatokat is jelentősen érintik.

Magyar Péter a találkozó végén japán nyelven is megköszönte az egyeztetést. „Domo arigatou gozaimasu” – írta közösségi oldalán.