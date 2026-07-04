Magyar Péter újabb személyeskedő üzenetet küldött Áder Jánosnak

A szintén közpénzből élő Magyar Péter a vitát folytatva azt állította, hogy Áder János „közpénznyelő” alapítványa eddig összesen 18,3 milliárd forint közpénzhez jutott. Bejegyzésében azt írta, hogy ez az összeg luxusvilla vásárlására, valamint „haverok” kifizetése lett fordítva. Állításait nem támasztotta alá semmilyen forrással. A politikus hozzátette azt is, hogy ez az összeg szerinte nagyságrendekkel meghaladja azt a forrást, amelyet a hazai nemzeti parkok éves működésére fordítanak. Fontos megjegyezni, hogy az ingatlan törvény alapján jár Áder Jánosnak, ahogyan minden korábbi államfőnek is. Az ingatlan emellett állami tulajdon, a korábbi köztársasági elnök csak használja azt.

Magyar Péter továbbra is személyeskedve támadja Áder Jánost (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Éles vita alakult ki Magyar Péter és Áder János között

Mint korábban megírtuk, Áder János alkotmányellenesnek nevezte a Sulyok Tamás köztársasági elnök és más közjogi tisztségviselők leváltását érintő kormányzati terveket, és jogi érvekkel bírálta az elmozdítások indoklását. A volt államfő kijelentéseire Magyar Péter élesen reagált, és azt mondta, hogy senkit nem érdekel Áder János véleménye. A politikus „közpénzhorgásznak” nevezte a volt köztársasági elnököt, és azt állította, hogy éveken át közpénzekkel kapcsolatban vitatható gyakorlatok zajlottak.

Áder János erre válaszul nyilvánosan felszólította Magyar Pétert, hogy hétfőig bizonyítsa állításait, vagy kérjen bocsánatot a kijelentéseiért.

A vita ezt követően tovább éleződött: Magyar Péter egy drónfelvételt is közzétett Áder János egyik ingatlanáról, miközben a volt köztársasági elnök továbbra is kitartott amellett, hogy a tervezett intézkedések alkotmányossági szempontból kifogásolhatók.