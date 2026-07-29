Magyar Péter az „új Magyarországról” üzent

Magyar Péter rövid bejegyzést tett közzé Facebook-oldalán, amelyben több, a közéletre és az állam működésére vonatkozó kijelentést fogalmazott meg.

Magyar Péter az „új Magyarországról” írt

Fotó: Ladóczki Balázs

A törvény nem önkény. A szabadság nem elnyomás. A párt nem az állam. Az igazságtétel nem diktatúra. A politika nem rablás. A haza minden magyaré. Isten hozott az új Magyarországon!

– írta bejegyzésében Magyarország miniszterelnöke.

Korábban beszámoltunk róla, hogy kedden az Országgyűlés elfogadta, Forsthoffer Ágnes pedig aláírta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos jogszabálycsomagot, amely azóta a Magyar Közlöny legfrissebb számában is megjelent.