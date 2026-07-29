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Magyar Péter

Magyar Péter az „új Magyarországról” üzent

47 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Rövid bejegyzést tett közzé közösségi oldalán a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter egyebek mellett a törvényről, a szabadságról, az állam és a párt viszonyáról, valamint a hazáról fogalmazott meg kijelentéseket.
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Magyar PétertörvényMagyarország

Magyar Péter rövid bejegyzést tett közzé Facebook-oldalán, amelyben több, a közéletre és az állam működésére vonatkozó kijelentést fogalmazott meg.

Magyar Péter az „új Magyarországról” írt
Magyar Péter az „új Magyarországról” írt
Fotó: Ladóczki Balázs

A törvény nem önkény. A szabadság nem elnyomás. A párt nem az állam. Az igazságtétel nem diktatúra. A politika nem rablás. A haza minden magyaré. Isten hozott az új Magyarországon!

– írta bejegyzésében Magyarország miniszterelnöke.

Korábban beszámoltunk róla, hogy kedden az Országgyűlés elfogadta, Forsthoffer Ágnes pedig aláírta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos jogszabálycsomagot, amely azóta a Magyar Közlöny legfrissebb számában is megjelent.

 

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