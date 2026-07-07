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A Tisza-kormány brutális hitelfelvételre kényszerül az uniós pénzek hazahozatala miatt

Rendkívüli

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Magyar Péter

A Tisza-kormány brutális hitelfelvételre kényszerül az uniós pénzek hazahozatala miatt

42 perce
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Bár Magyar Péter miniszterelnök május végén még azt állította, hogy hazahozta az európai uniós pénzeket, mára kiderült, hogy a helyzet nem ilyen egyszerű. A Tisza-kormány hitelfelvételének hátterében elsősorban a felszabaduló uniós források előfinanszírozási igénye állhat.
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Magyar Pétertiszaursula von der leyenállamadósság kezelő központbnp paribasTisza-kormány

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) hétfő esti sajtóközleményéből kiderült, hogy 3 milliárd euró összértékű, két sorozatból álló kötvénykibocsátással „visszatért a kötvénypiacra”. Ezzel a Tisza-kormány eladósodott a BNP Paribas, a Citibank, a Goldman Sachs Bank Europe SE, az ING és a JP Morgan felé is.

Ursula von der Leyen benyújtotta a számlát Magyar Péternek és a Tisza-kormánynak
Ursula von der Leyen és Magyar Péter Fotó: Facebook/Magyar Péter

 

A Tisza-kormány inkább a nemzetközi pénzszereplőktől szerez tőkét

Az államadósság devizaaránya június végére 28,3 százalékra csökkent a korábbi, 30 százalék feletti szintről, amiben a forint erősödése is szerepet játszhatott. A mostani kibocsátás a bevont összeg nagyságától függően ismét növelheti a devizában fennálló adósság arányát – számolt be róla a Portfólió

Bár az ÁKK nem tér ki rá, hogy mire kellhet ez a pénz, a Világgazdaság úgy véli, hogy az eurókötvényekből befolyt összeget Magyarország feltehetőleg a lehívott uniós forrásokhoz kapcsolódó projektek előfinanszírozásához használna fel. Az Európai Bizottság ugyanis a Magyarországot illető felszabadított forrásokat csak akkor téríti meg, ha a projektek végrehajtották. 

Két új, egyenként 1,5 milliárdos eurókötvény fix, éves kamatozású, és kamatszintje az euro mid-swaphoz kötött:

  • az öt évnél hosszabb (2032. március 23.) lejáratú eurókötvény 3,5 százalékos kamatozású, 80 bázisponttal az euró mid-swap feletti kamatot fizethet,
  • a másik, tíz év feletti (2037. május 21.) lejáratú sorozat pedig 4,25 százalékos kamatozású, 125 bázispontos kamatprémiumot fizethet az euró mid-swap felett.

A meghirdetett kötvényekre 10 milliárd eurónyi ajánlat érkezett a befektetők részéről, ami azt jelenti, hogy hatalmas az érdeklődés a hazai papírokra.

Magyar Péter már május végén azzal kampányolt, hogy hazahozták az uniós pénzeket, de a hitelfelvételről nem tett említést.

 

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