Benyújtották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot

Magyar Péter példátlanul széles jogköröket adna

A törvényjavaslat alapján a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkapna feladatai ellátásához. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, beszámolási kötelezettséggel kizárólag az Országgyűlésnek tartozna.

A hivatal vezetője és négy elnökhelyettese mentelmi jogot élvezne, emellett különleges rendőri védelem alatt állna. A négy elnökhelyettes közül három ügyész lenne. A vezetők és a hivatal teljes személyi állománya kizárólag a jogszabályoknak lenne alárendelve, más szervtől vagy személytől nem fogadhatnának el utasítást vagy feladatot. A hivatal elnöke évente nyilvános beszámolót készítene az Országgyűlésnek.

A törvényjavaslat tartalma miatt borítékolhatók a heves viták az Országgyűlésben (Fotó: Ladóczki Balázs)

A törvényjavaslat rendkívül széles jogosítványokat is biztosítana az új intézménynek:

A hivatal közvagyonvédelmi kockázatértékelést és vizsgálatot folytathatna,

közvagyonvédelmi felügyeletet rendelhetne el, valamint

jogosult lenne belépni a vizsgálatokkal érintett helyiségekbe, irattárakba, raktárakba és szerverszobákba.

Megismerhetné a releváns szerződéseket, nyilvántartásokat és elektronikus adatokat, továbbá

betekinthetne az érintett gazdálkodó szervezetek fizetési számláiba és pénzügyi eszközeibe is.

A tervezet szerint a hivatal nem csupán ellenőrzési feladatokat látna el:

A közvagyon visszaszerzése érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket is gyakorolhatna, valamint

kezdeményezhetné a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy más hatóság közreműködését.

Mindez azt jelenti, hogy az új szervezet

egyszerre rendelkezne széles ellenőrzési, vizsgálati és büntetőeljárásokhoz kapcsolódó jogosítványokkal,

ami a javaslat egyik legjelentősebb és várhatóan legtöbb vitát kiváltó eleme.