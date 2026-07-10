Benyújtották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot

Miután az uniós pénzügyminiszterek jóváhagyták a magyar helyreállítási terv módosítását és Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, Magyar Péter bejelentette, hogy benyújtották a parlamentnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot.
Három a magyar igazság. Uniós pénzek és ügyészség pipa. Az imént pedig benyújtottuk a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényt
– közölte a kormányfő. A törvényjavaslat szerint a hivatal feladata a jogellenesen kezelt vagy megszerzett közvagyon felkutatása és visszaszerzése, a felelősök azonosítása, valamint a hasonló visszaélések megelőzése lenne.
Magyar Péter példátlanul széles jogköröket adna
A törvényjavaslat alapján a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkapna feladatai ellátásához. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, beszámolási kötelezettséggel kizárólag az Országgyűlésnek tartozna.
A hivatal vezetője és négy elnökhelyettese mentelmi jogot élvezne, emellett különleges rendőri védelem alatt állna. A négy elnökhelyettes közül három ügyész lenne. A vezetők és a hivatal teljes személyi állománya kizárólag a jogszabályoknak lenne alárendelve, más szervtől vagy személytől nem fogadhatnának el utasítást vagy feladatot. A hivatal elnöke évente nyilvános beszámolót készítene az Országgyűlésnek.
A törvényjavaslat rendkívül széles jogosítványokat is biztosítana az új intézménynek:
- A hivatal közvagyonvédelmi kockázatértékelést és vizsgálatot folytathatna,
- közvagyonvédelmi felügyeletet rendelhetne el, valamint
- jogosult lenne belépni a vizsgálatokkal érintett helyiségekbe, irattárakba, raktárakba és szerverszobákba.
- Megismerhetné a releváns szerződéseket, nyilvántartásokat és elektronikus adatokat, továbbá
- betekinthetne az érintett gazdálkodó szervezetek fizetési számláiba és pénzügyi eszközeibe is.
A tervezet szerint a hivatal nem csupán ellenőrzési feladatokat látna el:
- A közvagyon visszaszerzése érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket is gyakorolhatna, valamint
- kezdeményezhetné a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy más hatóság közreműködését.
Mindez azt jelenti, hogy az új szervezet
egyszerre rendelkezne széles ellenőrzési, vizsgálati és büntetőeljárásokhoz kapcsolódó jogosítványokkal,
ami a javaslat egyik legjelentősebb és várhatóan legtöbb vitát kiváltó eleme.
A törvényjavaslat alapján a hivatal elnökét és elnökhelyetteseit a jogszabály hatálybalépésétől számított harminc napon belül választaná meg az Országgyűlés.
A vagyonvisszaszerzési intézkedésektől kezdve a politikusok újraválaszthatóságának korlátozásáig ugyanaz a logika rajzolódik ki: egy új rezsim kiépítése zajlik, amely fokozatosan számolja fel a rivális politikai alternatívákat – mondta korábban az Origónak Kiszelly Zoltán. Az elemző úgy látja, a nemzeti tőkésosztályt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal fogja majd megsarcolni. A Magyar Helsinki Bizottság is felhívta a figyelmet, hogy az új állami szervezet „részben szokatlan jogi megoldásokkal” lesz létrehozva, működése viszont nem mellőzheti a legalapvetőbb jogállami normákat.
A Fidesz által létrehozott Védvonal vezetője, Czunyiné Bertalan Judit szerint a hivatal
a Tisza Párt ökle akar lenni, és olyan jogosítványokat kaphat, amire még az egykori kommunizmusban sem volt példa.
A szervezeti hatáskörök koncentrációja alapján az ártatlanság vélelme, a védelemhez, a jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog is sérülhet. A tervezett hivatal több pontban az Államvédelmi Hatósághoz hasonlít, és attól lehet tartani, hogy besúgóhálózat, koncepciós eljárások, politikai célú megfigyelések és államosítások eszközévé válhat – hívta fel a figyelmet Czunyiné Bertalan Judit.