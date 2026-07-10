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Magyar Péter

Benyújtották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot

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A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a közvagyon védelmét és a jogellenesen kezelt vagyon visszaszerzését szolgálja a miniszterelnök szerint. Magyar Péter közölte, hogy beterjesztették a parlamentnek a szervezet felállításáról szóló jogszabályt.
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Magyar Péterországgyűlésnemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalEurópai Ügyészségjogköruniós pénzektörvényjavaslat

Miután az uniós pénzügyminiszterek jóváhagyták a magyar helyreállítási terv módosítását és Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, Magyar Péter bejelentette, hogy benyújtották a parlamentnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot.

Magyar Péter
Magyar Péter bejelentette: benyújtották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot (Fotó: Polyák Attila)

Három a magyar igazság. Uniós pénzek és ügyészség pipa. Az imént pedig benyújtottuk a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényt

– közölte a kormányfő. A törvényjavaslat szerint a hivatal feladata a jogellenesen kezelt vagy megszerzett közvagyon felkutatása és visszaszerzése, a felelősök azonosítása, valamint a hasonló visszaélések megelőzése lenne.

Eldőlt: jöhet a Magyarországnak járó uniós pénz

 

Magyar Péter példátlanul széles jogköröket adna

A törvényjavaslat alapján a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkapna feladatai ellátásához. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, beszámolási kötelezettséggel kizárólag az Országgyűlésnek tartozna.

A hivatal vezetője és négy elnökhelyettese mentelmi jogot élvezne, emellett különleges rendőri védelem alatt állna. A négy elnökhelyettes közül három ügyész lenne. A vezetők és a hivatal teljes személyi állománya kizárólag a jogszabályoknak lenne alárendelve, más szervtől vagy személytől nem fogadhatnának el utasítást vagy feladatot. A hivatal elnöke évente nyilvános beszámolót készítene az Országgyűlésnek.

Országgyűlés
A törvényjavaslat tartalma miatt borítékolhatók a heves viták az Országgyűlésben (Fotó: Ladóczki Balázs)

A törvényjavaslat rendkívül széles jogosítványokat is biztosítana az új intézménynek:

  • A hivatal közvagyonvédelmi kockázatértékelést és vizsgálatot folytathatna,
  • közvagyonvédelmi felügyeletet rendelhetne el, valamint
  • jogosult lenne belépni a vizsgálatokkal érintett helyiségekbe, irattárakba, raktárakba és szerverszobákba.
  • Megismerhetné a releváns szerződéseket, nyilvántartásokat és elektronikus adatokat, továbbá
  • betekinthetne az érintett gazdálkodó szervezetek fizetési számláiba és pénzügyi eszközeibe is.

A tervezet szerint a hivatal nem csupán ellenőrzési feladatokat látna el:

  • A közvagyon visszaszerzése érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket is gyakorolhatna, valamint
  • kezdeményezhetné a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy más hatóság közreműködését.

Mindez azt jelenti, hogy az új szervezet

egyszerre rendelkezne széles ellenőrzési, vizsgálati és büntetőeljárásokhoz kapcsolódó jogosítványokkal,

ami a javaslat egyik legjelentősebb és várhatóan legtöbb vitát kiváltó eleme.

A törvényjavaslat alapján a hivatal elnökét és elnökhelyetteseit a jogszabály hatálybalépésétől számított harminc napon belül választaná meg az Országgyűlés.

A vagyonvisszaszerzési intézkedésektől kezdve a politikusok újraválaszthatóságának korlátozásáig ugyanaz a logika rajzolódik ki: egy új rezsim kiépítése zajlik, amely fokozatosan számolja fel a rivális politikai alternatívákat – mondta korábban az Origónak Kiszelly Zoltán. Az elemző úgy látja, a nemzeti tőkésosztályt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal fogja majd megsarcolni. A Magyar Helsinki Bizottság is felhívta a figyelmet, hogy az új állami szervezet „részben szokatlan jogi megoldásokkal” lesz létrehozva, működése viszont nem mellőzheti a legalapvetőbb jogállami normákat.

A Fidesz által létrehozott Védvonal vezetője, Czunyiné Bertalan Judit szerint a hivatal

a Tisza Párt ökle akar lenni, és olyan jogosítványokat kaphat, amire még az egykori kommunizmusban sem volt példa.

A szervezeti hatáskörök koncentrációja alapján az ártatlanság vélelme, a védelemhez, a jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog is sérülhet. A tervezett hivatal több pontban az Államvédelmi Hatósághoz hasonlít, és attól lehet tartani, hogy besúgóhálózat, koncepciós eljárások, politikai célú megfigyelések és államosítások eszközévé válhat – hívta fel a figyelmet Czunyiné Bertalan Judit.

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