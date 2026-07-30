Éles kritikát kapott Magyar Péter, ezek a módszerei

Magyar Péter gyors ütemben alakítja át a magyar politikai és intézményi rendszert, módszerei azonban kritikusai szerint több ponton Orbán Viktor korábbi hatalomgyakorlását idézik – írta elemzésében a Die Zeit.

Magyar Péternek sürgősen rendeznie kell a költségvetést ahhoz, hogy teljesíteni tudja választási ígéreteit

Fotó: Hatlaczki Balázs

Alexander Kauschanski, a német lap külpolitikai szerkesztője szerint a miniszterelnök megbékélést hirdet, ugyanakkor politikai fellépését a provokáció és a gyors döntéshozatal jellemzi. Bírálói azt vetik a szemére, hogy túlságosan gyorsan hajtja végre a reformokat, és a kétharmados parlamenti többség birtokában kevés teret hagy az intézményi korlátoknak. A Die Zeit szerint ezért az egyik legfontosabb kérdés az, hogy az új vezetés képes-e úgy átalakítani a politikai rendszert, hogy közben megerősítse a demokratikus intézményeket és elkerülje a hatalom túlzott központosítását.

Magyar Péter előtt komoly gazdasági feladatok állnak

Az elemzés kitér a magyar gazdaság helyzetére is. A lap szerint a kormánynak sürgősen rendeznie kell a költségvetést ahhoz, hogy teljesíteni tudja választási ígéreteit, ösztönözze a gazdasági növekedést és javítsa az életszínvonalat.

Ebben meghatározó szerepe lehet az Európai Unió által befagyasztott, 16 milliárd euró értékű forrásnak. A Die Zeit szerint ezek felszabadításához a magyar kormánynak a nyár végéig konkrét változtatási javaslatokat kell előterjesztenie.

A lap úgy látja, Magyar Péter részben a lengyelországi tapasztalatokból kiindulva igyekszik gyorsan átalakítani azokat az intézményeket, amelyekben továbbra is jelentős befolyással rendelkezhet az előző kormányzati elit.

Hegedűs Dániel, a berlini Európai Politikai Intézet igazgatóhelyettese a lapnak arról beszélt, hogy a Fidesz felbomlóban van, Orbán Viktor pedig egyelőre nem találta meg a helyét ellenzéki politikusként. Megítélése szerint jelenleg nem valószínű, hogy a párt ismét hatalomra kerül.

A Die Zeit elemzése szerint az új kormány egyik célja az előző időszakban eltűnt közpénzek felkutatása. A lap ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy több jogvédő szervezet bírálta az alkotmányos változtatások előkészítésének módját és a civil szervezetek bevonásának hiányát.

Az elemzés szerint emiatt egyelőre kérdéses, hogyan működnek majd a fékek és ellensúlyok az új rendszerben. A lap úgy látja, a kormány önkorlátozása, az uniós jogi keretek és a nyilvánosság jelenthetnek korlátot a hatalomgyakorlásban.