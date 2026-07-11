A tűzijátékról, a tao-támogatásokról és Varga Juditról kérdezték Magyar Pétert a Redditen

Magyar Péter a kormányzati döntésekkel kapcsolatban többek között a következőket mondta a kérdezz-felelek formájú fórumon:

a Tisza-kormány a tao-sportfinanszírozást beépíti a költségvetésbe, átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszi, a sportra fordított pénz pedig nem csökken

ősszel várható döntés a tankerületi központok radikális átalakításáról. Magyar Péter megfogalmazása szerint „abszolút” várható a dohánykoncessziós szerződések felülvizsgálata. A kaszinók adómentességét hamarosan megszüntetik

a szociális szféra 25 százalékos béremelése őszre, legkésőbb jövő év elejére várható

a kormányfő szerint remélhetőleg idén, de legkésőbb jövőre munkaszüneti nap lesz december 24-e

Magyar Péter azt ígérte: lesz még idén lakossági energetikai pályázat. Az MWM „brutális” rendszerhasználati díjának pedig elindult a felülvizsgálata

Magyar Péter: Lesz tűzijáték augusztus 20-án, de szolidabb

Közölte azt is, hogy megtartják az augusztus 20-i tűzijátékot, azt „már előre megrendelte és kifizette az Orbán-kormány”, az a tavalyinál szolidabb lesz, drónshow-val és bulival.

A kérdésre, „tud valamit a Zsolti bácsi ügyről? Miért nyomja ennyire Pócs és a Fidesz?”, a miniszterelnök azt felelte: „Vergődnek. Egyre mélyebben. Nem tudok.”

Magyar Péter tervezi a kormányzati kommunikáció felülvizsgálatát, az egyik kérdező ugyanis azt írta: „sajnálattal tapasztalom, hogy továbbra is helyenként megjelenik a Tisza Párt propagandája a kormány hivatalos csatornáin.”

Varga Judittal beszélnek, de nem sokat

Gratulált-e önnek Varga Judit amikor a Tisza megnyerte a választást? – kérdezte valaki. A válasz: „Ez így konkrétan nem történt meg. De ez nem is fontos. A lényeg, hogy a srácokat szeretetben neveljük.” Később elárulta, hogy szoktak beszélni, de nem sokat.

Azt is elárulta, hogy a Homelandet és a Borgent nagyon szereti a Netflixen, „no meg a House of Cards is remek”.