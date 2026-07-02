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Magyar Péter

Magyar Péter bejelentést tett a vármegyékről és a főispánokról

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A Tisza-kormány olyan lépésre készül, ami utoljára a Rákosi-rendszerben volt. Magyar Péter a közösségi oldalán közölte, hogy a Tisza javaslata szerint ismét a vármegyék helyett megyék, főispánok helyett kormánymegbízottak lennének.
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Magyar PéterrákosiTisza-kormányvármegye

Magyar Péter ismét a Facebookon próbál legitimitást szerezni az elképzeléseinek. A Tisza-kormány már korábban bedobta a köztudatba, a megye, mint elnevezés visszaállítását, de akkor nem követte konkrét lépés a javaslatot. Most a Tisza javaslatát közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. 

Magyar Péter ismét a Facebookon próbál legitimitást szerezni az elképzeléseinek
Magyar Péter ismét a Facebookon próbál legitimitást szerezni az elképzeléseinek Fotó: Facebook/Magyar Péter

Mint arról már az Origo is írt májusban, hogy a kétharmados győzelem birtokában a Tisza is átfogó közigazgatási reformot hajthat végre, mint ahogy annak idején az Orbán-kormány tette.

Ezt követően május 18-án már bejelentette Magyar Péter, hogy nem lesznek vármegyék, valamint átalakítanák a kormányhivatali rendszert is. A főispáni rendszert már akkor is bírálta, mivel szerinte a főispánok politikai kinevezettek. A Tisza-kormány elképzelése szerint főispánok helyére kerülő kormánymegbízottak valószínűleg szintén azok lesznek, de ez Magyar Pétert nem zavarja.

Tehát mint látható, a 2023-ban visszavezetett „vármegye” elnevezés elleni harc már nem új keletű, a korábban ezer éven keresztül érvényben lévő elnevezést legutóbb csak Rákosiéknak jutott eszébe megváltoztatni. 

 

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