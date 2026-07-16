Vasútfejlesztési programot jelentett be Magyar Péter

A Tisza-kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött – jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter.
A miniszterelnök közölte, hogy a Baross Gábor Program részleteit jövő héten ismertetik Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel.
Ülésezett Magyar Péter kormánya
Mint megírtuk, a kormány tegnap egész napos ülés tartott, és
megkezdte a Szent István Vidékfejlesztési Program tárgyalását.
A miniszterelnök ugyanakkor arról is beszámolt, hogy augusztus 20-án megtartják a Tisza-szigetek országos találkozóját Budapesten.
A kormány döntéseit csütörtökön délután ismertetik a szóvivők, a tájékoztatón jelen lesz munkatársunk, az elhangzottakról élőben számol be az Origo.
Magyar Péter jövő héten is felszólal a parlamentben
Kétnapos rendkívüli ülést tart jövő hétfőn és kedden az Országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napirend előtt.
Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke a házbizottság csütörtöki ülése után ismertette: a hétfői ülésnap a szokásoknak megfelelően
- napirend előtti kérdésekkel,
- interpellációkkal,
- azonnali kérdésekkel és
- kérdésekkel
kezdődik. Ezeket követően lefolytatják
- a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint
- az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló javaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító indítvány vitáját.
A javaslatról kedden határoz az Országgyűlés.
Kedden a politikusok lefolytatják
- a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításáról,
- a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról,
- a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról,
- az egyes államháztartási szabályok módosításáról, valamint
- a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosításáról
szóló javaslatok általános vitáját.
A házbizottság a keddi ülésén a helyes képviselői viselkedésről és az üléstermi felvételkészítésről is tárgyalt, az alelnök tájékoztatása szerint a csütörtöki ülésen nem került szóba a téma.