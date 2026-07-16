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Magyar Péter

Vasútfejlesztési programot jelentett be Magyar Péter

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Elfogadta a Baross Gábor Programot a kormány. A részleteket jövő héten ismerteti Magyar Péter kormányfő és közlekedési minisztere, Vitézy Dávid.
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Magyar Pétervitézy dávidbaross gábor programminiszterelnök

A Tisza-kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött – jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter.

Vitézy Dávid és Magyar Péter
Vitézy Dávid és Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök közölte, hogy a Baross Gábor Program részleteit jövő héten ismertetik Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel.

Ülésezett Magyar Péter kormánya

Mint megírtuk, a kormány tegnap egész napos ülés tartott, és

megkezdte a Szent István Vidékfejlesztési Program tárgyalását.

A miniszterelnök ugyanakkor arról is beszámolt, hogy augusztus 20-án megtartják a Tisza-szigetek országos találkozóját Budapesten.

A kormány döntéseit csütörtökön délután ismertetik a szóvivők, a tájékoztatón jelen lesz munkatársunk, az elhangzottakról élőben számol be az Origo.

 

Magyar Péter jövő héten is felszólal a parlamentben

Kétnapos rendkívüli ülést tart jövő hétfőn és kedden az Országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napirend előtt.

Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke a házbizottság csütörtöki ülése után ismertette: a hétfői ülésnap a szokásoknak megfelelően

  • napirend előtti kérdésekkel,
  • interpellációkkal,
  • azonnali kérdésekkel és
  • kérdésekkel

kezdődik. Ezeket követően lefolytatják

  • a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint
  • az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló javaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító indítvány vitáját.

A javaslatról kedden határoz az Országgyűlés.

Kedden a politikusok lefolytatják

  • a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításáról,
  • a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról,
  • a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról,
  • az egyes államháztartási szabályok módosításáról, valamint
  • a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosításáról

szóló javaslatok általános vitáját.

A házbizottság a keddi ülésén a helyes képviselői viselkedésről és az üléstermi felvételkészítésről is tárgyalt, az alelnök tájékoztatása szerint a csütörtöki ülésen nem került szóba a téma.

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