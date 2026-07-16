Vasútfejlesztési programot jelentett be Magyar Péter

A Tisza-kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött – jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter.

Vitézy Dávid és Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök közölte, hogy a Baross Gábor Program részleteit jövő héten ismertetik Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel.

Ülésezett Magyar Péter kormánya

Mint megírtuk, a kormány tegnap egész napos ülés tartott, és

megkezdte a Szent István Vidékfejlesztési Program tárgyalását.

A miniszterelnök ugyanakkor arról is beszámolt, hogy augusztus 20-án megtartják a Tisza-szigetek országos találkozóját Budapesten.

A kormány döntéseit csütörtökön délután ismertetik a szóvivők, a tájékoztatón jelen lesz munkatársunk, az elhangzottakról élőben számol be az Origo.

Magyar Péter jövő héten is felszólal a parlamentben

Kétnapos rendkívüli ülést tart jövő hétfőn és kedden az Országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napirend előtt.

Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke a házbizottság csütörtöki ülése után ismertette: a hétfői ülésnap a szokásoknak megfelelően

napirend előtti kérdésekkel,

interpellációkkal,

azonnali kérdésekkel és

kérdésekkel

kezdődik. Ezeket követően lefolytatják

a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint

az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló javaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító indítvány vitáját.

A javaslatról kedden határoz az Országgyűlés.

Kedden a politikusok lefolytatják

a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításáról,

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról,

a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról,

az egyes államháztartási szabályok módosításáról, valamint

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosításáról

szóló javaslatok általános vitáját.