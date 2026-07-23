Magyar Péterék Romsics Ignáccal találkoztak - Polgár Judit után újabb próbálkozás?

Romsics Ignác Széchenyi-díjas történésszel, akadémikussal, egyetemi tanárral beszélgettünk a nemzetünk előtt álló sorskérdésekről. Professzor úrnál talán senki nem ismeri jobban a magyar történelmet. Köszönjük az élményt! És a könyvet is – posztolta csütörtök este Magyar Péter. A megosztott képen a történész mellett szerepel Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter is.

Könnyen lehet, hogy a sorskérdések mellett szóba került a köztársasági elnöki jelölés is, ugyanis a közösségi médiában már jó ideje kering a történész neve is a Tisza Párt lehetséges jelöltjeként.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Magyar Péter a hét elején csúnyán befürdött Polgár Judit jelölésével. A sakkmester ugyanis visszautasította a miniszterelnök felkérését.