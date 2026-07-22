Leköpték Magyar Pétert a Nyugatinál – itt a videó az incidensről

Leköpte egy férfi Magyar Péter miniszterelnököt, aki éppen Vitézy Dávid közlekedési miniszterrel sétált a Nyugati pályaudvarnál.
Leköpte egy férfi Magyar Péter miniszterelnököt, aki éppen Vitézy Dávid közlekedési miniszterrel sétált a Nyugati pályaudvarnál, Rákospalota-Újpest vasútállomásra igyekezve, hogy bemutassák a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet.
Deák Dániel politikai elemző emlékeztetett: utoljára Gyurcsány Ferenc járt így miniszterelnökként.
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