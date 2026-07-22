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Leköpték Magyar Pétert a Nyugatinál – itt a videó az incidensről

Hoppá!

Összejöhet mindenki álma, megismételhetik a világbajnoki döntőt

Magyar Péter

Leköpték Magyar Pétert a Nyugatinál – itt a videó az incidensről

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Leköpte egy férfi Magyar Péter miniszterelnököt, aki éppen Vitézy Dávid közlekedési miniszterrel sétált a Nyugati pályaudvarnál.
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Magyar PéterVitézy Dávidköpés

Leköpte egy férfi Magyar Péter miniszterelnököt, aki éppen Vitézy Dávid közlekedési miniszterrel sétált a Nyugati pályaudvarnál, Rákospalota-Újpest vasútállomásra igyekezve, hogy bemutassák a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet.

Deák Dániel politikai elemző emlékeztetett: utoljára Gyurcsány Ferenc járt így miniszterelnökként. 

 

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