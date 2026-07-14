Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
MÁV

Vitézy Dávid bejelentette: teljes személycsere lesz a MÁV vezetésében

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Jelentős személyi változásokról számolt be a beruházási és közlekedési miniszter. A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, az új testület kinevezése hamarosan megtörténik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MÁVVitézy DávidTisza-kormány

A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Bethlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Wáberer György – számolt be közösségi oldalán Vitézy Dávid. A beruházási és közlekedési miniszter közölte azt is, hogy felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parragh László igazgatósági tagot.

Vitézy Dávid teljes személycserét jelentett be a MÁV-nál (Forrás: Facebook)
Vitézy Dávid teljes személycserét jelentett be a MÁV-nál (Forrás: Facebook)

„A magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése, új igazgatóság kinevezéséről a Közlekedési és Beruházási Minisztérium rövidesen intézkedik” – írta a tárcavezető.

Nemcsak a MÁV-nál hullottak a fejek

Ahogy arról az Origo beszámolt, Kármán András pénzügyminiszter is több igazgatósági tag visszahívásáról és új vezetők kinevezéséről döntött: a Szerencsejáték Zrt. igazgatóságának élére Olajos Marcell került. A tárcavezető visszahívta az igazgatóságból

  • Rédey Krisztinát,
  • Ágostházy Szabolcs Imrét,
  • Bordás Gábort és
  • Illés-Puka Zsófiát is.

„Egyben tudomásul veszem, hogy Poltné Palásthy Marianna Gabriella lemondott igazgatósági tagságáról” – tette hozzá. Kármán András azt írta, valamennyi változás július 15-től hatályos, és a társaság törvényes működése a jelenlegi formájában biztosított.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!