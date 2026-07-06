Július 31. napjával megszünteti a Mathias Corvinus Collegium Alapítványt az állam nevében az alapítói jogokat gyakorló Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter – derül ki abból a határozatból, amelyet Orbán Balázs, az alapítvány korábbi kuratóriumi elnöke osztott meg a közösségi oldalán. Az egykori miniszterelnöki politikai igazgató június 19-én mondott le a harminc éve alapított MCC alapítványának kuratóriumi elnöki pozíciójáról. Akkor azt írta: „még a készülő törvénymódosítás is elismeri, hogy az MCC nem szüntethető meg, nem államosítható, és hamarosan egy olyan, a diákok, munkavállalók, valamint a tehetséggondozásban részt vevők érdekeit figyelembe vevő megállapodást kell kötni, amely biztosítja az alapítvány túlélését.”

Ruff Bálint július végén megszünteti az MCC alapítványát Forrás: Facebook

A parlament június közepén szavazta meg azt az alaptörvény-módosítást, amelynek egyik pontja a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, az úgynevezett kekvák megszüntetését készíti elő. Ennek technikai részletei a később benyújtott uniós törvénycsomagban szerepeltek.

Magyar Péter június végén arra szólította fel a kekvák vezetőit, hogy augusztus 31-ig tartózkodjanak az alapítványok részére juttatott állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő bármely döntés meghozatalától, kötelezettségvállalástól, szerződések megkötésétől.

Megszűnik az MCC

„Megszüntetni egy tehetséggondozással foglalkozó intézményt. Ez lett az egyik legfontosabb programpontja az új kormánynak, miután hatalmat kapott” – állapította meg Orbán Balázs.

Harminc helyszínt bezáratni, 8000 diákot elküldeni, több száz tanárt elbocsátani, kutatást leállítani, intézetet beszántani, vitakört felszámolni, nemzetközi ösztöndíjat visszavonni, kollégiumi helyeket elvenni, hazai és határon túli táborokat eltörölni. Értelmetlen pusztítás, rombolás és bosszú. Aminek elszenvedői nem politikusok, hanem fiatalok, szülők, pedagógusok, vagyis egyszerű átlagemberek. Mi értelme van ennek?

– mutatott rá a kuratórium egykori elnöke.

Mégis működhet tovább az MCC?

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) vezetősége közleményt adott ki, amelyben leszögezték: a nyilvánosságra került alapítói határozat, amely a kekva forma megszüntetéséről rendelkezik, nem egy váratlan kormányzati döntés eredménye, hanem illeszkedik az MCC-ről is szóló törvényben rögzített menetrendbe. A jogszabály szellemében az alapítói jogok gyakorlója legkésőbb július 31-ig köteles volt intézkedni a kekva forma megszüntetéséről. A folyamat következő lépéseként a kormány is határozatot hoz a kekva megszüntetéséről, majd az alapítói joggyakorló felhívja az államháztartáson kívüli alapítót a továbbműködtetésről szóló nyilatkozat megtételére. Ebben az eljárásban

nyilatkozhat a Tombor család arról, hogy a továbbiakban is működtetni kívánja-e az MCC-t.

Ha az alapító szándéka erre irányul, a kormány határozatot hoz a megszüntetési döntés visszavonásáról – jelezték.