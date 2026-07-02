Nem épül meg a Mathias Corvinus Collegium (MCC) új budapesti központja a Somlói úton. Az intézmény közleménye szerint a generálkivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás során a legkedvezőbb végleges ajánlat is meghaladta a kuratórium által jóváhagyott pénzügyi keretet, ezért az eljárást eredménytelenné nyilvánították.
A kuratórium a felelős gazdálkodás jegyében további fedezet biztosításához nem járult hozzá”
– közölte az MCC.
A fedezetet nem emelték meg
A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány kuratóriuma a közlemény szerint a vonatkozó jogszabályi környezet figyelembevételével és a körülmények megvizsgálásával döntött arról, hogy a korábban meghatározott fedezeti összeget nem emeli meg. A beruházást egy országos nyílt építészeti tervpályázat előzte meg, ezt követően készültek el az engedélyes és kiviteli tervek. Az uniós nyílt közbeszerzési eljárás azonban a vártnál magasabb kivitelezési ajánlatot eredményezett, ezért az MCC százszázalékos tulajdonában álló projekttársaság – a bírálóbizottság döntésével egyetértve – eredménytelennek nyilvánította az eljárást.
Folytatódnak a vidéki fejlesztések
Az MCC hangsúlyozta, hogy a budapesti beruházás leállítása nem érinti a már megvalósult vagy folyamatban lévő vidéki fejlesztéseket.
Az intézmény célja továbbra is az, hogy magas színvonalú, ingyenes tehetséggondozást biztosítson, miközben történelmi jelentőségű épületeket újít fel és közösségi célokra is megnyit.
Az MCC eddig nyolc városban – Szegeden, Nagyváradon, Szombathelyen, Székesfehérváron, Békéscsabán, Szekszárdon, Veszprémben és Nyíregyházán – újította fel képzési központjának otthont adó épületeit. Emellett Miskolcon, Pécsett, Révfülöpön és Győrben jelenleg is zajlanak a kivitelezési munkák, Zalaegerszegen közbeszerzési eljárás van folyamatban, Debrecenben pedig még a tervezési szakasznál tart a beruházás.