Nem épül meg a Mathias Corvinus Collegium (MCC) új budapesti központja a Somlói úton. Az intézmény közleménye szerint a generálkivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás során a legkedvezőbb végleges ajánlat is meghaladta a kuratórium által jóváhagyott pénzügyi keretet, ezért az eljárást eredménytelenné nyilvánították.

Az MCC nem építi meg a Somlói útra tervezett új budapesti központját (Forrás: Facebook/Mathias Corvinus Collegium)

A kuratórium a felelős gazdálkodás jegyében további fedezet biztosításához nem járult hozzá”

– közölte az MCC.

A fedezetet nem emelték meg

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány kuratóriuma a közlemény szerint a vonatkozó jogszabályi környezet figyelembevételével és a körülmények megvizsgálásával döntött arról, hogy a korábban meghatározott fedezeti összeget nem emeli meg. A beruházást egy országos nyílt építészeti tervpályázat előzte meg, ezt követően készültek el az engedélyes és kiviteli tervek. Az uniós nyílt közbeszerzési eljárás azonban a vártnál magasabb kivitelezési ajánlatot eredményezett, ezért az MCC százszázalékos tulajdonában álló projekttársaság – a bírálóbizottság döntésével egyetértve – eredménytelennek nyilvánította az eljárást.