A kormányváltást követő médiapiaci átalakulások nyomán számos szerkesztőségben indultak leépítések, több lap megszűnt vagy átalakult, sok újságíró pedig munka nélkül maradt. A Magyar Nemzeti Médiaszövetség közleményében azt hangsúlyozta, hogy a szolidaritás kifejezése önmagában nem elegendő, ezért gyakorlati segítséget kíván nyújtani a nehéz helyzetbe került kollégáknak.

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség nem elégszik meg a szolidaritás kinyilvánításával (Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock)

A médiaszövetség összeköti az álláskereső újságírókat a munkáltatókkal

Az elmúlt időszakban drámai változások rázták meg a magyar médiapiacot. A megyei napilapok és a Magyar Nemzet hetilappá alakul, a Pesti Srácok valamennyi munkatársa állás nélkül maradt, a nyomtatott Bors, a Ripost, a Metropol és a Népszava megszűnt, jelentős leépítéseket szenvedett el az Origo, a Világgazdaság, a Mandiner, a Megafon, a Népszava stábja, bizonytalanná vált a Nemzeti Sport és a Mandiner jövője. A médiaszövetség közleményében kiemelte, hogy ennek következtében számos tapasztalt, tehetséges újságíró veszítette el az állását egyik napról a másikra.

A szervezet azt is kifogásolta, hogy a szakmán belül szerintük nem mutatkozott megfelelő szolidaritás az érintettek iránt. Úgy vélik, egyes szereplők kárörömmel fogadták a jobboldali médiában végbemenő változásokat, miközben hangsúlyozták, hogy a kialakult helyzet minden érintett számára nehéz.

A közlemény kitér arra is, hogy a jobboldali média szereplőinek önvizsgálatra is szükségük van. A médiaszövetség szerint érdemes felülvizsgálni az elmúlt időszak működését és kommunikációját, ugyanakkor úgy látják, hogy ez az önkorrekció már megkezdődött.

A szervezet bejelentette, hogy segítséget ajánl fel minden állását elvesztő újságírónak, függetlenül attól, melyik szerkesztőségben dolgozott, vagy milyen világnézetet képvisel. Közlésük szerint kizárólag a szakmai múltat és az újságírói teljesítményt veszik figyelembe. Ezért arra kérik az állás nélkül maradt médiaszakembereket, hogy jelentkezzenek az info@nemzetimediaszovetseg.hu e-mail-címen, röviden bemutatva eddigi szakmai tapasztalataikat és jövőbeli elképzeléseiket. A médiaszövetség vállalja, hogy megpróbálja összekapcsolni őket olyan partnerekkel, akik munkatársakat keresnek.

Emellett a magyar médiapiac szereplőit, valamint a kommunikációs szakembereket kereső cégeket és intézményeket is arra kérik, hogy forduljanak hozzájuk bizalommal, amennyiben tapasztalt újságírót vagy kommunikációs munkatársat szeretnének alkalmazni.