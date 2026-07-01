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otthonfelújítási program

Megszűnt a vidéki otthonfelújítási program, hallgat a minisztérium a folytatásról

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Június 30-án lejárt a vidéki otthonfelújítási támogatás igénylési határideje, a Tisza-kormány pedig semmilyen módosítással nem élt a folytatást illetően. A program iránt nagy volt az érdeklődés, februárban csaknem 50 ezer támogatási igény érkezett. Az Origo a hogyan továbbról kérdezte a szaktárcát, választ két nap után sem kaptunk.
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otthonfelújítási programVidéki Otthonfelújtási ProgramTisza-kormányPénzügyminisztérium

Mint arról az Origo beszámolt, június 30-án lejárt a vidéki otthonfelújítási támogatás igénylési határideje, így júliusban már nem lehet kérelmet benyújtani. A támogatás az elmúlt másfél évben a preferált kistelepüléseken élő, 25 év alatti gyermeket nevelő családok, valamint a nyugdíjasok számára biztosított lehetőséget arra, hogy otthonuk felújítására legfeljebb 3 millió forintos, vissza nem térítendő támogatást kapjanak. A konstrukció egyik fontos sajátossága volt, hogy nem kötődött energetikai feltételekhez, vagyis a korszerűsítési munkák széles köre elszámolható volt. A program iránt jelentős volt az érdeklődés, a februári adatok szerint addig mintegy 46 ezer támogatási igény érkezett, összesen 88 milliárd forint értékben.

Nem foglalt állást a minisztérium az otthonfelújítási program jövőjét illetően (Fotó: Pinterest)
Nem foglalt állást a minisztérium az otthonfelújítási program jövőjét illetően (Fotó: Pinterest)

Nem kaptunk választ

Az Origo szerette volna megtudni, tervezi a Tisza-kormány a megszűnő támogatás helyett új, országos vagy célzott otthonfelújítási programot indítani, és ha igen, milyen feltételekkel, illetve mikortól. Emellett azt is tudni szerettük volna, mire számíthatnak azok, akik a felújítást már megkezdték vagy befejezték, de adminisztratív okok miatt nem tudták június 30-ig benyújtani támogatási kérelmüket, valamint számíthatnak-e méltányossági vagy átmeneti szabályozásra. Lapunk ezért hétfőn kérdéseket küldött a Pénzügyminisztériumnak, választ azóta sem kaptunk. 

 

 

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