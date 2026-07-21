Menczer Tamás nem érzi magát áldozatnak, de a családjának sem könnyű most ezzel a névvel boldogulni

– Orbán Viktor megkérdezte tőlem, hogy akarok-e még politikával foglalkozni. Itt két tényező van: hogy ezt akarják-e az emberek, illetve hogy én mit érzek. Én pedig úgy érzem, hogy van még dolgom – jelentette ki Menczer Tamás. A Fidesz korábbi kommunikációs igazgatója a Médiapiacnak elmondta, hogy a korábbi miniszterelnök a folytatásra ösztönözte.

Forrás: Facebook

Menczer Tamás szerint a közbeszéd durvulásában a politikusoknak, így neki is megvan a felelőssége, azonban korábban, Magyar Péter megjelenése előtt nem volt olyan típusú a közbeszéd, mint most. Hangsúlyozta:

A Tisza és Magyar Péter egyre feljebb tolja a gyűlöletkeltést.

Arra is kitért, hogy a Tiszát az Orbán Viktorral szembeni gyűlölet tartja össze, ami a közösségi médiában felerősödik. Attól tart, hogy a Tisza „még kormányról is képes lehet polgárháborús állapotokat előidézni”.

A kampányban hangoztatott üzenetekkel kapcsolatban elmondta, hogy ugyanazt gondolja most is, mint akkor, szerinte amiről beszéltek a választás előtt, fontos témák voltak. Azt azonban nem sejtették, hogy számos választó úgy fogja gondolni, hogy nem azok.

De ez nem változtat a témák relevanciáján

– hangsúlyozta a volt képviselő.

Sok tiszástól érkezik méltatlan támadás

A közösségben voltak olyan emberek, akik méltatlanok – jelentette ki Menczer Tamás a Balásy Gyulával kapcsolatos korábbi kijelentéséről. Hozzátette: úgy gondolja, hogy a megújulásnak alapvető része, hogy jobb közösséget kell építeni. A Balásy Gyulák mellett sokkal több tisztességes ember volt, aki évtizedeken keresztül dolgozott a választókért, ők nem érdemlik meg, amit a tiszásoktól kapnak – tette hozzá.

Szerintem nem az kérdés, hogy Orbán Viktorral van-e jövője a Fidesznek, hanem az, hogy nélküle van-e jelene

– szögezte le. Hozzátette: szerinte Orbán Viktornak van és és lesz is szerepe a Fideszben.

Menczer Tamás családjának sem könnyű

A korábbi kommunikációs igazgató azt is elmondta, hogy nem érzi kudarcnak, hogy Orbán Viktor személyesen kérte, hogy ne folytassa a parlamentben. Mint mondta, ezáltal lekerült róla a mindennapi harc terhe az ellenféllel.