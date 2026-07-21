Menczer Tamás nem érzi magát áldozatnak, de a családjának sem könnyű most ezzel a névvel boldogulni

– Orbán Viktor megkérdezte tőlem, hogy akarok-e még politikával foglalkozni. Itt két tényező van: hogy ezt akarják-e az emberek, illetve hogy én mit érzek. Én pedig úgy érzem, hogy van még dolgom – jelentette ki Menczer Tamás. A Fidesz korábbi kommunikációs igazgatója a Médiapiacnak elmondta, hogy a korábbi miniszterelnök a folytatásra ösztönözte.
Menczer Tamás szerint a közbeszéd durvulásában a politikusoknak, így neki is megvan a felelőssége, azonban korábban, Magyar Péter megjelenése előtt nem volt olyan típusú a közbeszéd, mint most. Hangsúlyozta:
A Tisza és Magyar Péter egyre feljebb tolja a gyűlöletkeltést.
Arra is kitért, hogy a Tiszát az Orbán Viktorral szembeni gyűlölet tartja össze, ami a közösségi médiában felerősödik. Attól tart, hogy a Tisza „még kormányról is képes lehet polgárháborús állapotokat előidézni”.
A kampányban hangoztatott üzenetekkel kapcsolatban elmondta, hogy ugyanazt gondolja most is, mint akkor, szerinte amiről beszéltek a választás előtt, fontos témák voltak. Azt azonban nem sejtették, hogy számos választó úgy fogja gondolni, hogy nem azok.
De ez nem változtat a témák relevanciáján
– hangsúlyozta a volt képviselő.
Sok tiszástól érkezik méltatlan támadás
A közösségben voltak olyan emberek, akik méltatlanok – jelentette ki Menczer Tamás a Balásy Gyulával kapcsolatos korábbi kijelentéséről. Hozzátette: úgy gondolja, hogy a megújulásnak alapvető része, hogy jobb közösséget kell építeni. A Balásy Gyulák mellett sokkal több tisztességes ember volt, aki évtizedeken keresztül dolgozott a választókért, ők nem érdemlik meg, amit a tiszásoktól kapnak – tette hozzá.
Szerintem nem az kérdés, hogy Orbán Viktorral van-e jövője a Fidesznek, hanem az, hogy nélküle van-e jelene
– szögezte le. Hozzátette: szerinte Orbán Viktornak van és és lesz is szerepe a Fideszben.
Menczer Tamás családjának sem könnyű
A korábbi kommunikációs igazgató azt is elmondta, hogy nem érzi kudarcnak, hogy Orbán Viktor személyesen kérte, hogy ne folytassa a parlamentben. Mint mondta, ezáltal lekerült róla a mindennapi harc terhe az ellenféllel.
Az interjú személyes kérdéssel zárult, mégpedig azzal, hogy Menczer Tamást egzisztenciálisan mennyire érintette a kormányváltás és hogy már nem lehetett országgyűlési képviselő.
Nem vagyok áldozat, nem is érzem magam annak és nem is állna jól nekem
– fogalmazott az egykori képviselő, ugyanakkor hozzátette: ő nem vagyonos ember, munkája elvesztése után sok ideig tartalékokból kell élnie családjával. Van viszont egy megállapodása a párttal és a frakcióval, hogy amennyiben igénylik, háttérmunkákban segíti a munkájukat. Arra a kérdésre, hogy egy tiszás országban Menczer névvel könnyű-e boldogulni, azt mondta: nem könnyű most a családjának sem, de megpróbálják a legtöbbet kihozni a helyzetből.