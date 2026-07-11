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„Családi Büszkeség Menete” elnevezéssel hirdetett rendezvényt a Mi Hazánk Mozgalom. A családi programokkal záruló rendezvény kapcsán a párt azt hangsúlyozta, hogy az „nem csupán egy vonulás, hanem egy egész napos közösségi ünnep, ahol a hagyományos értékekért való kiállás mellett a kikapcsolódás is fontos szerepet kap.”
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A Magyar Jelen számolt be az eseményről. A Mi Hazánk Mozgalom társszervezésében, az Anya-Ország Alapítvány kezdeményezésére megvalósuló menet délelőtt fél tízkor indult a fővárosi I. kerületi Szentháromság térről.

Elindult a Családi Büszkeség Menete
Fotó: Facebook/Magyar Jelen

A Családi Büszkeség Menete nem csupán egy vonulás, hanem egy egész napos közösségi ünnep, ahol a hagyományos értékekért való kiállás mellett a kikapcsolódás is fontos szerepet kap – írták a párt Facebook oldalán. 

Ha te is hiszel abban, hogy az erős családok jelentik nemzetünk jövőjének alapját, hogy egy gyermeknek apaképre és anyaképre egyaránt szüksége van, és hogy a család adja az élet biztonságát és stabilitását, akkor közöttünk a helyed

 – tették hozzá a program beharangozójában, ahol arra is kérték a menet résztvevőit, hogy magyar zászlót is vigyenek magukkal. 


 

 

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