A Magyar Jelen számolt be az eseményről. A Mi Hazánk Mozgalom társszervezésében, az Anya-Ország Alapítvány kezdeményezésére megvalósuló menet délelőtt fél tízkor indult a fővárosi I. kerületi Szentháromság térről.

Elindult a Családi Büszkeség Menete

Fotó: Facebook/Magyar Jelen

A Családi Büszkeség Menete nem csupán egy vonulás, hanem egy egész napos közösségi ünnep, ahol a hagyományos értékekért való kiállás mellett a kikapcsolódás is fontos szerepet kap – írták a párt Facebook oldalán.

Ha te is hiszel abban, hogy az erős családok jelentik nemzetünk jövőjének alapját, hogy egy gyermeknek apaképre és anyaképre egyaránt szüksége van, és hogy a család adja az élet biztonságát és stabilitását, akkor közöttünk a helyed

– tették hozzá a program beharangozójában, ahol arra is kérték a menet résztvevőit, hogy magyar zászlót is vigyenek magukkal.



