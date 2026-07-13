Átadták az új Mercedes-gyárat – Orbán Viktor sikereivel büszkélkedik Magyar Péter

Átadták a Mercedes-Benz második kecskeméti gyárát, amelynek köszönhetően a városban működik majd Európa legnagyobb Mercedes-üzeme. A több százmilliárd forintos beruházás mintegy háromezer új munkahelyet teremt, miközben a város határidőre befejezte az új gyáregységek működéséhez szükséges közlekedési infrastruktúra kiépítését is – írja a Világgazdaság. Az átadóünnepségen Magyar Péter kormányfő és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is részt vett.
A most átadott második gyár és az ahhoz kapcsolódó bővítés még az Orbán-kormányok idején indult el és valósult meg, Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter sikeres tárgyalásainak eredményeként Kecskemét Európa egyik legjelentősebb Mercedes-gyártó központjává válik.
A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kecskeméti gyárában az új részlet átadásával létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes-üzeme – mondta Magyar Péter Kecskeméten. Közölte:
az új üzemben fogják gyártani a Mercedes C osztály elektromos változatát.
Jelenleg több mint százezer autót gyártanak évente és ötezer munkavállalót foglalkoztatnak a kecskeméti gyárban, a cél pedig az, hogy évi 350 ezer autó is legördülhessen a gyártósorokról, továbbá hogy 9-10 ezer munkavállalója legyen a vállalatnak.
Felrobbant a kommentmező: sokan az előző kormány érdemére emlékeztetnek
Élénk reakciókat váltott ki a közösségi médiában a második kecskeméti Mercedes-gyár átadása. Kapitány István posztja és Magyar Péter élő videója alatt is egymást érik azok a hozzászólások, amelyek szerint
a most átadott beruházás nem a jelenlegi kormány eredménye.
Számos kommentelő arra emlékeztetett, hogy a második gyár fejlesztése még az Orbán-kormányok idején indult el, ezért szerintük a mostani kabinet olyan beruházás átadásánál jelenik meg, amelynek előkészítése és megvalósítása döntően az előző ciklusokban történt.
Többen azt írták, hogy a jelenlegi politikai szereplők „az előző kormány babérjait aratják le”, míg mások azt kifogásolták, hogy a kommunikáció alapján úgy tűnhet, mintha a fejlesztés a mostani kormány teljesítménye lenne.
Ugyanerre hívta fel a figyelmet közleményében is a Fidesz: a hála és a köszönet véletlenül sem a Tisza-kormánynak, hanem Szijjártó Péter kitartó munkájának jár.
Ma átadásra kerül a világ második legnagyobb Mercedes-gyára, amely Magyarország legnagyobb autógyára lesz. Köszönjük, Szijjártó Péter.
– írta a párt.
Korábban az összeszerelő üzemek ellen érveltek a Tiszánál
A kecskeméti Mercedes-gyár átadását övező politikai vita azért is kapott új lendületet, mert a jelenlegi kormány több vezetője korábban élesen bírálta az előző gazdaságpolitikát, és azt hangoztatta, hogy Magyarországnak szakítania kell az úgynevezett összeszerelőüzem-modellel. Kapitány István gazdasági miniszter parlamenti meghallgatásán úgy fogalmazott, hogy az előző gazdasági modell az alacsony hozzáadott értékre, a forintgyengülésre és a korrupt alkukra épült.
Senki nem szeretné, hogy összeszerelő üzem legyen az ország
– jelentette ki a tárcavezető, aki most Magyar Péter társaságában részt vett a második kecskeméti Mercedes-gyár átadásán, amelyet a kormány kiemelt gazdasági sikerként mutat be.
Mindez többek szerint ellentmondásos képet fest, hiszen a most ünnepelt beruházás éppen egy olyan nagy multinacionális autóipari fejlesztés, amelyet korábban a jelenlegi kormány gazdaságpolitikai kritikáinak középpontjába állított.
Elkészült az úthálózat, indulhat a termelés
Kecskemét önkormányzata a beruházáshoz saját forrásból 600 millió forinttal járult hozzá, így a közlekedési infrastruktúra elkészültével elhárult az utolsó akadály is az új üzemrészek termelésének megkezdése elől. Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere hangsúlyozta, hogy az önkormányzat és a Mercedes-Benz immár 18 éve működik együtt, és ez idő alatt a város folyamatosan fejlesztette a gyár működéséhez szükséges infrastruktúrát.
Háromezer új munkahelyet teremt a Mercedes-Benz bővítése
A második kecskeméti Mercedes-gyár mintegy 3000 új munkahelyet teremt, ebből körülbelül 2500 közvetlenül az üzemben. Az első gyáregységben jelenleg is mintegy 4500 ember dolgozik.
A Mercedes-Benz már tavaly ősszel megkezdte a toborzást, tavasszal pedig kilenc települést érintő roadshow-val keresett új munkavállalókat. A jelentkezőket nemcsak Kecskemétről, hanem többek között Szolnokról, Nagykőrösről és Kiskunfélegyházáról is várják.
A létszámbővítés folyamatos, miközben már az új elektromos C-osztály gyártásának előkészítésén dolgoznak.
A térség vállalkozásai szerint a bővítés már most érezteti hatását a munkaerőpiacon: az elmúlt hetekben több dolgozó is felmondott korábbi munkahelyén, hogy a Mercedeshez igazoljon.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter beszámolt róla, hogy az átadón a Mercedes-Benz vezetőivel a jövőbeni együttműködésről is tárgyal. Magyar Péter a délelőtti gyáravatóról a Parlamentbe megy, ahol a rendkívüli ülésen elfogadják az Alaptörvény 17. módosítását, amellyel elmozdítják hivatalából Sulyok Tamás köztársasági elnököt.