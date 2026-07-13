Átadták az új Mercedes-gyárat – Orbán Viktor sikereivel büszkélkedik Magyar Péter

Átadták a Mercedes-Benz második kecskeméti gyárát, amelynek köszönhetően a városban működik majd Európa legnagyobb Mercedes-üzeme. A több százmilliárd forintos beruházás mintegy háromezer új munkahelyet teremt, miközben a város határidőre befejezte az új gyáregységek működéséhez szükséges közlekedési infrastruktúra kiépítését is – írja a Világgazdaság. Az átadóünnepségen Magyar Péter kormányfő és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is részt vett.

Orbán Viktor kormányzása alatt indult a Mercedes-Benz gigaberuházása (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

A most átadott második gyár és az ahhoz kapcsolódó bővítés még az Orbán-kormányok idején indult el és valósult meg, Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter sikeres tárgyalásainak eredményeként Kecskemét Európa egyik legjelentősebb Mercedes-gyártó központjává válik.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kecskeméti gyárában az új részlet átadásával létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes-üzeme – mondta Magyar Péter Kecskeméten. Közölte:

az új üzemben fogják gyártani a Mercedes C osztály elektromos változatát.

Jelenleg több mint százezer autót gyártanak évente és ötezer munkavállalót foglalkoztatnak a kecskeméti gyárban, a cél pedig az, hogy évi 350 ezer autó is legördülhessen a gyártósorokról, továbbá hogy 9-10 ezer munkavállalója legyen a vállalatnak.

Felrobbant a kommentmező: sokan az előző kormány érdemére emlékeztetnek

Élénk reakciókat váltott ki a közösségi médiában a második kecskeméti Mercedes-gyár átadása. Kapitány István posztja és Magyar Péter élő videója alatt is egymást érik azok a hozzászólások, amelyek szerint

a most átadott beruházás nem a jelenlegi kormány eredménye.

Számos kommentelő arra emlékeztetett, hogy a második gyár fejlesztése még az Orbán-kormányok idején indult el, ezért szerintük a mostani kabinet olyan beruházás átadásánál jelenik meg, amelynek előkészítése és megvalósítása döntően az előző ciklusokban történt.

Többen azt írták, hogy a jelenlegi politikai szereplők „az előző kormány babérjait aratják le”, míg mások azt kifogásolták, hogy a kommunikáció alapján úgy tűnhet, mintha a fejlesztés a mostani kormány teljesítménye lenne.