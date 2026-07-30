Tóth Máté energiajogászt jelöli köztársasági elnöknek a Mi Hazánk

Tóth Máté PhD- és LL.M.-fokozattal rendelkező közjogászt, ügyvédet, energiajogászt és közgazdászt jelöli a Mi Hazánk a köztársasági elnöki posztra. A párt közösségi oldalán hangsúlyozta: jelen helyzetben olyan szakemberre van szükség, aki átlátja a mai politikai és alkotmányos viszonyokat.

A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt jelöli köztársasági elnöknek (Forrás: Facebook)

Tóth Máté LL.M.-fokozatát a bostoni Suffolk Egyetemen szerezte, húsz éve dolgozik ügyvédként, tizenöt éve oktat egyetemeken, szakmai munkásságát pedig 2019-ben a Wolters Kluwer Év Jogásza díjával ismerték el – mutatták be a jelöltet.

Miért jelölte Tóth Mátét a Mi Hazánk?

A Mi Hazánk szerint Tóth Máté szakmai életútja alkalmassá teszi arra, hogy ne csak az alkotmány őre legyen, hanem szakértelmével a Magyarország előtt álló gazdasági és energetikai kihívások terén is segítséget jelenthet.

Szimbolikus jelölését azért tartjuk különösen fontos üzenetnek, mert a jelenlegi helyzetben olyan köztársasági elnökre van szükség, aki nemcsak ismeri a magyar közjogi hagyományokat, hanem a mai alkotmányos és politikai viszonyokat is pontosan érti. Olyan szakemberre, aki az elméletben és a gyakorlatban egyaránt jártas, és aki képes valóban őrködni az alkotmányosság felett

– fogalmaztak.

Magyarországnak jelenleg nincs megválasztott köztársasági elnöke, feladatait átmenetileg Forsthoffer Ágnes házelnök látja el, miután Sulyok Tamás államfőt egyetlen mondattal távolították el a tisztségből az Alaptörvény tizenhetedik módosítása keretében. A miniszterelnök, Magyar Péter eredetileg Polgár Juditot szerette volna felkérni köztársasági elnöknek, ám a felvetés nagy vitát váltott ki a nemzetközi sakknagymester közjogi járatlansága és a beígért konzultáció elmaradása miatt. Végül Polgár Judit visszautasította a felkérést.

A tisztségre azóta több lehetséges jelölt neve is felmerült, köztük

Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter,

a Vidéki Prókátorként ismert Fülöp Botond ügyvéd,

Hadházy Ákos volt parlamenti képviselő,

Iványi Gábor metodista lelkész és

Romsics Ignác történész is.

Mint megírtuk, a kormányfő és Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter múlt héten találkozott Romsics Ignáccal, aki egy májusi interjúban még határozott nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy elvállalná-e a köztársasági elnöki pozíciót.