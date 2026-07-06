A Toót-Holló Tamás elnök vezette Magyar Nemzeti Médiaszövetség szerint megújulásra van szükség. Ennek kapcsán pedig a közleményben hangsúlyozták, hogy egyetértenek Navracsics Tibor – korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter – és Ferencz Orsolya – az Orbán-kormány volt űrkutatási biztosa – nyílt levelének céljaival.

A szervet támogatni kívánja a megújítást és egyetért Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya levelével

Fotó: SEBASTIAN ELIAS UTH / Ritzau Scanpix

Az MNMSZ szerint a szervezet nem üzleti tanácsadásra vállalakozott, hanem arra, hogy menedzselje a kapcsolatfelvételt a jobboldali média szakemberei és az azt megújítani akaró nemzeti tőkések között.

A szervezet szerint nemcsak a nagyobb médiavállalkozások finanszírozásában gondolkodó nagytőkésekre, hanem azokra is szükség lehet, akik kisebb összegekkel, néhány százezer vagy néhány millió forinttal segítenék „a jobboldali médiatér” megújítását.

A médiaszövetség közölte: szakmai terepismeretével és médiapiaci tapasztalatával abban vállal szerepet, hogy a támogatási szándékot olyan médiavállalkozásokhoz, kisebb szakmai műhelyekhez, podcastokhoz, videós és online kezdeményezésekhez csatornázza be, amelyek megfelelhetnek a támogatók céljainak.