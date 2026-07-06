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Zsolti bácsi ügy: megkezdődött a rágalmazási per Semjén Zsolt feljelentése nyomán

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A Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ) közvetíteni szeretne a jobboldali sajtó és az azt megújítani kívánó nemzeti tőkéske között. A szervezet közleményében hangsúlyozta, hogy egyetért a korábban Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya által megfogalmazott nyílt levéllel.
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Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ)jobboldali médiatőkésosztály

A Toót-Holló Tamás elnök vezette Magyar Nemzeti Médiaszövetség szerint megújulásra van szükség. Ennek kapcsán pedig a közleményben hangsúlyozták, hogy egyetértenek Navracsics Tibor – korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter – és Ferencz Orsolya – az Orbán-kormány volt űrkutatási biztosa – nyílt levelének céljaival.

A szervet támogatni kívánja a megújítást és egyetért Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya levelével
A szervet támogatni kívánja a megújítást és egyetért Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya levelével 
Fotó: SEBASTIAN ELIAS UTH / Ritzau Scanpix

Az MNMSZ szerint a szervezet nem üzleti tanácsadásra vállalakozott, hanem arra, hogy menedzselje a kapcsolatfelvételt a jobboldali média szakemberei és az azt megújítani akaró nemzeti tőkések között. 

A szervezet szerint nemcsak a nagyobb médiavállalkozások finanszírozásában gondolkodó nagytőkésekre, hanem azokra is szükség lehet, akik kisebb összegekkel, néhány százezer vagy néhány millió forinttal segítenék „a jobboldali médiatér” megújítását.

A médiaszövetség közölte: szakmai terepismeretével és médiapiaci tapasztalatával abban vállal szerepet, hogy a támogatási szándékot olyan médiavállalkozásokhoz, kisebb szakmai műhelyekhez, podcastokhoz, videós és online kezdeményezésekhez csatornázza be, amelyek megfelelhetnek a támogatók céljainak.

A szervezet egyébként már korábban felajánlotta a segítségét azon újságíróknak, akiket elbocsájtottak, függetlenül attól, hogy milyen értékrend hívei, és hogy mennyire voltak érintettek a politikai tartalom gyártásában. 

 

 

 

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