Megnyugodhat a Mol? Megszólalt a Tisza-kormány Hernádi Zsolt sorsáról

A Tisza-kormány hivatalba lépése óta több konfliktus is kialakult a Mol és a kabinet között, ezért egyre több találgatás látott napvilágot arról, hogy személyi változások is következhetnek a vállalat élén. A csütörtöki kormányzati tájékoztatón azonban a kormányszóvivők azt jelezték:

Az elmúlt hetekben nemcsak a Mol gazdasági helyzete, hanem Hernádi Zsolt személye is a figyelem középpontjába került (Fotó: Kallus György)

Egyelőre nincs napirenden a Mol vezetésének leváltása, és a kormány nem tárgyalt ilyen javaslatról.

Ugyanakkor több ellentmondás is övezi a Tisza és a Mol kapcsolatát.

Feszülten indult a Tisza-kormány és a Mol kapcsolata

A két fél viszonya már a kormány megalakulását követően feszültté vált.

Az első komoly konfliktust az MCC-nek szánt 25 milliárd forintos osztalék ügye okozta,

amikor Magyar Péter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter és Kármán András pénzügyminiszter egyeztetett Hernádi Zsolttal. A találkozót követően a miniszterelnök maga jelentette be, hogy a Mol igazgatósága harmadik negyedéves osztalékkifizetést fog javasolni, ami a piaci szereplők szerint jelentősen megmozgatta a vállalat részvényeinek árfolyamát – számolt be a Világgazdaság. Azóta újabb vitapontok is megjelentek: a sajtó szerint a kormány szigorítaná az orosz olajon keletkező extraprofit megadóztatását is, ami további feszültséget okozhat a kabinet és az energiaóriás között.