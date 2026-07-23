Több magyar terméket szeretnének a multik polcain a civilek

A Civil Összefogás Fórum–Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) vezetősége felszólította a multinacionális élelmiszer-kereskedelmi cégeket, hogy a Magyarországra behozott import áruk mennyiségét hozzák egyensúlyba a magyar élelmiszergyártók termékeinek exportjával. A szervezet felajánlotta, hogy szükség esetén készek vállalni a multik és a munkavállalók közötti érdekegyeztetéseket.

A CÖF-CÖKA felszólította a multikat, a Magyarországra behozott áruk mennyiségét hozzák egyensúlyba a magyar élelmiszergyártók termékeinek exportjával (Fotó: Pexels)

Arra biztatták a vásárlókat, hogy észrevételeiket közvetítsék a CÖF–CÖKA felé. Ugyancsak fontosnak tartják az élelmiszer-kereskedelemre kivetett különadó további sorsának megvitatását, a különadó pozitív szerepének vizsgálatát az élelmiszer-vásárló magyar családok tekintetében.

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– emlékeztettek, majd kifejtették: a nyugati pénzügyi körök megvették a neves magyar gyártókat, ennek nyomán pedig a hazai kiváló termékek helyett megindult nyugatról az élelmiszerek beáramlása, „társként magukkal hozva a multinacionális élelmiszer-kereskedelmi láncokat”.

A multiknak nagyobb szerepet kell vállalniuk a falvakban lakók segítésén

A multik a hazai kisgazdaságok által létrehozott élelmiszerek átvételi árait lenyomták, sokszor bezárásra kényszerítve őket. Továbbá egyre jobban és nagyobb mértékben favorizálták az import élelmiszerek kínálatát – tették hozzá.

A civil szervezet szerint ebben a helyzetben a multiknak szerepet kellene vállalniuk a magyar falvakban élők helyi ellátásában és foglalkoztatásában, közös érdekeltségű élelmiszer-termelő és értékesítő kis- és középvállalkozások létrehozásával. Ezzel még vonzóbbá tehetik arculatukat, és speciális, saját márkájú magyar termékekkel jelenhetnek meg külföldön működtetett üzleteikben.